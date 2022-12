MYHIXEL: el regalo de estas Navidades para terminar con la eyaculación precoz

Mantener relaciones sexuales plenas y satisfactorias es fundamental por muchos motivos, ya sea por el bienestar personal o el disfrute en pareja entre otros muchos. Los estudios más recientes de la National Health and Social Life Survey apuntan a que un gran porcentaje de los hombres en edad adulta ha tenido en algún momento de su vida problemas relacionados con la eyaculación precoz.

Un dato que no dejaría de ser anecdótico, si no tenemos en cuenta que casi el 90% prefiere mantenerlo en silencio antes de buscar una solución por vergüenza. Enfrentarse a este problema delante de un profesional no suele ser un paso fácil.

Por suerte, la empresa sevillana MYHIXEL ha desarrollado el método el método definitivo para el control de la eyaculación, y que garantiza la intimidad absoluta ya que es algo que cualquier hombre puede llevar a cabo en la intimidad de su hogar; un método natural y muy placentero puesto a desarrollar la solución definitiva para la eyaculación precoz.

Hablamos de una marca que ha elaborado dos soluciones: una preparada para aquellos que sufren eyaculación precoz (MYHIXEL MED) y otra para cualquier hombre que quiera decidir cuándo disfrutar del clímax (MYHIXEL TR).

Utilizar cualquiera de las dos soluciones de MYHIXEL es muy sencillo y muy placentero. Ambas soluciones están formadas por un dispositivo masturbador que se calienta y simula una penetración real y una aplicación que guía al usuario en los ejercicios que tiene que hacer con el masturbador.

Son dos las opciones que tendremos a nuestra disposición. Por un lado, MYHIXEL MED, una solución para aquellos hombres que quieran superar la eyaculación precoz y logren multiplicar hasta por siete su tiempo de duración en las relaciones sexuales. Y por otro MYHIXEL TR está indicado para aquellos que quieran decidir cuándo alcanzan el clímax.

¿Qué solución MYHIXEL necesito?

El MYHIXEL Med es la solución definitiva para cualquier hombre que eyacula en menos de tres minutos. Gracias a su dispositivo MYHIXEL I y su aplicación para móviles MYHIXEL Play, logra un aumento de la duración en las relaciones sexuales como si fuera un juego, gracias a sus programas de ejercicios que se realizan con el dispositivo (guiados a través de la App). De esta forma se puede multiplicar hasta por 7 el tiempo de duración de las relaciones sexuales.

Su diseño pasa desapercibido y está preparado para ser utilizado con comodidad gracias a su ergonomía y su resistencia al agua. Tiene una batería recargable, vibración terapéutica y sistema de calentamiento que favorece una experiencia con el máximo detalle de realismo. Además, incluye una consulta médica online con uno de sus sexólogos para resolver cualquier tipo de duda.

La segunda solución que nos ofrece esta marca es el MYHIXEL TR que está pensado para cualquier hombre que quiera mejorar y decidir cuándo disfrutar del clímax sin sorpresas, independientemente de que no sufra eyaculación precoz.

Esta solución se compone también de un dispositivo masturbador MYHIXEL I y la aplicación MYHIXEL Play, que en su unión garantizan la mejora en el control del clímax a través de un entrenamiento muy placentero.

Es cierto que no incluye el servicio de consulta médica gratuita, pero mantiene la tecnología de vibración y el sistema de calentamiento.

