A lo largo del año existen determinados días que sabemos fehacientemente que estarán repletos de tensión y ciertas dosis de estrés. Uno de ellos llega en el momento que debemos preparar nuestro equipaje para irnos de vacaciones. Llevamos tanto tiempo esperando que llegue la hora que se nos acumulan las ideas y necesidades cuando lo que realmente vamos a hacer es descansar, ya se en playa o en montaña, o intentar relajarnos buscando nuevas experiencias que se alejen de nuestra rutina.

En ocasiones nos empeñamos en acumular ropa o accesorios que nunca saldrán de nuestra maleta o discutir con nuestra pareja o familia para hacerlo hueco en el coche a elementos totalmente innecesarios para después llegar a nuestro destino lamentando no haber echado mano de otros que nos hacen nuestro día a día más fácil allá donde vayamos. Como estos cuatro electrodomésticos imprescindibles para tus vacaciones de verano.

Aire Acondicionado portátil o ventilador

Todo dependerá del alojamiento que tengamos contratado, pero si existe la más mínima duda razonable de que nuestra casa de verano no cuenta con aire acondicionado bien haríamos echando mano de un split que ayude a climatizar al menos algunas de nuestra habitaciones de forma eficiente, silenciosa y flexible. En su defecto, nos puede valer el típico ventilador, de pie, torre o techo, para mantener una brisa fresca en cualquier habitación.

Aspiradora sin cable

En segundo lugar, y aún siendo conscientes de que las vacaciones es tiempo de mayor tiempo de descanso y pereza, la limpieza y el orden (en cierta medida) es algo que siempre hay que tener presente para no terminar afectando a nuestra salud mental. Disponer de una pequeña aspirador sin cable puede sacarnos de más de un apuro y conseguir hacer una limpieza rapida de una forma sencilla y efectiva...para todas las superficies.

Barbacoa eléctrica

No hay reunión de verano con amigos que no tenga éxito si en ella está implicada una buena barbacoa. Más allá de comer ricos alimentos de forma más sana que si recurriéramos a la comida rápida de cualquier establecimiento, alrededor de las barbacoas suelen construirse muchos de los momentos más inolvidables cada verano. Disponer de una barbacoa eléctrica, que no produce humo, puede ser el inicio perfecto de un gran día.

Cafetera de cápsulas

Por último, entre los electrodomésticos imprescindibles para este verano hacemos especial hincapié en el mercado del café en España, que se muestra imparable. Cada vez son más las personas que no perdonan el café nada más levantarse de la cama. Y no vale cualquier café. Una cafetera de cápsulas es la solución perfecta. Por tamaño, facilidad de uso y diversidad de uso que ha adquirido gracias a su evolución tecnológica.