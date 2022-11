Black Friday 2022: Aprovecha las ofertas anticipadas como este Samsung Galaxy Z Flip 3

Cada vez queda menos para la llegada del Black Friday 2022, aunque ciertas empresas, desde hace años ya, comienzan a lanzar ofertas anticipadas para que puedas adelantarte al resto de compradores. Amazon, sin duda, es una de ellas y desde comienzos de noviembre lleva rebajando una gran cantidad de productos de todos los ámbitos para que puedas realizar todas las compras que necesites. Una de las últimas rebajas ha sido este Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, con el que estarás al día de las últimas actualizaciones y no te faltará de nada.

128 GB de capacidad, fabricado con materiales de alta calidad y con un gran descuento para que no te puedas resistir en tu compra, este dispositivo está considerado como mucho más que un móvil y te acompañará en el día a día simplificándote al máximo las tareas que tengas que cumplir.

Con este nuevo look que nos ofrece Samsung alucinará todo el mundo y podrás elegir entre varios colores. Tiene un diseño llamativo que hará que se fijen en ti. Se trata de un smartphone de tamaño completo que se pliega para caber en los bolsillos más pequeños. Plegado, el Galaxy Z Flip 3 mide 4,2 pulgadas, por lo que cabe incluso en tu bolso o en bolsillos amplios.

Una de las cualidades más transcendentales de este dispositivo es su cámara. Consulta los mensajes, haz fotos, reproduce música y mucho más sin tener la necesidad de abrir el teléfono. La pantalla de la cubierta de 1,9 pulgadas muestra notificaciones y te permite interactuar con ellas de forma intuitiva. Escoge tus opciones de pantalla favoritas para acceder fácilmente, y luego hazla tuya con diferentes estilos y colores. La pantalla principal hará que disfrutes de un desplazamiento suave como la seda gracias a los 120 Hz de la pantalla Infinity Flex de 6,7 pulgadas. Podrás desplazar, arrastrar y soltar con fluidez. Gracias a su "Dynamic Amoled 2x" incorporado, tu pantalla se convertirá en la más vívida, brillante y suave vista un Galaxy Z.

Comprar en Amazon por 669,00€(antes 707,82€).

Con la última tecnología incorporada, este dispositivo cuenta con una cámara que capturará momentos con una única toma y experimentarás una increíble mejora. Ahora puedes hacer fotos y vídeos de forma más sencilla con el Modo Flex, ajustando simplemente el ángulo y retrocediendo para tomar selfies con las manos libres. Convertirás tus vídeos en movimiento en toda una tendencia. Coloca el Galaxy Z Flip3 5G sobre una superficie plana y el modo Flex actuará como trípode, manteniendo el ángulo para estabilizar la cámara mientras sacas la toma a la primera.

El Galaxy Z Flip3 5G se sostiene por sí mismo, por lo que no hay nada que sujetar, ni nada que te retenga. Divide tu pantalla en dos y experimenta la multitarea como un profesional. Puedes ponerte al día con tu lista de reproducción de YouTube , enviar un selfie a tu amigo y recibir notificaciones. Y, cuando estés viendo algo, deja que el sonido te rodee con Dolby Atmos y sus altavoces estéreo.Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Lo compré algo preocupado por las muchas críticas negativas que había leído. Pues bien: es perfecto, chulísimo de aspecto, con una cámara estupenda y la carga dura lo suficiente para el uso que le doy, incluso en los primeros días que, hasta hacerte con él, estás continuamente probando cosas y utilizándolo mucho más de lo que necesitarás en un uso normal".

"Llevo 9 meses con él, hasta la fecha no me ha dado problema. Es súper compacto cuando está cerrado, más ligero y pequeño que mi cartera, me encanta".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables