La homonimia: parecidos razonables

¡Vaya con don Jesús! Le planteamos una pregunta a modo de introducción de una clase de semántica y se lanza a la yugular de algunos creadores que solo buscan un tema literario digno de reflexión intelectual. Ya hasta siento reparo en aludir al relato de Poe, donde el célebre escritor estadounidense refiere la historia de Willian Wilson. Un personaje que identifica a su doble por la indumentaria calcada y, tras unas peripecias narrativas, acaba con su oponente hundiéndole una espada en el corazón. Espero que, con la explicación de las causas de la homonimia, no me retire la palabra el bueno de don Jesús.

Consejo final

Como hemos detallado, el síndrome del doble perfecto en la lengua no existe. Solo con un análisis sensato del contexto comunicativo y una dieta rica en vitaminas ortográficas cualquier hablante dejará atrás los efectos secundarios de esta dolencia expresiva. Ahora bien, cuidado con la evolución fonética del español de América y de buena parte de la península en la simplificación de ciertos sonidos por parte de los hablantes seseantes y yeístas. Me encanta cuando afirmo que "Jorge Manrique ensalzaba la figura de su padre" y los alumnos me preguntan: "Profesor, ¿se escribe con "z" o "s"?". No sé. Tal vez piensen que el poeta concursaba en MasterChef. Vale.