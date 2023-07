Uno de los mejores quesos del mundo se puede encontrar en Mercadona

Todos los sectores tienen premios que ensalzan los mejores productos de su mercado y el de los quesos no iba a ser menos. En los International Cheese and Dairy Awards de 2023, uno de los ganadores ha sido un queso nacional y que se puede encontrar en una de las cadenas de supermercados más conocidas.

El mejor de su categoría

Queserías Entrepinares no es ninguna desconocida en los premios International Cheese and Dairy Awards, sino que en los años anteriores varios de sus productos ya consiguieron alzarse con el primer lugar en una de las muchas categorías que componen estos prestigiosos galardones del sector lácteo. Este 2023, el primer puesto lo han conseguido en la categoría de Mejor queso español producido con mezcla de leche ('Best Spanish Cheese- Cheese produced by mixed milk').

Se han alzado con el oro con su queso Selección con leche de vaca, oveja y cabra. Un queso que ya consiguió el año pasado ser uno de los mejores de España. Y no solo eso, sino que también han conseguido el segundo puesto en la categoría de los quesos de cabra y el bronce en la categoría de quesos en lonchas con sus Lonchas Burger Emmental Cheddar. Sus quesos compitieron en los Cheese Board Awards de los International Cheese and Dairy Awards, cuyo premio principal fue para el 'lemon curd' de Friars Farm.

Estos quesos, que se pueden encontrar en Mercadona, no son los únicos de Entrepinares que han subido a los podios de estos prestigiosos premios del queso y los productos lácteos. También han obtenido un segundo premio por su queso de cabra y el tercer lugar en la categoría al Mejor Queso Manchego, entre otros.

En años anteriores sus quesos también se convirtieron en los mejores del mundo para estos premios, con productos como su crema de tostado, que consiguió el oro en 2022 en su categoría. En el año 2021, sus quesos tostado y de oveja también recibieron premios.

Muchos de los productos de esta renombrada quesería, incluyendo algunos de sus quesos ganadores, se pueden encontrar en Mercadona. Entrepinares, es además una de las empresas que produce quesos para la marca Hacendado del supermercado, como sus quesos crema o el queso para sándwiches.

Entrepinares es una quesería con más de 40 años de historia y que inició su actividad en la provincia de Valladolid (Castilla y León), aunque a día de hoy tiene cuatro centros de producción (Valladolid, Fuenlabrada, Vilalba y Los Yébenes).