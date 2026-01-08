Sevilla, Bilbao, Palma y Zaragoza son las grandes capitales con menor contaminación por dióxido de nitrógeno

La contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en España, uno de los gases tóxicos que genera la combustión (vehículos sobre todo diésel e industrias) y que afecta a la salud humana y al medio ambiente, alcanza sus niveles más elevados en tres grandes ciudades como Madrid (32 microgramos por metro cúbico de aire -µg/m³-), Málaga (31 µg/m³) y Barcelona (29 µg/m³) y en la ciudad mediana de Granada (30 µg/m³), según un informe de Ecologistas en Acción.

Estas cuatro ciudades citadas están muy por encima del nuevo límite de NO2 que exige la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2030: fijado en 20 µg/m³, pero no superan el límite actual de 40 µg/m³ que marca la legislación actual española. Otras grandes ciudades en los primeros puestos en el ránking de este contaminante son Murcia (29 µg/m³) y Valencia (26 µg/m³) .

La situación de Sevilla es de las mejores entre las grandes capitales en lo que respecta a contaminación por dióxido de nitrógeno. Sevilla, con 25 µg/m³, también sobrepasa el nuevo límite de NO2 que exige la Unión Europea para enero de 2030, pero actualmente está en el grupo de las grandes capitales españolas en una relativa mejor situación junto con Bilbao (25 µg/m³), Palma (22 µg/m³) y Zaragoza (21 µg/m³).

Esta gran distancia entre lo que marca la ley actual y lo previsto por Europa se debe a que España aún no ha traspuesto a su legislación a la nueva directiva europea de calidad del aire. Hablamos de la Directiva (UE) 2024/2881 del parlamento Europeo y del consejo, refundición relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. España tiene hasta el 11 de diciembre de 2026 para adaptar su legislación a esta directiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda niveles de dióxido de nitrógeno aún más bajos aún que la UE: 10 μg/m3.

"Más zonas de bajas emisiones eficaces"

El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción se centra en 18 ciudades, pero abarca todas las grandes urbes del país (las que tienen más de 350.000 habitantes), así como las medianas.

Con los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de 18 ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, se comprueba que todas ellas han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por nuestras calles.

Aunque en los últimos años ha venido reduciéndose paulatinamente la presencia de este contaminante en el aire que respiramos, sobre todo por efecto de la renovación del parque de automóviles y del mayor peso de los de gasolina sobre los diésel, las dieciocho ciudades analizadas deberán hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo valor límite legal.

Ecologistas en Acción demanda la implantación en las ciudades españolas de "zonas de bajas emisiones eficaces" y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en Madrid (Plaza Elíptica), Málaga (Avenida Juan XXIII), Granada Norte, Barcelona (Eixample) y Murcia (San Basilio), con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ecologistas avisa de que "ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40 μg/m3, que no se supera en España desde 2022".

Otras trece ciudades analizadas también han superado durante el año pasado el nuevo límite legal de NO2, destacando Pamplona (Felisa Munárriz) con 27 μg/m3, Valencia (Olivereta) con 26 μg/m3, Sevilla (Torneo) con 25 μg/m3, Bilbao (María Díaz de Haro) con 25 26 μg/m3, Vigo (Oeste) con 25 μg/m3, Oviedo (Palacio de Deportes) con 24 μg/m3 y A Coruña (Plaza de Pontevedra) con 23 μg/m3.

Las ciudades que registraron concentraciones de NO2 más bajas fueron Palma (Foners, 22 μg/m3), Córdoba (Avenida Al-Nasir, 22 μg/m3), Zaragoza (Avenida de Soria, 21 μg/m3), Burgos (Avenida de Cantabria, 21 μg/m3), Valladolid (Arco de Ladrillo, 20 μg/m3) y Santa Cruz de Tenerife (Piscina Municipal, 20 μg/m3), las dos últimas sólo unas décimas por encima del nuevo límite legal a cumplir en 2030.

Ecologistas en Acción considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no están emplazadas en los “puntos críticos” de contaminación, según establece la nueva normativa.

Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2 realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción.

"Reducir la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas"

La organización ambiental reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización. En cualquier caso, dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, Ecologistas en Acción pide políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas.

En este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones y aprobaran protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire, la mayoría de las ciudades no han cumplido siquiera formalmente estas obligaciones legales, además de resultar inoperantes las hasta ahora aprobadas. Ecologistas en Acción exige la implantación en las ciudades españolas de zonas de bajas emisiones eficaces y protocolos frente a episodios de mala calidad del aire.

Rechazo a la prórroga europea para vehículos de combustión

Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero.

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones, siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Otros contaminantes que generan los motores de combustión perjudicando la calidad del aire y que afectan a la salud son las partículas en suspensión PM2,5 (diámetro igual o inferior a 2,5 micras) y PM10 (diámetro igual o inferior a 10 micras), el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO2).

Muertes prematuras por contaminación en Europa

En toda Europa, la reducción de la contaminación del aire a los niveles recomendados por la OMS podría haber evitado 182.000 muertes atribuibles a la exposición a partículas finas (PM2,5), 63.000 a la exposición al ozono (O3) y 34.000 a la exposición al dióxido de nitrógeno (NO2) en la UE en 2023, según el reciente informe de la Agencia Europea de Medioambiente.

El asma es una de las enfermedades causadas o agravadas por la contaminación atmosférica, cuyo principal impacto es un empeoramiento de la salud. En otras, como la cardiopatía isquémica y el cáncer de pulmón, el imapcto es la muerte prematura.

Nuevas evidencias sugieren que la contaminación atmosférica también puede causar demencia. Se estima que la carga de morbilidad de la demencia es mayor que la de otras enfermedades relevantes.

Los países de Europa oriental y sudoriental sufren los impactos más significativos de la contaminación atmosférica en la salud debido a sus altos niveles, concuye el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.