Queridos Reyes Magos: quiero un regalo tecnológico esta Navidad

Sus Majestades de Oriente ya andan revisando todo su correo y almacenando los regalos que traerán este año. Para ellos, o sus ayudantes, es importante acertar con los más techies de cada casa, esos que disfrutan con un reloj inteligente, o con un móvil de última generación.

¿En busca del regalo tecnológico perfecto? A continuación te hacemos una selección especial con algunas de las opciones para los amantes de la tecnología mejor valoradas por los usuarios en este 2019.

Tenemos ideas para todos los gustos y todos los precios desde localizadores de llaves hasta móviles de última generación pasando por los tan vendidos smartwatch y auriculares inalámbricos.

Smartwatch

Podrás conocer tu estado de presión arterial en cualquier momento, analizar tu calidad de sueño con un preciso sensor de ritmo cardíaco.

Sal a pasear, correr o practicar tu deporte favorito con este smartwatch, no dejes de recibir mensajes de texto que se mostrarán en la pantalla y te avisará mediante vibración, para que no pierdas ninguna información ni llamadas importantes. Su precio 49,99€.

*Precio: 49,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Smartband

Esta pulsera inteligente tiene 14 modos de deportes distintos: Caminar, Correr, Bicicleta, Escalada, Baloncesto, Badminton, Fútbol, Senderismo, Fitness, Cinta de Correr, , Yoga, Baila, Tenis y Fútbol Americano.

Conoce cuántos pasos has caminado y cuántas calorías has quemado, cuanto tiempo has estado en movimiento y la distancia recorrida, esto te ayudará a conseguir sus objetivos. Su precio 35,99€.

*Precio: 35,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Auriculares con reducción de ruido

Reduce una gran parte del ruido ambiente en el entorno de trabajo, en viajes y en cualquier lugar fuera, por el activar del modo de Anc. Perfecto regalo para estudiantes, ya que sin ruidos será mas fácil concentrarse.

Gracias a su batería de iones de litio recargable podrás disfrutar de tu música o juegos hasta 12 horas. También podrás recibir llamadas con su Bluetooth incorporado. Su precio 49,99€.

*Precio: 49,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Altavoz inteligente con Alexa

Un altavoz inteligente que se controla con la voz y que usa el Alexa Voice Service. Gracias a su diseño, es ideal para cualquier habitación. Simplemente pídele música, las noticias o información. También puedes llamar a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype, así como controlar dispositivos de Hogar digital con la voz. Su precio 29,99€.

*Precio: 29,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Teclado para tablet

Sin cables, teclado táctil inalámbrico con el que podrás enlazar tu dispositivo tanto tablet y teléfono móvil y te proporcionará mayor comodidad cuando necesites escribir.

Su batería de larga duración podrá darte un uso de hasta 30 días y su pequeño tamaño hará su transporte fácil y cómodo. Su precio 17,99€.

*Precio: 17,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Cecotec Conga

El robot aspira, friega y barre de forma simultánea. Tecnología iTech Smart 2.0 para una navegación inteligente. El robot aspirador vuelve automáticamente a la base de carga. Se adapta a tu hogar, limpia debajo de los muebles, detecta obstáculos y evita caerse por las escaleras. Su precio 189,00€.

*Precio: 189,00€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Localizador de llaves

Ten todas tus llaves siempre controladas gracias a este localizador que con tan solo presionar un botón emitirá un sonido y te ayudará a encontrarlas. Su precio 19,99€.

*Precio: 19,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Batería externa

No te quedes sin batería cuando tras un largo día fuera de casa. Con está maravillosa powerbank, podrás estar tranquilo ya que te permitirá cargar de una vez y usar mientas tu smartphone.

Además cuenta con el diseño del primer poster de La Guerra de las Galaxias.Su precio 24,99€.

*Precio: 24,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Kindle Paperwhite - Resistente al agua

El Kindle Paperwhite más ligero y fino ahora es resistente al agua, para que puedas usarlo tranquilamente en la playa, en la piscina o en la bañera.

La luz integrada regulable te permitirá leer dentro y fuera de casa, tanto de día como de noche. Su precio 129,99€.

*Precio: 129,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Xiaomi Mi 9

El Xiaomi Mi 9 con cámara principal 48 MP con sensor de Sony IMX586, incorpora el sensor de luz de media. Con el algoritmo mejorado del modo belleza y el desenfoque del fondo del modo retrato con IA, cada uno de tus selfies se convierte en una auténtica obra maestra.

Basta con pulsar para activar el Asistente de Google. Además, las funciones del botón se pueden personalizar: ¿deseas acceder más fácilmente a la cámara?, ¿quieres cambiar al modo lectura?. Configura tu botón de IA y descubre un mundo mucho más sencillo. Una vez lo pruebes, no querrás dejarlo. Su precio 328,42€.