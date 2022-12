¡Corre y no te quedes sin este robot aspirador con más de 10.000 valoraciones!

En un día cualquiera dónde cada uno tiene su trabajo y sus obligaciones, gracias a la tecnología que hay implantada en la mayoría de electrodomésticos, es posible irse de casa dejando todo sucio y que, al volver, se encuentre todo en su sitio y sin una mota de polvo. Para ello, hay productos que realizan ese trabajo y, por si fuera poco, ahorra tiempo para que puedas invertirlo en asuntos más importantes. Entre los productos más destacados de esta categoría se encuentra el robot aspirador, encargado de limpiar aquellas zonas a las que el ser humano no puede llegar. Amazon, como siempre, nos ofrece el robot aspirador más vendido del mercado, la Roomba i7, con la que acabarás con toda la suciedad de tu hogar.

Cepillos especiales para mascota, gran potencia de succión y, lo más importante, un 11% de descuento que lo convierten en el regalo ideal para esta Navidad.

Este robot es diferente al resto. Cambiará tu estilo de vida y, de manera inteligente, te ayudará a simplificar muchas tareas del hogar. Combina sensores inteligentes con un sistema de limpieza potente que utiliza para desplazarse sin problema por tu casa y contribuir con los lugares más complicados de llegar. Ideal para todo tipo de superficies, este producto dejará tu casa sin polvo, migas o incluso restos más grandes.

Utiliza el asistente de voz o la aplicación iRobot Home para que tu aspirador limpie cuando lo necesites. Está diseñado para que se adapte al dueño y mantenga limpias las zonas de mayor uso y evite aquellas donde no quiere que llegue. Gracias al mapeo inteligente, este dispositivo creará zonas de limpieza y tendrás la posibilidad de dirigir al robot a las zonas que desees.

Comprar en Amazon por 399,00€(antes 449,00€).

La suciedad y los restos difíciles de limpiar no volverán a aparecer por tu casa mientras tengas a la Roomba i7 y a su sistema especial de limpieza que cuenta con tres fases premium y una potencia de succión 10 veces superior a otros aspiradores. Por si fuera poco, aprenderás hábitos nuevos de limpieza y te ofrecerá sugerencias personalizadas para hacerte la vida más fácil como limpiar más en época de alergias o de muda de pelo de las macotas.

Otras características principales que componen a la Roomba i7 son sus dos cepillos de goma multisuperficie, con los que recogerás todos los pelos de tu mascota sin que se enreden, la tecnología Dirt Detect, que identifica por sí sola las zonas con mayor suciedad, y la estación de vaciado automático, donde el propio robot vacía su depósito en una bolsa cerrada durante 60 días.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Es la tercera roomba que tengo. La base de vaciado es una gozada, te olvidas durante mucho tiempo de limpiarla. También he notado que los pelos no se quedan enganchados en los cepillos como me pasaba con las anteriores a pesar de tener el mismo tipo de rodillos".

"Es una pasada de aspirado, tiene varios modos, o que te haga una pasada y se ponga automático cuando hay más suciedad o que haga dos pasadas. Con el de dos pasadas te deja la casa impecable. El tema de que recoja la basura con el contendedor es un mundo aparte dentro de los aspiradores automáticos, le cambio la bolsa cada dos meses y eso que tengo una casa muy grande con perros y lo paso todos los días a veces dos veces".

