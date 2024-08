Estos son los supermercados con el pescado más fresco, según la OCU

Hacer la compra no es tan sencillo como parece. O, por lo menos, no lo es tanto saber qué productos comprar y dónde. En lo referente al pescado, la frescura es un factor crucial que determina su calidad y su sabor final. Sin embargo, en un mercado tan amplio y competitivo como el de los supermercados españoles, no todos gozan de las mismas garantías. Entonces, ¿dónde podemos comprar el mejor pescado fresco?

Esto es lo que ha tratado de desvelar la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a través de un estudio que pretende guiar a los clientes de los supermercados hacia una compra segura y de calidad, bajo los estándares más altos.

La importancia de la frescura en el pescado

No cabe duda de que el pescado es un alimento indispensable en la dieta diaria de las personas, por los múltiples beneficios que presenta para la salud. Así, se trata de una fuente de ácidos grasos omega-3 que no puede faltar en nuestra alimentación. Sin embargo, a medida que el pescado vaya perdiendo frescura, sus propiedades empiezan a verse comprometidas.

“Nada más morir un pez empiezan a proliferar en su superficie distintas bacterias, y avanza muy rápidamente la degradación y descomposición de los tejidos y moléculas del animal”, explica la OCU. Por ese motivo, “es básico que desde el mismo momento de la captura se empiecen a tomar medidas. El consumidor final lo único que tiene en sus manos es comprar el pescado más fresco posible y conservarlo en casa en óptimas condiciones”.

Gadis: el supermercado con el mejor pescado fresco

El estudio se ha llevado a cabo mediante encuestas a los consumidores, cuya valoración ha desencadenado en un resultado que no es para nada sorprendente: la cadena de supermercados Gadis es la que cuenta con el mejor pescado fresco de toda España. Se trata de una franquicia con sede en Galicia, precisamente, una región caracterizada por su buena actividad pesquera.

Por lo tanto, se trata de pescado capturado en las costas gallegas, hecho determinante para que el 70% de los encuestados lo haya escogido como su primera opción. Y es que, además de la transparencia de su procedencia, los consumidores destacan la variedad de especies disponibles, muchas de ellas locales y de temporada.

Del Corte Inglés al Hipercor: otras cadenas analizadas

Asimismo, en el estudio de la OCU se han analizado otras cadenas de supermercados, como El Corte Inglés, Hipercor, Costco, Esclat, Plusfresc, HiperUsera y BM. Se trata de establecimientos que también cuentan con una buena acogida por parte de sus clientes y un pescado fresco que, si bien no ocupa el primer puesto, es de buena calidad.

Por último, si algo llama la atención en el informe de la Organización es el interés por los supermercados pequeños y regionales frente a las grandes cadenas, como podrían ser Mercadona, Carrefour o Alcampo.

Cómo identificar el pescado fresco

Finalmente, la OCU establece algunas pautas para orientar a los consumidores a la hora de reconocer el pescado fresco: