¿Cómo limpiar la arena de la calima?: 4 trucos y consejos

No existe en este país una sola persona que durante estos días no haya oído hablar de la calima. Sin embargo, puede que no conozcas qué es exactamente. Se trata de pequeñas partículas que están dispersas en la atmosfera y que pueden generara una tormenta de polvo o arena, como así ha ocurrido en España estos últimos días.

Ya hemos visto los efectos que esta calima ha dejado a su paso: terrazas, patios y balcones rojos, coches llenos de polvo… pero, ¿cuál es la mejor manera de limpiarlo para que no quede ni rastro de polvo? ManoMano, el ecommerce especializado en bricolaje, decoración y jardinería, te propone los mejores trucos y productos para hacer que la calima desaparezca de tu vida por completo.

Formas de limpiar la calima de tu hogar producida por la tormenta de arena

Limpieza de cristales

Comenzamos por lo más visible y aparatoso de limpiar: los cristales. Estos han sido los grandes damnificados por el polvo de estos días. Los cristales de tus terrazas, patios, ventanas o balcones, se han visto muy afectados por la calima y ahora que todo ha pasado, llega el momento de volver a hacerlos brillar. Para ello, además de los consejos que te contamos a continuación, puede ser de gran utilidad contar con un buen limpiacristales.

Para conseguir los mejores resultados, tan solo necesitarás tres productos: agua caliente, un chorro de amoniaco y unas gotas de lavavajillas. Es importante también que el trapo con el que vayas a limpiar tus cristales esté hecho de microfibra, ya que se trata de un tipo de material que daña mucho menos las superficies. De esta manera, te asegurarás de que los cristales de tu hogar vuelvan a estar tan relaciones como antes de la tormenta.

Cómo limpiar el suelo

Otras de las grandes partes de tu casa que seguro se ha visto afectada por la tormenta de arena han sido los suelos de tus patios y terrazas. Para rescatar el brillo de las baldosas de tu hogar, ManoMano recomiendo evitar el uso de aspiradoras. Para dejar tus suelos relucientes, lo mejor que puedes utilizar es un friegasuelos profesional.

Limpieza de superficies

Si tu coche también se ha visto afectado por los efectos de la tormenta de arena, el mejor remedio es utilizar agua a presión para acabar con todo el polvo de la superficie. Una manguera a presión es la mejor manera de lograr limpiar todas las superficies en menos tiempo y con buenos resultados.

Trucos para limpiar tu piscina después de la tormenta

Si eres de los privilegiados que gozan de piscina descubierta en el jardín de tu casa y esta se ha visto afectada por la tormenta de arena, puede que no encuentres la mejor manera de limpiarla. Y es que, limpiar una superficie tan amplia puede ser complicado. Para ello, ManoMano te recomienda utilizar un buen limpiafondos de piscina. Gracias a él solo tendrás que limpiar la superficie, vaciar los cestillos y filtrar el fondo. Cuando lo tengas todo listo, basta con que agregues cloro y dejes la bomba encendida durante 24 horas.

¿Cómo prevenir los efectos de la calima?

En esta ocasión, la tormenta de arena nos ha pillado desprevenido a todos, Sin embargo, lo fundamental para estar preparados ante una tormenta de arena es que preserves tu salud. Para ello, debes mantener las puertas y las ventanas cerradas, y pasar el menor tiempo posible en contacto con las partículas. Para el mobiliario, basta con que lo tapes con lonas especializadas que puedes encontrar en ManoMano y las coloques con una pinza.