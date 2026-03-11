Adiós a las ojeras: los correctores que iluminan la mirada en segundos

los correctores que cubren, iluminan y suavizan la zona del contorno de ojos

Hoy en día, el ritmo de vida general provoca situaciones como dormir poco, el estrés u otros escenarios que pueden afectar al rostro, principalmente con la aparición de ojeras, convirtiéndolas en una de las preocupaciones estéticas más habituales. Por eso, el corrector de ojeras se ha consolidado como uno de los aliados imprescindibles en cualquier neceser de maquillaje. Su función no se limita a cubrir el tono oscuro bajo los ojos: también ayuda a iluminar la mirada y a aportar un efecto de rostro descansado en cuestión de segundos.

Las marcas de cosmética han conseguido perfeccionar sus fórmulas en los últimos años para ofrecer texturas más ligeras, hidratantes y de larga duración. Los correctores más actuales incorporan pigmentos que reflejan la luz y activos que ayudan a suavizar el contorno de ojos, consiguiendo un acabado natural que evita el efecto acartonado.

Por ese mismo motivo, a continuación, te presentamos una selección de algunos de los correctores de ojeras más interesantes disponibles, desde clásicos del maquillaje profesional hasta opciones asequibles que se han convertido en fenómenos virales en redes sociales.

NARS Radiant Creamy Concealer

Uno de los correctores más icónicos del maquillaje profesional. Su textura cremosa se difumina fácilmente y ofrece una cobertura modulable que ayuda a camuflar ojeras, rojeces e imperfecciones sin marcar las líneas de expresión.

Además, su tecnología de difusión de luz aporta luminosidad al contorno de ojos y mejora el aspecto de la piel al instante. Es uno de los favoritos de maquilladores y amantes del maquillaje por su acabado natural y duradero.

Características destacadas:

Cobertura media modulable.

Acabado luminoso natural.

Fórmula hidratante.

Amplia gama de tonos.

Duración de hasta 16 horas.

Comprar en El Corte Inglés, Druni, Primor o Sephora

IT Cosmetics Bye Bye Under Eye

Este corrector es conocido por su alta concentración de pigmento, capaz de neutralizar ojeras profundas con una pequeña cantidad de producto. Su textura cremosa se adhiere bien a la piel y proporciona una cobertura intensa sin perder flexibilidad.

Es una opción muy apreciada por quienes buscan un corrector de larga duración para maquillajes más completos o para cubrir imperfecciones marcadas.

Características destacadas:

Cobertura muy alta.

Fórmula resistente al agua.

Larga duración.

Textura cremosa concentrada.

Ideal para ojeras intensas.

Comprar en El Corte Inglés, Druni, Primor, Sephora o Amazon

Lancôme Effacernes Longue Tenue

Lancôme propone con este corrector una fórmula equilibrada que combina cobertura natural y larga duración. Su textura ligera se integra con facilidad en la piel y ayuda a iluminar la mirada sin crear acumulaciones en el contorno de ojos.

Es una opción muy apreciada para el maquillaje diario gracias a su acabado elegante y su capacidad para mantenerse intacto durante horas.

Características destacadas:

Cobertura media natural.

Textura ligera.

Acabado luminoso.

Difuminado sencillo.

Ideal para maquillaje diario.

Comprar en El Corte Inglés, Druni, Primor, Sephora o Amazon

Catrice True Skin High Cover Concealer

Una de las grandes sorpresas del maquillaje asequible. Este corrector se ha vuelto popular por su gran relación calidad-precio y por ofrecer una cobertura alta con una textura ligera.

Su fórmula hidratante ayuda a evitar que el producto se cuartee en el contorno de ojos, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan un corrector eficaz sin gastar demasiado.

Características destacadas:

Alta cobertura.

Fórmula hidratante.

Acabado natural.

Precio asequible.

Amplia gama de tonos.

Comprar en Druni, Primor o Amazon

Maybelline Instant Age Rewind Eraser

Este corrector se ha convertido en uno de los más vendidos del mundo gracias a su aplicador con esponja y a su fórmula ligera que ilumina la zona de la ojera. Su textura fluida permite cubrir las ojeras sin recargar el maquillaje y ofrece un resultado muy natural.

Es especialmente popular entre quienes buscan un corrector fácil de aplicar y con efecto iluminador inmediato.

Características destacadas:

Aplicador con esponja integrado.

Cobertura media modulable.

Acabado luminoso.

Textura ligera.

Muy fácil de aplicar.

Comprar en Amazon

El corrector de ojeras es uno de los productos más versátiles del maquillaje. En pocos segundos puede transformar el aspecto del rostro y aportar un efecto de mirada descansada. Desde opciones profesionales hasta alternativas asequibles que arrasan en ventas, esta selección ofrece propuestas para todo tipo de pieles y necesidades.