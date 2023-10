El Amazon Prime Day 2023 ha llegado: ¡descubre los mejores chollos solo durante el 10 y 11 de octubre!

El Amazon Prime Day es mucho más que una oportunidad para hacerte con tus productos favoritos con grandes descuentos: ¡es una fiesta con los precios más bajos del año! Ya está aquí la Fiesta de las Ofertas Prime, donde encontrarás encontrarás los descuentos más exclusivos en una amplia selección de productos: electrónica, hogar, belleza, tecnología, deportes... Es el momento que estabas esperando para hacerte con tus imprescindibles o darte algún capricho. Pero date prisa, ¡las ofertas solo están disponibles los días 10 y 11 de octubre!

Los Prime Days 2023 son exclusivos para clientes Prime, pero todavía estás a tiempo de suscribirte o de solicitar una prueba gratuita de 30 días para disfrutar de sus ventajas. Te invitamos a recorrer su página web de arriba a abajo para encontrar tus productos favoritos, pero como queremos que non te pierdas nada... ¡Aquí van seis chollos a los que no vas a poder decir que no!

El cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 4N es el dispositivo que te ayudará a lucir una sonrisa mucho más blanca y cuidada. Incorpora la revolucionaria tecnología iO, diseñada para ofrecer un cepillado más suave y una limpieza como la de los profesionales de la salud bucodental. Por supuesto, incluye el cabezal exclusivo de la marca con microvibraciones suaves que son totalmente respetuosas con tus dientes y encías.

Si quieres desterrar para siempre tu cepillo eléctrico manual, ¡aprovecha el Amazon Prime Day! Este modelo tiene cuatro modos de limpieza que se adaptan perfectamente a ti, sensor de limpieza inteligente ¡y tiene un descuentazo del 50%! Consigue un imprescindible para tu rutina a mitad de precio.

Comprar en Amazon por (159,95) 79,95€

¿Te consideras melómano y no puedes vivir sin tu playlist favorita? Entonces, los auriculares inalámbricos Echo Buds de 2ª generación son la mejor compra que podrías hacer en el Amazon Prime Day 2023. Estos pequeños dispositivos son pequeños, discretos y como son totalmente ergonómicos, se adaptan a la forma de tu oido. Podrás llevarlos puestos durante largos periodos de tiempo ¡sin molestias!

Su batería alcanza las 5 horas de reproducción de música por carga y 15 horas si le añades el estuche. Y si tienes prisa, con tan solo 15 minutos de carga, podrás utilizar los auriculares inalámbricos durante dos horas. Por supuesto, tienen fantásticas prestaciones a nivel de sonido, cancelación de ruido y son totalmente compatibles con los asistentes de voz. ¿A qué esperas para empezar a disfrutar de sus ventajas?

Comprar en Amazon por (139,99) 70,99€

Si te gusta practicar deporte, este reloj inteligente para running Garmin Forerunner 55 es para ti. Tiene la apariencia de un reloj convencional, pero es un smartwatch con potentes funciones en su interior. En otras palabras, está diseñado para convertirse en tu mejor compañero de aventuras con modos de deporte para todos los gustos.

Entre las características más destacadas del reloj inteligente que arrasa en el Amazon Prime Day destacan sus parámetros a nivel de salud: monitorización de frecuencia cardíaca, seguimiento de estrés, respiraciones, hidratación y hasta 'batería corporal'. Todo lo que necesitas lo encontrarás en este modelo original, elegante ¡y súper rebajado!

Comprar en Amazon por (202,19) 139,26€

El robot aspirador iRobot Roomba 692 es otra de las estrellas de la Fiesta de Ofertas Prime porque estamos seguros de que te hará la vida mucho más fácil. Es el dispositivo perfecto para retirar la suciedad de todos los rincones de tu hogar, sin esfuerzo e incluso sin tu supervisión. La tecnología es su punto fuerte, ya que el robot aspirador aprende de tus hábitos de limpieza y te sugiere los programas más adecuados para que el suelo de tu casa luzca siempre reluciente.

Además, también puede detectar la suciedad y establecer el modo de limpieza que considere más adecuado. Se puede desplazar por cualquier superficie: debajo de los muebles, del sofá, sobre alfombras e incluso en los suelos más duros. No hay obstáculos que se le pongan por delante. ¡Y encima puedes controlar tu nuevo dispositivo solo con tu voz! La inversión merece la pena, ¡sobre todo porque puedes ahorrarte casi 150€ si la compras antes del 11 de octubre!

Comprar en Amazon por (329) 188€

Del sector de la limpieza, a la cocina. Las ofertas del Prime Day 2023 abarcan todas las secciones y si estás buscando una freidora de aire, te presentamos la Cecofry Essential Rapid Dark de Cecotec. Es uno de los modelos más populares de Amazon, no solo por su diseño exterior elegante y sofisticado, sino por todo lo que puede hacer por ti. Tiene 2,5 litros de capacidad y una potencia de 1200 vatios para preparar cualquier alimento en tiempo récord.

No importa si eres un cocinillas o si detestas meterte en la cocina. Con esta freidora de aire, tu día a día será mucho más sencillo ¡y encima podrás comer mucho más sano! Permite preparar cualquier receta sin aceite e incluso tiene varios modos para los platos más habituales. También podrás regular el tiempo, la temperatura ¡y aprovechar su descuentazo del 45% para llevártela por menos de 50€!

Comprar en Amazon por (89,90) 49€

Terminamos esta selección de chollos del Amazon Prime Day con el dispositivo que te permitirá disfrutar del mejor entretenimiento: ¡el Fire TV Stick! Es la última versión de este modelo y tiene un 50% mas de potencia que la versión de 2019, lo que se traduce en una reproducción en streaming mucho más rápida y con calidad Full HD.

Con el Fire Stick tendrás el control absoluto de tus contenidos: podrás abrir aplicaciones, iniciar la reproducción o pausarla solo con tu voz. Además, incluye nuevos botones de acceso directo a tus aplicaciones favoritas. Por supuesto, es totalmente compatible con Dolby Atmos para que disfrutes siempre de la mejor caliadd de sonido. ¡Llévatelo ahora por menos de 25€ en el Prime Day de Amazon!

Comprar en Amazon por (44,99) 24,63€

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.