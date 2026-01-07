EEUU intercepta dos petroleros: uno en el Caribe y otro en el Atlántico con bandera rusa

La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado este miércoles dos buques petroleros sancionados. Uno de ellos, con bandera rusa, ha sido abordado en aguas internacionales del Atlántico tras huir al fracasar al intentar tocar puerto en Venezuela hace semanas y el otro ha sido incautado en el mar Caribe. Las autoridades estadounidenses indican de que se tratan de dos buques de la denominada flota fantasma, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados,

El comando militar estadounidense en Europa confirmó la incautación del tanquero Marinera, antes conocido como Bella 1, con un mensaje en X, donde especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono.

La Guardia Costera de EEUU interceptó al navío "por violaciones de las sanciones" de Washington, en "virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, tras haber sido rastreado por el USCGC Munro", agrega la publicación. El buque repelió un intento de EEUU de abordarlo en diciembre en aguas del Caribe y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa.

La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, informó un funcionario estadounidense citado por The New York Times, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron embarcaciones rusas en las proximidades.

Rusia había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según reportes de The Wall Street Journal, tras solicitar a Washington que detuviera la persecución de ese buque.

Este mismo miércoles, EEUU interceptó este miércoles un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente según Estados Unidos en aguas internacionales, informó el Comando Sur.

"El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida y sancionado que formaba parte de la flota oscura", aseguró el Comando en X. Un funcionario estadounidense aseguró a The New York Times que el buque navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún, sin embargo, el Comando se limitó a ubicarlo dentro de la flota fantasma, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como Venezuela o Irán, y en las que predomina banderas de conveniencia, como la panameña o la camerunesa.

"El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera de los Estados Unidos está escoltando al M/T Sophia hasta los Estados Unidos para su disposición final", añadió en el mensaje el Comando.

El operativo se enmarcó dentro de la Operación Lanza del Sur, como la Administración de Donald Trump bautizó a la ofensiva militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones sospechosas de narcotráfico y transporte de petróleo sancionado.

Con estos dos, ya suman cuatro los petroleros incautados por Washington desde que empezó la campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y que se encuentra detenido en Nueva York donde enfrenta cargos de narcoterrorismo, entre otros.