Proyectores que convertirán tu terraza en el mejor cine de verano

Esa brisa que corre cuando atardece y las noches de verano sin calor ni frío son de los pequeños momentos que podemos considerar sagrados en la época estival verano después de un largo día de sol. Otro momento sagrado pueden ser esas reuniones de familia, amigos o pareja donde disfrutas en confianza el uno del otro olvidándote del tiempo. El cine destaca por ser uno de los planes más recurridos a la hora de pasar un rato con estas personas cercanas ¿qué te parece si lo montas en casa?.

Desde el Covid, la recurrencia a las salas cine ha decaído y plataformas como Netflix se han vuelto líderes entre todos nosotros. El cine en casa o al aire libre esta cobrando más sentido que nunca ya que no solo tienes la oportunidad de compartir un momento con aquella o aquellas personas con las que realizas la actividad sino que al ser al aire libre el ambiente cambia por completo.

¿Cómo te imaginas viendo tu película favorita al aire libre? Imagínate experimentar todas esas sensaciones únicas de ver una de tus películas favoritas un día de verano bajo las estrellas y en buena compañía, ¿hay algo mejor? Y puede ser bajo las estrellas en la playa, en tu jardín o desde el coche.

Uno de los mayores beneficios de los proyectores es que puedes proyectar tu película, serie, documental donde quieras y cuando quieras siempre que tengas una superficie sobre la que proyectarlo. Los proyectores por lo general son fáciles de transportar gracias a su tamaño y peso y es recomendable llevar también una tela blanca para asegurarte que puedes verlo sobre cualquier superficie.

Cierra los ojos e imagínate una noche de verano con toda la familia reunida pudiendo acomodarte como desees sin estar limitada a una fila de asientos o posición. Además si lo realizas en la terraza de tu casa puede también lucirte en los snacks o cena que tomareis durante la película ya que con la cocina al lado puedes preparar lo que quieras en un segundo.

Otro de los grandes beneficios del cine es que te relaja y consecuentemente reduce la ansiedad y el estrés. Esto es más importante de lo que crees ya que por un momento solo nos enfocamos en lo que ocurre en la pantalla, desconectamos de todos esos problemas que nos puedan rodear en nuestro día a día y conseguimos darnos un descanso mental que de vez en cuando viene muy bien.

El cine es cine, pero cómo lo percibimos y disfrutamos es lo que hace que la experiencia sea única. No es lo mismo contemplar una de tus películas favoritas en el cine convencional que ver la misma película al aire libre, con la comida que más te gusta, rodeada de las personas que más te pueda apetecer, bajo las estrellas, con la ventaja de que puedes hacer que tu asiento sea el más cómodo de todos además de que puedes parar la película si tienes que levantarte 1 minuto y no te pierdes ninguna parte. Todo esto por no hablar de que económicamente resulta más barato que ir al cine convencional. Disfrutar del cine es un placer, pero de esta forma el placer es aún mayor.

Algunos de los proyectores que pueden hacer de nuestra experiencia del cine una de las mejores del verano son los siguientes:

Con este proyector podremos disfrutar del cine de la forma más semejante al cine convencional gracias a:

Rango del tamaño del proyector de video siendo de 40 a 300 pulgadas y la distancia del proyector de 1 m a 7 m. La mejor distancia de visualización es de 3 m y el tamaño de proyección es de 120 pulgadas.

Cuenta con 7000 lúmenes, es compatible con 1080P (tipo de resolución máxima en equipos de Tv de alta definición).

Es fácil de configurar y ajustar el tamaño de la pantalla.

Este proyector LCD presenta una relación de contraste de 9000: 1, ideal para un placer cinematográfico.

Cuenta con alta eficiencia de enfriamiento y bajo nivel de ruido de los ventiladores, importante para poder disfrutar del sonido de la película.

La interfaz incluye HDMI/ USB/ VGA/ AV/ Micro SD Card/ Audio Out 3.5mm. Compatible con los teléfonos inteligentes / tabletas / PC / TV / portátil / memorias USB / PS4 / reproductores de DVD / TV Box, etc.

Está equipado con dos altavoces integrados, que ofrecen una excelente calidad de sonido sin un altavoz externo.

Este segundo proyector también de la marca Topvision ofrece por un precio un poco superior más calidad general del proyector.

Proyector de vídeo Full HD 1080p con tamaños de imagen de hasta 300 pulgadas para una gran experiencia de pantalla.

Altavoces estéreo dual incorporados con sonido SRS que te ofrecen agudos más altos, un alto preciso y unos graves potentes.

Bajo consumo de energía y lámpara de larga duración: este proyector de vídeo cuenta con el mejor sistema de refrigeración, alta eficiencia de enfriamiento y un bajo ruido del ventilador.

9500 lúmenes con una resolución nativa de 1920 x 1080 y una relación de contraste de 8000: 1 también admite vídeo 4K, que ofrece 6 veces más detalles que los proyectores de 720P.

La interfaz incluye HDMI/USB/AV/ salida de audio de 3,5 mm. Compatible con teléfonos, tabletas, ordenadores, televisores, portátiles, memorias USB, PS4 y cajas de TV.

Una recomendación para cuando se quiera ver una película en medio de una superficie donde no haya ninguna corriente eléctrica a la que enchufar el proyector es tener a mano una batería portátil de manera que si para ver la película no tienes corriente eléctrica siempre podrás contar con esta batería portátil que proporcionará energía para que puedas ver la película. Ten en cuenta que la batería debe alcanzar la carga eléctrica a la que requiere el proyector.