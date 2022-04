Sorprende a los tuyos ahorrando tiempo y comiendo sano con el robot de cocina Mycook Touch

El robot de cocina Mycook Touch es todo lo que se necesita para las rutinas culinarias. Cocina de forma rápida, sencilla y sobre todo saludable, ya que tu controlas los ingredientes.

Cualquier día puede ser un buen momento para regalar a tu familia tiempo y salud con un buen robot de cocina que va a facilitar las tareas del día a día. No es fácil elegir que robot será el más apropiado y cual satisfará nuestras necesidades. Nosotros hemos hecho por ti este trabajo de selección presentándote el que consideremos una buena opción en relación calidad precio.

¿Por qué el robot de cocina Mycook Touch es la mejor opción para la familia?

En primer lugar, debemos destacar que se trata de un equipo sofisticado y moderno, que combinará de manera perfecta con cualquier tipo de estilo y ambiente. Por otra parte, también hay que recordar que es un electrodoméstico que tiene la última tecnología, diseñado para facilitar a gran nivel las tareas culinarias de cada día.

Además, tampoco debemos dejar de lado que se trata de un producto súper intuitivo. A pesar de disponer de una gran variedad de funciones de última tecnología, el robot Mycook Touch Black Edition ha sido diseñado para que cualquiera pueda hacer uso de ella. Incluye más de 17.000 recetas gratuitas y una aplicación desde la cual será posible monitorear todas las funciones del equipo.

Este equipo de cocina también dispone de modo Wifi integrado. Junto a ello, ofrece un sistema de conexión multidispositivos. Puede monitorearse mediante móviles, Tablet, ordenadores y demás dispositivos. Su pantalla táctil de 7 pulgadas lo hace ser un equipo sumamente fácil de manipular. No importa la experiencia que tengas en cuanto a artículos tecnológicos. En muchas situaciones de la cocina diaria le será realmente sencillo utilizar este producto.

El Mycook Touch permite cocinar aún sin tener conocimientos de cocina

Este es quizás el motivo principal por el que ya son millones los usuarios que han decidido optar por este equipo de cocina. El Mycook de Taurus ofrece un modo de funcionamiento completamente automático e intuitivo, ideal para aquellos que no disponen de un gran conocimiento sobre recetas y elaboración de platos.

Además, el equipo también dispone de un modo de funcionamiento manual. Además, este solidificado robot es el único del mercado que cocina por inducción mucho más rápido y eficaz. Incorpora balanza que te permitirá controlar la cantidad de los ingredientes. Otro aspecto interesante son los accesorios de acero inoxidable de muy alta calidad y su acabado exterior en pintura metalizada ultrarresistente.

No lo pienses más. Si aún no has encontrado el robot perfecto para tu familia, te aseguramos que el robot de cocina Mycook de Taurus es lo que estás buscando. A los tuyos les encantará tener un robot tan sofisticado y original como este. Además, ¡podréis comenzar a elaborar platos deliciosos para todos! Pide ahora el robot de cocina Mycook Touch en oferta limitada en su web. ¡Date prisa que se acaban!

