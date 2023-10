El jabón que te ayudará a dejar tu cocina como nueva lo tienes en Mercadona

Tener un hogar limpio y ordenado requiere esfuerzo y constancia, pero termina siendo muy necesario para gozar de buena salud, tanto física como mental. La dinámica de vida habitual que llevamos la mayoría de españoles no ayuda a poder mantener todo como nos gustaría, pero afortunadamente existen trucos y productos que facilitan esta labor, sobre todo en estancias tan importantes como el baño y la cocina, lugares en los que se acumula más suciedad y se producen más bacterias.

En ocasiones acumulamos en nuestros armarios más de veinte productos diferentes con la perspectiva de tener cubiertas todas nuestras necesidades, pero a la hora de la verdad los resultados no son, ni mucho menos, los que deseamos, por lo que nuestras ganas de seguir limpiando terminan disminuyendo. No ocurrirá tal cosa con el producto que aquí os presentamos. El jabón que te ayudará a dejar tu cocina como nueva y que tienes, como no, al alcance de tu mano en Mercadona.

El 'secreto' del jabón Beltrán

Hablamos del jabón Beltrán, cuya variedad de usos lo ha convertido en todo un clásico de la limpieza. Lo mismo te sirve para quitar las manchas de la ropa que para limpiar el suelo o acabar con esa suciedad que acumulan electrodomésticos más duros de limpiar como el horno o la campana extractora.

Si has probado gran variedad de productos sin éxito, los expertos recomiendan utilizar el jabón Beltrán que puede encontrarse en Mercadona. La cadena de supermercados líder en España asegura que para limpiar la cocina a fondo bastará con añadir dos o tres cucharadas de este producto en medio litro de agua y dejarlo hervir durante diez minutos removiendo hasta que la pasta se disuelva.

Cuando vayamos a limpiar el microondas o la campana extractora, deberemos frotar con una esponja mojada en esta mezcla, aclarando posteriormente con una bayeta húmeda. En el caso de que vayamos a meternos de lleno con el horno, lo más aconsejable es previamente colocar una bandeja con agua y jabón Beltrán dentro del horno, precalentándolo para que se evapore el agua y se ablande la suciedad incrustada en las paredes. Y ya después usar la esponja con jabón y aclarar con la bayeta.