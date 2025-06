15 programas, motor inverter y eficiencia energética A: así es la lavadora que cuesta menos de 280€ en PcComponentes

La lavadora es una de esas palabras que suenan a rutina, a tarea pendiente, a “ya lo haré luego”. Pero lo cierto es que cuando la colada se acumula, cuando tienes que hacer malabares para cuadrar lavados o cuando el aparato de toda la vida empieza a hacer ruidos raros… La cosa deja de ser tan sencilla. Elegir una nueva lavadora no es tarea sencilla: tiene que durar, cuidar la ropa, no gastar una barbaridad, y encima adaptarse a tu ritmo de vida. Así que sí, puede que parezca solo otro electrodoméstico más, pero cuando das con la lavadora adecuada, se nota, y mucho.

Por eso, la lavadora Origial Prowash Inverter ORIWM9AW-24 no es una más. Es de esas decisiones que se agradecen cada día, porque hace que una tarea cotidiana deje de ser un engorro y se convierta en algo que simplemente funciona. Que tu ropa esté siempre lista, que no tengas que preocuparte por horarios ni por si aguantará otra carga más. Y lo mejor es que ahora tiene un 23% de descuento en PcComponentes, perfecto para que la renueves.

Comprar en PcComponentes

Lavadora Origial Prowash Inverter ORIWM9AW-24

La lavadora Origial Prowash Inverter ORIWM9AW-24 es de esas que lo ponen fácil. Tiene todo lo que se espera de una lavadora moderna. Sus 9 kg de capacidad la hacen perfecta para familias o para quienes prefieren hacer una colada grande de una vez y olvidarse. Y encima, con una eficiencia energética de clase A, que eso siempre se agradece cuando llega la factura.

El motor Inverter no solo es más silencioso, también cuida la ropa y gasta menos. Y hablando de cuidar, viene con 15 programas diferentes, desde uno exprés de 15 minutos hasta uno específico para ropa de bebé, pasando por lana, vaqueros… Nada de andar improvisando: eliges lo que necesitas y listo.

La función de vapor es otro puntazo. Va genial para eliminar olores y dejar la ropa como nueva, además de desinfectar sin tener que lavar a altas temperaturas. Y para quien siempre se olvida de cuándo fue la última limpieza del tambor, esta lavadora te avisa. Pequeños detalles que marcan la diferencia.

También puedes programar el inicio diferido hasta 24 horas, así que puedes ponerla en marcha cuando mejor te venga. Y si justo al empezar te acuerdas de que no has metido un calcetín no pasa nada, se puede añadir ropa en mitad del ciclo. Y ahora, con 80 euros de descuento, no está nada mal.