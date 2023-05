Tus vacaciones de verano con hasta 40% de descuento gracias a los Happy Days de Hoteles Barceló: ¡solo hasta el 15 de mayo!

¿Ya has empezado a pensar en el destino de tus próximas vacaciones? El verano está a la vuelta de la esquina y siempre hay opciones para todos los gustos: hay quien prefiere relajarse en la playa, explorar la naturaleza o sumergirse en la cultura local de cualquier país. Sea cual sea tu alternativa favorita, ¡debes saber que vuelven los Happy Days de Hoteles Barceló! Si reservas tus vacaciones entre el 9 y el 15 de mayo conseguirás hasta un 40% de descuento en destinos como las Islas Canarias, Baleares, Andalucía, Barcelona, Madrid y muchos lugares más.

Para beneficiarte de los descuentos exclusivos de los Happy Days solo necesitas registrarte en el programa my Barceló. Tendrás acceso a grandes ventajas, precios increíbles, flexibilidad en la reserva y beneficios exclusivos para hacer tus vacaciones mucho más épicas. Además, si reservas durante los Happy Days podrás viajar desde el 9 de mayo hasta el 30 de junio de 2024 a una infinidad de destinos, incluido América Latina a partir del 1 de junio de 2023.

¿Quieres ahorrar mucho más en tus vacaciones y conseguir un 10% de descuento extra? ¡Recuerda aplicar el código 23HAPPYD10! Este código promocional es válido para reservas de un solo hotel con una estancia mínima de 3 noches en hoteles vacacionales y sin estancia mínima en los alojamientos urbanos. Además, si has alcanzado el nivel my Barceló Unique o Intense, también tendrás la tranquilidad de tener flexibilidad en tarifas no reembolsables.

Formar parte del programa my Barceló no solo tiene ventajas increíbles durante los Happy Days, ¡las tiene todo el año! Como cliente tendrás siempre hasta un 10% de descuento exclusivo y hasta un 10% de descuento según el nivel my Barceló que alcances con tus estancias. Y ahora que ya conoces todos los beneficios de los Happy Days, ¿descubrimos el lugar perfecto para aprovecharlos?

Hoteles Barceló en Islas Baleares

Las Islas Baleares siempre son sinónimo de unas vacaciones de playa y sol. Cada una de las islas que lo componen —Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera— tienen un encanto único y una amplia oferta cultural que pone el broche de oro a los paisajes de uno de los lugares más bonitos del Mediterráneo.

Si eliges Baleares para tus próximas vacaciones, aprovecha los Happy Days para disfrutar de fantásticas estancias en hoteles como como Barceló Aguamarina, Occidental Cala Viñas en Mallorca, Barceló Nura, Barceló Hamilton u Occidental Menorca así como Barceló Siau, Barceló Portinatx en Ibiza entre otro más.

Hoteles Barceló en Islas Canarias

Las Islas Canarias siempre son un destino perfecto. No importa si las visitas en invierno o en verano, pues gozan de una temperatura agradable con sol resplandeciente durante casi todos los días del año. Ahora, podrás disfrutar de sus encantos y de sus playas con estancias en hoteles como Barceló Lanzarote, Barceló Tenerife, Barceló Margaritas, Barceló Santiago, Barceló Fuerteventura Maro o el exclusivo Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Hoteles Barceló en Andalucía

El litoral andaluz es uno de los destinos más demandados en verano, ya que está rodeado de lugares espectaculares para disfrutar del sol y del mar. Sus orillas recorren las extensas playas de Huelva, la Costa de la Luz de Cádiz tiene largas playas de arena dorada y la Costa del Sol en Málaga puede presumir de tener más de 300 días de sol al año.

Andalucía siempre es un acierto para disfrutar de unas vacaciones únicas. Si quieres disfrutarlas al máximo y aprovechar los Happy Days, el Barceló Punta Umbría, Barceló Cabo de Gata, Occidental Isla Cristina o Barceló Isla Canela son opciones fantásticas para tu alojamiento.

Hoteles Barceló en Caribe

Si buscas un viaje de lujo a un destino paradisíaco, ¡Riviera Maya es un imprescindible! En sus más de 100 kilómetros de longitud encontrarás las playas paradisíacas más famosas del mundo, ruinas de renombre, los fondos de la isla Cozumel o la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'An.

Viajar al Caribe será una de las mejores experiencias de tu vida. Por eso, alojarte en uno de los Barceló Hotels & Resorts te permitirá llevar la experiencia un paso más allá y guardar siempre el viaje con un cariño especial. Descubre Barceló Maya Palace, Barceló Maya Riviera, Barceló Maya Caribe, Barceló Maya Colonial, Barceló Maya Tropical o Barceló Maya Beach, ubicados en primera línea de playa y rodeados de una belleza legendaria.

Hoteles Barceló en Dubái

¿Buscas un destino entre el mar y el desierto? Dubái tiene un encanto único que ofrece planes de todo tipo. Podrás descubrir Burj Khalifa —uno de los rascacielos más altos del mundo—, Deira Old Town, Gold Market, Dubai Aquarium —el más grande del mundo—, el puerto deportivo, podrás sobrevolar la ciudad en globo aerostático e incluso organizar una excursión al desierto.

Si este año quieres alojarte en el corazón de Dubái, aprovecha los Happy Days para encontrar un hotel en el corazón de Dubái Marina. ¡Barceló Residences Dubái Marina es el lugar perfecto para ti!

