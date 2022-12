¡Ofertón PcComponentes!: Este portátil ASUS Chromebook ¡cuesta ahora menos de 200€!

Hoy en día necesitamos disponer de lo último en tecnología y electrónica para disfrutar de nuestro tiempo libre, estudiar o incluso trabajar. Por eso es importante contar con un ordenador portátil que se convierta en nuestro mejor aliado por su tamaño y potencia. Si llevas tiempo queriendo renovar tu viejo portátil o estás buscando un regalo con el que sorprender en Reyes, este artículo te interesa.

Porque gracias al gigante de electrónica y tecnología, PcComponentes, puedes conseguir el ordenador portátil ASUS Chromebook con un 42% de descuento. Es decir puedes recibirlo en casa por menos de 200€ solo por tiempo limitado. Conoce, a continuación, todas sus características.

ASUS es una de las marcas de referencia en lo que a ordenadores se refiere, y no es para menos, ya que incluye la tecnología más avanzada con una relación calidad y precio sorprendentes. Este ASUS Chromebook cuenta con una batería de larga duración, podrás disponer de hasta 12 horas de autonomía con una sola carga. Por lo que podrás dejar el cargador en casa y no tener que llevarlo durante todo el día. El peso de este Chromebook no llega al 1,5Kg por lo que no te supondrá una carga.

ASUS ha conseguido un diseño todoterreno que se adapte a las necesidades de los trabajadores, incluyendo una bisagra de 180º que permite mover la pantalla con total comodidad para trabajar en equipo. Y no solo eso, sino que también podrás acceder a tus archivos y trabajar en ellos sin necesidad de conexión a internet. ¡Utilízalo dónde y cuándo quieras!

Además, ASUS ha incorporado una protección antivirus integrada que mantiene tu Chromebook seguro automáticamente sin necesidad de instalar software de seguridad. Y no solo eso, sino que también incluye un chip de seguridad que cifra los datos más sensibles.

Ahora ya conoces algunas de las características que han hecho de este ASUS Chromebook uno de los más deseados del mercado. Recuerda que solo por tiempo limitado puedes conseguirlo en PcComponentes por menos de 200€ gracias a su 42% de descuento.