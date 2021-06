Estos fueron los productos más vendidos en el Prime Day de 2019

Quedan dos semanas para que tenga lugar uno de los eventos más esperados del año para los amantes de las compras online y los usuarios ya preparan sus respectivas 'carritos' para adquirir algunos de los artículos que llevan meses esperando a un precio más asequible.

Desde hace unos años el Amazon Prime Day se ha convertido en un momento de máxima expectación, superando a otras fechas señaladas como el Black Friday o el Cyber Monday, llegando a alcanzar un volumen de facturación de 3.500 millones de dólares en todo el Mundo.

Una auténtica locura que para este 2021 ya tiene fecha, 21 y 22 de junio, y que en 2019 vivió su impulso definitivo como cita estrella del año, batiendo récords internacionales de ventas, una dinámica que se mantuvo también la última edición en plena pandemia. Estos fueron cinco de los productos más vendidos en el Prime Day de 2019.

Echo Dot

Nos encontramos ante uno de los productos estrella entre los 'nuevos' dispositivos de Amazon, que por entonces se comercializaba como tercera generación, pero que actualmente ya está disponible en cuarta generación y cuarta generación con reloj. Altavoz pequeño y con forma circular, si adquirimos uno para colocar en cada habitación de nuestra casa o tienda tendremos una instalación inteligente a un precio razonable.

Cada aparato tiene un precio rebajado a 39,99 euros, ya que a partir de este lunes, 7 de junio, ya están disponibles varios descuentos anticipados en dispositivos Amazon más vendidos durante ediciones previas de Prime Day.

Amazon Fire TV Stick Basic Edition

El Fire TV Stick Basic Edition ofrece un acceso sencillo y cómodo a contenido de Amazon Prime Video, Netflix, Movistar+ y a más de 4000 aplicaciones y juegos. Pueden aplicarse cargos adicionales para ver contenido, usar aplicaciones o juegos. Visita también YouTube, Facebook, Reddit y millones de otros sitios web usando navegadores web como Silk o Firefox.

El Fire TV Stick Basic Edition viene con su propio mando que tiene todas las funciones necesarias para que uses el dispositivo con total comodidad. Simplemente conecta el Fire TV Stick Basic Edition a un televisor y en cuestión de minutos podrás ver contenido en streaming. Disfruta de una reproducción en streaming rápida y sin interrupciones gracias al procesador Quad-Core.

Los 8 GB de almacenamiento y la memoria de 1 GB se encargan de que las apps y los juegos funcionen a la perfección. Además, con este productos, actualmente no disponible en Amazon, los miembros de Amazon Prime pueden disfrutar de Prime Video, que incluye series exclusivas como 'The Man in the High Castle', 'American Gods' y 'The Grand Tour', de manera ilimitada.

Robot aspirador Roomba 98

En el Amazon Prime Day de 2019 triunfaron dispositivos como Echo y Fire TV Stick, los altavoces y auriculares inalámbricos y los robots aspiradores. En este último perfil tomó mucho protagonismo el Robot aspirador iRobot Roomba 981, que por entonces costaba 999 euros y ahora puedes encontrarlo a 509,90 euros.

Con alta potencia y Power Boost, es, posiblemente, el mejor robot aspirador del mercado. Recarga y sigue limpiando, óptimo para uso con mascotas en casa, con cepillos antienredos, y compatible con asistentes de voz.

Tarjeta de memoria SanDisk 128 GB

Por 21,08 euros tendrás la capacidad de llevar toda tu información allá donde vayas e independientemente del teléfono móvil que use. Fotos, vídeos y audios guardados en tu tarjeta a un precio económico que puede ir aumentando en función de la capacidad de almacenaje que necesites (246 Gb, 400 Gb, 512 Gb, 1 TB).

Recortadora de barba Phillips Barbero

Por último entre los productos más vendidos en aquel histórico Prime Day de 2019 destacados la recortadura de barba Phillips Barbero. Un producto 14 en 1 con máquina recortadora de barba y corta pelos para hombre, disponible en negro y plata, con óptima precisión, tecnología Dualcut, autonomía de 120 minutos, batería,

Pistas para este Prime Day 2021

Si suculentas fueron las ofertas de 2019 mucho más se prevén que sean las de este 2021, que siempre tiene el objetivo de superar los datos de años anteriores y pondrá toda la carne sobre el asador para llamar la atención de sus clientes y usuarios.

Atentos al 21 y 22 de junio si tienes contratado Amazon Prime porque podrás encontrar auténticos chollos. Aquí te enseñamos cómo prepararte para el Prime Day de Amazon. Habrá más de 2 millones de ofertas disponibles en productos de tecnología (smartphones, portátiles y dispositivos de Amazon) moda y hogar.