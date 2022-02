Sorprende en San Valentín: Satisfyer para él, para ella o para disfrutar en pareja

¿Buscando un regalo original por San Valentín? Se acerca esta fecha señalada y aunque defendemos siempre que el amor se demuestra cada día, está bien poder celebrarlo en este día especial. Si por el Día de los Enamorados quieres tener un detalle con tu pareja, un Satisfyer puede ser la opción perfecta.

Para dar un poco más de chispa a tus relaciones sexuales, disfrutar en pareja o por separado, el caso es regalar placer ¿te apuntas?

¿Succionador de viaje? Toma nota. Este manejable vibrador de ondas de presión permite vivir orgasmos múltiples mediante estimulación sin contacto.

Cuenta con 11 niveles y es de manejo bastante intuitivo, regúlalo según tus preferencias, te permite subir y bajar de intensidad con comodidad para que vivas tu disfrute individual al máximo.

Su motor es potente y especialmente silencioso, su tamaño compacto, hace que Satisfyer Pro Traveler desaparezca en tu bolsillo.

El diseño elegante y la tecnología impresionante lo convierten en un producto de estilo de vida que no debe faltar en ninguna colección de juguetes.

"Pequeño sencillo y discreto.,puedes llevarlo en cualquier sitio que no se nota que es lo que es. El cierre es magnético y no se destapa. Tiene muchas velocidades, es difícil llegar a la más alta pues el orgasmo llega antes, y vaya orgasmos."

Un elegante masturbador para estimular todo el pene. El material similar a la piel de la funda intercambiable se percibe real y es todo un éxito gracias a su diseño discreto.

Con diferentes estructuras reemplazables, la funda de material similar a la piel mima la mejor parte de tu cuerpo. Gracias al innovador regulador de presión interna, podrás conseguir una intensidad y una rigidez adicionales.

"Vale cada euro que cuesta. Hay gente que dice que es grande y que pesa, a mi no me ha pesado para nada.Es una auténtica pasada. No añado detalles porque no es plan, pero todo hombre debería probar esto."

Double Joy estimula de manera intensa a ambos compañeros durante el sexo. La forma de U se ajusta tanto por dentro como por fuera, lo que garantiza una sensación seductora para el clítoris, el punto G y el pene.

Con su propia aplicación, este juguete de alta tecnología está mejorado con juego a distancia. A través de la aplicación Satisfyer Connect podrás crear tus propios programas de vibración o conectar la cuenta a Spotify.

Al estar fabricado con una silicona inocua para la piel, el Double Joy se siente especialmente suave. Gracias a su acabado impermeable, Double Joy proporciona unas potentes vibraciones para que puedas disfrutar con tu pareja incluso bajo la ducha o en la bañera.

"El Double Joy es muy flexible, lo que hace que el uso sea realmente muy cómodo. No molesta, ya que se adapta perfectamente a la forma del cuerpo debido a su flexibilidad."