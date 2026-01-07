La calle Méndez Núñez vuelve a estar en obras hasta el Viernes de Dolores

Las máquinas han empezado a perforar este miércoles el pavimento de Méndez Núñez más cerca de la Magdalena.

La calle Méndez Núñez se renovó y abrió al tráfico en el tramo de Plaza Nueva a Moratín/Rosario y ahora vuelve a cortarse a la circulación para afrontar la segunda fase de la obra de reurbanización que discurre por el tramo entre Moratín y la Plaza de la Magdalena. Según los carteles de obra colgados en la señalización vertical, el corte se inició justo ayer 7 de enero y se mantendrá hasta el 28 de marzo de este año, lo que significa que el Viernes de Dolores 27 de marzo no estará transitable.

El Ayuntamiento aclara que si se incumplieran los plazos “se valorarán las medidas necesarias para garantizar que la Semana Santa transcurra sin afecciones”.

Para minimizar el impacto en la movilidad, se ha diseñado un plan específico de tráfico siguiendo las indicaciones y con la aprobación de la Dirección General de Movilidad. Este plan contempla desvíos y señalización adaptada para garantizar la seguridad y fluidez en la zona durante el desarrollo de las obras.

Los usuarios de aparcamientos de motos pueden dejar el vehículo en el tramo ya arreglado desde Plaza Nueva a Moratín. También se recupera el el aparcamiento de motos de la calle Jaén.

A este tramo en servicio de Méndez Núñez se podrá acceder desde Carlos Cañal y Albareda con dirección a Plaza Nueva.

La calle Jaén recupera su sentido original desde la Plaza Nueva.

Durante el tiempo de duración de las obras, se permitirá el acceso de residentes a los garajes de la calle Moratín desde la calle Zaragoza.

Las obras se realizan para el cambio de instalaciones de agua de Emasesa y en colaboración con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. El proyecto integral se dirige a la mejora de infraestructuras y la renovación estética de esta vía emblemática del centro de Sevilla.

La primera fase de las obras comenzó el 21 de julio de 2025, con vistas a mejorar el caudal y la presión de servicio en el abastecimiento y aumentar la dotación de válvulas para optimizar la sectorización de la zona y la renovación de las acometidas domiciliarias afectadas.

Así luce Méndez Núñez en la mitad más próxima a Plaza Nueva. / Ayuntamiento de Sevilla

En saneamiento, este proyecto contempla mejorar la evacuación de las aguas pluviales y residuales, reponiendo acometidas, imbornales y todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red.

Además, se instalará una nueva red de baldeo y se repondrá la totalidad del pavimento afectado.

Gracias a estos trabajos, Méndez Núñez pasará a tener plataforma única con adoquín de Gerena de recuperación y a contar con dos bandas de aparcamiento, una en el tramo de los pares, entre la calle Moratín y la calle San Pablo y otra en el de los impares, entre la calle Albareda y la Plaza Nueva.

En ambas bandas se plantarán una veintena de árboles Sophora Japónica “Piramidalis”, en alcorques con bordillos de granito Gris Quintana, con protección anti-raíces y zanja rellena de material granular que comunicará los alcorques.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.433.247,46 euros y un plazo global de ejecución de 28 semanas para ambas fases.

Dónde aparcar las motos

El primer tramo de Méndez Núñez que discurre entre la Plaza Nueva y Moratín se abrió al tráfico a finales de diciembre tras varios meses de obras. Los motoristas que dejaban su vehículo en esta vía podrán seguir haciéndolo, ya que se habilita el aparcamiento en el tramo ya finalizado. El acceso de vehículos a esta vía puede realizarse desde Carlos Cañal y Albareda, además de que la calle Jaén recupera el sentido original. Los ciclistas también pueden usar la mitad renovada de Méndez Núñez y cuentan con un eje central enlosado que facilita el paso.