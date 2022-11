El paso a paso perfecto para descongelar el pan y que quede como del día

No hay nada mejor que poder desayunar un pan recién hecho, calentito y crujiente a primera hora de la mañana. El pan es un alimento fundamental en las comidas y no puede faltar en la mesa de ningún hogar. Es irresistible, sobre todo cuando está caliente, y hoy en día existen variedades para todos los gustos. El problema es que no siempre uno puede contar con pan de buena calidad en casa debido a su escasa durabilidad, ya que suele ponerse duro en pocas horas.

La mejor manera de tener siempre en casa pan y no tener que comprarlo a diario es congelándolo, pero ¿está igual de rico un pan descongelado que del día? Obviamente, ese sonido crujiente y el olor de un pan recién hecho no es imitable pero, si se conserva y se descongela de la manera adecuada, podremos disfrutar de un pan igual de sabroso que si lo acabásemos de comprar.

El primer paso es cómo almacenarlo en el congelador. Hay que guardarlo en bolsas de plásticos bien selladas. Aunque en la tienda nos lo entreguen en bolsas de papel, no lo congeles en este tipo de bolsas porque no aíslan suficiente y al final el pan puede impregnarse de otros olores del congelador. Además, el papel se moja y se queda pegado al pan al congelarlo. Lo mejor es utilizar bolsas de congelación herméticas.

A la hora de congelar, además, es mejor hacerlo en piezas individuales y no en una pieza grande, como puede ser una hogaza de pan. Es mejor conservarlo en rebanadas, de tal manera que podamos descongelar sólo lo que vayamos a comer en ese momento.

Conforme más tiempo permanezca congelado, más propiedades perderá y su olor también se verá afectado. Por eso es importante consumir este alimento antes de un mes, aunque todo dependerá del tipo y la variedad del pan y de su tamaño.

La clave está en que no haya nada de aire dentro de la bolsa de congelación. De lo contrario, se producirá una proliferación de bacterias dentro de la bolsa que provocará que al descongelar el pan se estropee.

Consejos para descongelar el pan

Descongelar el pan a temperatura ambiente es un error si no se hace bien, ya que esto impedirá que recobre su textura original. Es probable que se quede duro y poco apetecible, y, si ha cogido hielo la corteza, ésta estará húmeda y blanda. Sólo se recomienda descongelarlo a temperatura ambiente si lo vamos a pasar luego por el tostador.

Si eliges finalmente esta técnica, el tiempo de descongelación dependerá del tamaño de la pieza. Una barra grande puede tardar entre 20 y 30 minutos. Debes colocarlo sobre una rejilla para que respire y conviene tapar el pan con un trapo limpio para que no se oxide.

La mejor forma de descongelarlo para que mantengas sus propiedades es hacerlo calentándolo directamente para que se quede como recién hecho. Hay varias formas de hacerlo. La ideal, aunque requiere más tiempo, es en el horno.

Primero, introduce el pan en el horno a 200 grados durante cinco minutos. En segundo lugar, apaga el horno y deja el pan dentro durante otros cinco minutos. Y, por último, déjalo reposar fuera durante unos minutos más. Al calentar el pan en el horno, los almidones y las moléculas de aire romperán los espacios cristalizados. De este modo, el pan recuperará su suavidad y estará tan crujiente como recién comprado.

Si quieres calentar el pan en rebanadas, puedes colocar una bandeja y hornear a 180º durante 5 minutos. Para descongelar un pan grande entero, colócalo en el horno a la misma temperatura, pero unos 20 o 30 minutos.

Otra técnica es descongelarlo en el microondas, una fórmula mucho más rápida, pero no queda igual de bueno y, si te pasas de tiempo, quedará demasiado blando. La clave aquí está ajustar el tiempo justo. Unos segundos más puede ser catastrófico.

Para descongelar pan en el microondas tienes que envolverlo en un paño fino y limpio, o en papel de cocina, y asegurarte de que quede bien envuelto. Ponlo en el plato del microondas y coloca junto al pan un vaso de agua. En la función de descongelar o en la potencia más baja (359W), programa intervalos de 30 segundos y ve comprobando hasta que esté descongelado. Dependiendo del tamaño del pan, necesitarás más o menos intervalos. No pongas el tiempo de una sola vez o acabarás pasándote. Si luego quieres pasarlo por el tostador, puedes utilizar una potencia un poco más altas.

Por último, la forma más clásica de descongelar el pan es utilizando el tostador. Para tostar el pan directamente sin descongelar primero, puedes poner las rebanadas congeladas sobre una tostadora hasta que esté tostado por ambos lados. Es importante hacerlo a baja potencia porque si no se quemará o no se descongelará el pan de manera uniforme.