Los 3 mejores succionadores de Diversual para este verano ¡ahora en oferta!

¿Te gustaría dejarte llevar este verano y adentrarte en el terreno de los juguetes sexuales? Esta época es una de las más alegres del año, pues desaparecen las cargas del invierno para dejar paso a la aventura, la diversión y, por supuesto, a la sensualidad. El calor, las vacaciones y las escapadas son la oportunidad perfecta para salir de la rutina, y no solo laboral, pues el verano ofrece un fantástico telón de fondo para despertar tus sentidos y encender la pasión en la cama. Por eso, ha llegado el momento de que descubras lo mucho que los juguetes sexuales pueden aportarte y Diversual te lo pone fácil. La tienda erótica líder tiene un amplio catálogo con opciones para todos los gustos, pero este verano tiran el precio de sus tres succionadores de clítoris más populares.

Ya has empezado a pensar en todo el juego que pueden darte, ¿verdad? El succionador de clítoris está diseñado para ayudarte a explorar nuevos niveles de placer. Su estimulación intensa y precisa mimará tu zona más sensible con pulsaciones y succiones al ritmo que tú decidas. Estamos seguros de que te sumergirás en un oasis de placer y no querrás que el verano termine nunca. Y no solo son ideales para disfrutar en solitario, también pueden añadir la chispa que necesitas a tus relaciones de pareja. Aprovecha la temporada estival para abrir la mente, explorar y disfrutar del placer de manera más intensa.

Y aunque probablemente sepas muy bien cuáles son los juguetes sexuales que mejor encajan contigo, ¡no queremos que pases por alto los succionadores de clítoris! Diversual baja el precio de sus tres modelos más populares para que este verano desates todo tu potencial sensual. ¡Dejarse llevar nunca ha sonado tan bien!

El succionador de clítoris Velvet te sorprenderá a simple vista por su original diseño en forma de rosa. Es novedoso y elegante, mientras que sus líneas redondeadas y su tamaño reducido lo convierten en la opción perfecta para adaptarse al hueco de la mano con total ergonomía. Además, es un succionador ideal para todo tipo de clítoris: desde los más expuestos y sensibles, hasta aquellos que están más protegidos por el capuchón.

Sea como sea tu clítoris, este verano no tendrás excusa para conseguir mejores orgasmos con Velvet. Además, este juguete sexual tiene hasta siete patrones de succión y tres intensidades de succión continua. Y el acabado en forma de pétalo es lo que te facilitará los movimientos para estimular distintas zonas de la vulva y experimentar nuevas sensaciones. En definitiva, este modelo te dará lo que necesitas como, cuando y donde quieras.

Comprar en Diversual por (49,90) 28,90 euros

Jaleoh Turquesa es sinónimo de innovación. Si te apetece descubrir cuáles son tus límites, alcanzar el placer más intenso y no quedarte con ganas de nada, ¡este es el succionador perfecto para ti! Este juguete sexual tiene forma de U, por lo que podrás estimular el clítoris y el punto G al mismo tiempo. ¿Por qué quedarte con una sola sensación cuando puedes tenerlo todo?

Este succionador de clítoris tiene un brazo insertable con acabado curvo para llegar al punto G. Además, en la parte final incluye una pequeña membrana con pulsación que, literalmente, te hará ver las estrellas. Y todo eso mientras el otro extremo de Jaleoh Turquesa succiona el clítoris. Con un tacto aterciopelado, este juguete sexual tiene 10 modos de succión y otros 10 modos de vibración para crear tantas combinaciones como imagines. ¡Es una de las apuestas seguras de Diversual!

Comprar en Diversual por (66,90) 43,90 euros

Nuestra última recomendación de Diversual es el Belle Succionador Rose, un juguete sexual de pequeñas dimensiones que se convertirá en tu mejor compañero de viaje este verano. Tiene un tamaño compacto y un diseño ergonómico que se adaptan perfectamente tanto al hueco de la mano como a la vulva.

Además, Belle Rose cumple todos los requisitos para que este verano tengas orgasmos mucho más intensos. Tiene 10 velocidades y también es sumergible, ¡lo que seguro que te abrirá un nuevo mundo de posibilidades!