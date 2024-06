Se ha convertido durante meses en una obsesión para miles de españoles y parece que ya no es necesario seguir esmerándose en dicha dirección para conseguir una rebajita en la factura de la luz. Hablamos de adaptar el uso de nuestros electrodomésticos que más consumen a los horarios que mejor tarifa ofrecían en el mercado. La moda de aprenderse de memoria las horas valle de la semana al estilo de la tabla de multiplicar ha terminado. Ahora la mejor opción para ahorrar en la factura de la luz es el bono social o apoyarnos en la tecnología ¿Cómo puede la tecnología ayudarnos contra el calor y la factura de la luz este verano? ¿Por qué ya no compensa tanto usar electrodomésticos en las llamadas 'horas baratas? Aquí os ofrecemos alguna de las claves.

Llevamos meses leyendo y difundiendo medidas y trucos de ahorro que alivien las cuentas financieras en las familias andaluzas. Usando el lavavajillas en modo ECO, llenando la lavadora al límite de lo aconsejable para que funcione correctamente y economice consumo, colocando los alimentos en la ubicación ideal dentro del frigorífico para que distribuya bien la temperatura de manera uniforme y haciendo encaje de bolillos con los horarios personales para darle al botoncito de los aparatos a la hora que menos daño haga a los bolsillos y ahora las últimas medidas llevadas a cabo por el Gobierno a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están empezando a perjudicar a aquellos hogares que se habían acostumbrado a hacer las cosas "bien". Medidas como el tope al gas y la bajada de impuestos como el IVA a la mitad habían supuesto un alivio generalizado, pero con lo que algunos no contaban es que la modificación de la tarifa PVPC podría volverse en su contra.

El PVPC y su nuevo método de cálculo

Y así está siendo. Explican los expertos que con la nueva tarifa PVPC que entró en vigor el pasado 1 de enero, la variación entre el registro máximo y el mínimo de los precios se reduce un tercio, pasando del 27% al 17% en las horas diurnas y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo. Esto hace que las variaciones diarias en el coste de la luz no se repercutan tan directamente en las facturas finales. Se acortan las diferencias entre el precio máximo y el mínimo y no hay tanta diferencia entre determinados días y horas, pero no se incentiva el uso de los electrodomésticos en las horas más baratas.

Actualmente salen beneficiados los consumidores que no se habían adaptado a los horarios recomendados previamente

Ya no tiene tanta importancia poner la lavadora o el lavavajillas a una hora o a otra y los consumidores empiezan a percatarse de ello cuando les llegan las facturas de la luz. "Hago lo mismo que siempre y estoy pagando bastante más", se preguntan.

Ahí está la respuesta. Lo que se está produciendo ahora mismo en el mercado es que se están acortando los picos entre las horas más caras y las más baratas, por lo que sí salen beneficiados los consumidores que no se habían adaptado a los horarios recomendados previamente, pero aquellos que vivían permanentemente en el valle empiezan a despedirse de las grandes rebajas de que disponían.