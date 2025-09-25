Las mejores afeitadoras eléctricas de 2025

De toda la vida, la herramienta que los hombres más han utilizado para afeitarse la barba ha sido la cuchilla. Sin embargo, la cuchilla está siendo desbancada por la afeitadora eléctrica, un nuevo dispositivo que funciona con batería o enchufado a la corriente y que ofrece la gran ventaja de cortar el vello facial sin tener que usar espuma o agua, ofreciendo un afeitado más uniforme, en menos tiempo, con más precisión y sin irritaciones.

Hoy en día, hay muchísimos modelos diferentes de afeitadoras eléctricas para hombres en el mercado. Para ayudarte a elegir la que mejor se adapte a tus necesidades, hemos preparado la siguiente guía con las 10 mejores afeitadoras eléctricas de 2025. Para elaborar esta guía, nos hemos basado en aspectos clave como la calidad del afeitado, tecnología de cuchillas, autonomía, tiempo de carga, ergonomía, facilidad de limpieza y relación calidad-precio.

En esta guía de compra también tienes la siguiente información:

Una tabla comparativa con las mejores afeitadoras eléctricas de este año.

Recomendaciones por tipo de uso (apurado premium, para barbas duras, para pieles sensibles…)

Consejos prácticos para que tengas claro cómo abordar tu compra.

¿Qué afeitadora eléctrica es la más avanzada en tecnología? ¿Cuál es la más indicada para pieles sensibles? ¿Y la más compacta para llevar de viaje? Sigue leyendo y encuentra cuál es la mejor para ti.

Mejores afeitadoras eléctricas para un apurado premium

Afeitadora eléctrica Braun Series 9

Braun Series 9

Ideal para: quienes buscan un afeitado apurado sin tener que pasar muchas veces.

Este modelo de afeitadora de Braun es un clásico de las afeitadoras eléctricas, y uno de los modelos que más valoraciones positivas acumula de sus usuarios. Incorpora cinco elementos de corte que capturan más pelos de una sola pasada que cualquier otra afeitadora. Además, ahorra un 20% más de batería que el modelo de la Serie 9 anterior.

Funciona por batería, la cual tiene una duración de 50 minutos, su cabezal es de láminas, está compuesta por 5 cuchillas de titanio y viene con una estación de limpieza y carga Clean&Charge.

Comprar en Amazon

Philips i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra

Ideal para: aquellos que desean un afeitado ultra apurado, casi al nivel de la piel para que el resultado les dure todo el día.

En este listado también hemos incluido una de las mejores afeitadoras eléctricas de Philips en el mercado del afeitado premium. Se trata de la Philips i9000 Prestige Ultra, un modelo que destaca por llevar lo último en tecnología ya que está potenciada por IA. Para conseguir este afeitado tan ultra apurado y sin irritaciones, afeita por debajo del nivel de la piel, es decir, al nivel de la raíz del vello (hasta -0,08mm).

Para que te hagas una idea de cómo la IA ayuda en tu afeitado, la Philips i9000 Prestige Ultra viene equipada con un sensor de movimiento que te permite afeitarte más rápidamente. También trae otro sensor de densidad de la barba que analiza el vello 500 veces por segundo con el fin de adaptar su potencia y ofrecerte el mejor afeitado.

Comprar en Amazon

Panasonic Series 900+

Series 900+

Ideal para: usuarios que quieren invertir en un modelo de alta gama y funciones premium.

Otra de las afeitadoras eléctricas premium más top del momento es la Panasonic Series 900+. Es una afeitadora que cuenta con 6 cuchillas fabricadas en acero japonés, un cabezal MultiFlex 22D, es inalámbrica para un uso más cómodo y se puede usar tanto en seco como en húmedo.

Además, la Panasonic Series 900+ trae incorporado un sensor receptivo y sensible para la barba que lo que hace es que se ajusta a los contornos faciales, al grosor y a la densidad de la barba, minimizando las rojeces en la piel. Ofrece también un afeitado muy rápido gracias a su motor de 84.000 acciones de corte transversal.

Comprar en Amazon

Mejores afeitadoras eléctricas para barbas duras

Panasonic ES-LV69-S803

ES-LV69-S803

Ideal para: personas con barba densa, gruesa o de varios días.

Si tu barba es densa, en El Corte Inglés tienes disponible la afeitadora eléctrica Panasonic ES-LV69-S803. Se trata de un dispositivo inalámbrico que ofrece un afeitado eficiente y cómodo gracias a su cabezal Multi Flex 16D, el cual viene equipado con un sistema de 5 cuchillas exteriores que se adaptan a diferentes tipos de vello, siendo capaz hasta de alcanzar hasta los vellos más cortos.

Para un rendimiento óptimo, su motor lineal es ultrarápido y es un aparato eléctrico para afeitar que puede usarse tanto en seco como en húmedo. Además, trae incorporado tecnología de sensor de barba que ajusta la potencia según la densidad del vello.

Comprar en El Corte Inglés

Braun Series 8

Series 8

Ideal para: personas con barba de 2 - 4 días que buscan un afeitado apurado sin tener que dar muchas pasadas.

Con la afeitadora eléctrica Braun Series 8 alcanzarás el siguiente nivel de afeitado mientras te ofrece potencia en cada pasada y suavidad para la piel. Gracias a su tecnológica sónica de Braun con 10.000 microvibraciones, es capaz de atrapar el pelo más rápido. Además, con su cabezal que se adapta a 40º puede llegar a las zonas más complicadas de la cara ya que se adapta muy bien a los diferentes contornos faciales.

Comprar en Amazon

Mejores afeitadoras eléctricas para pieles sensibles

Philips Serie 7000

Serie 7000

Ideal para: personas con piel sensible que desean minimizar irritaciones o enrojecimiento.

Las personas con la piel sensible ya tienen la posibilidad de afeitarse la barba sin terminar con la cara irritada o llena de rojeces. La afeitadora eléctrica Philips Serie 7000 viene equipada con tecnología SKinIQ que hace que el dispositivo se deslice suavemente sobre la piel mientras se lleva cada vello con precisión. Funciona así de bien incluso en barbas de tres días.

Además, este dispositivo, que es inalámbrico y funciona por batería, corta más con cada trazo gracias a sus 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables que cortan 90.000 veces por minuto. Se puede usar en seco y en mojado.

Comprar en Amazon

Braun Series 7

Series 7

Ideal para: personas con barbas de densidad moderada a espesa.

La afeitadora eléctrica modelo Braun Series 7 ofrece un afeitado muy suave, incluso en las zonas de más difícil acceso, gracias a su adaptación de 360º. Al venir con tecnología AutoSense, capaz de detectar y adaptar la potencia de su motor a la densidad de la barba, es muy eficiente incluso en barbas duras o espesas.

Es muy fácil y cómoda de usar ya que es una afeitadora eléctrica inalámbrica, es decir, funciona por batería de iones de litio con una autonomía de 50 minutos y que, incluso, con una carga rápida de 5 minutos permite realizar un afeitado completo. Incluye un accesorio EasyClick de recortadora de precisión especial para bigote y patillas.

Comprar en Amazon

Mejores afeitadoras eléctricas por calidad precio

Philips Serie 5000

Serie 5000

Ideal para: personas que quieren buenas prestaciones sin pagar mucho dinero.

Con la Philips Serie 5000 disfrutarás de un afeitado sencillo, limpio y cómodo, mientras te da la oportunidad de usarla en seco o en mojado ya que viene con tecnología Wet & Dry. Este dispositivo para afeitar de Philips también trae un cabezal flexible 360º para adaptarse a los diferentes contornos del rostro.

Funciona sin cables, ofreciéndote una autonomía de funcionamiento de hasta 50 minutos de uso. También viene con pantalla LED para ver información sobre el estado de su batería. Sus cuchillas son autoafilables, lo que les permite mantener su afilado para un recorte perfecto en todo momento. Incluye recortador para patillas y bigote que se pueden enjuagar bajo el grifo.

Comprar en El Corte Inglés

Xiaomi Mi Electric Shaver S700

Mi Electric Shaver S700

Ideal para: quienes buscan una buena combinación entre tecnología, comodidad y precio moderado.

Cuando se habla de buena relación calidad - precio, nunca puede faltar la marca Xiaomi. En este caso, su modelo de afeitadora eléctrica que ofrece el mejor binomio calidad - precio es la Xiaomi S700. Este aparato destaca por ser la primera afeitadora de cerámica giratoria de Xiaomi hecha en cerámica de óxido de circonio.

Esta afeitadora eléctrica también viene equipada con un nuevo sistema de detección de barba con control de velocidad constante que ofrece un afeitado suave en aquellas zonas más pobladas de barba. También incluye tecnología flotante independiente y cabezales de 360º para adaptarse a los contornos con el fin de asegurar que no quedan vellos.

Comprar en MediaMarkt

Mejores afeitadoras eléctricas compactas para viajar

Afeitadora eléctrica de viaje The Handyman™ de MANSCAPED®

The Handyman™ de MANSCAPED®

Ideal para: usuarios que viajan con frecuencia.

Por último, queremos hablarte de la afeitadora eléctrica de viaje The Handyman™ de MANSCAPED®, una afeitadora que ha sido diseñada especialmente para aquellas personas que viajan y que buscan un dispositivo que sea compacto y ligero para llevar en el neceser. Para cubrir esta necesidad y ser de uso portátil, su tamaño es pequeño y su carcasa viene con tapa magnética.

Esta afeitadora eléctrica compacta incorpora un cabezal de cuchilla SkinSafe de doble acción que incluye un nivelador para pelos largos y una hoja de afeitar de aluminio. Su batería es de carga rápida y ofrece una autonomía de uso de 60 minutos. Se puede lavar bajo el agua porque viene con protección IPX7.

Comprar en Amazon

1. ¿Cuál es la diferencia entre una afeitadora rotativa y una de láminas?

Las afeitadoras rotativas tienen cabezales circulares que se mueven en diferentes direcciones para seguir los contornos de la cara, mientras que las afeitadoras de láminas tienen láminas rectangulares que se mueven de lado a lado para recortar el vello facial. Ambos tipos de afeitadoras son efectivos, pero depende de la preferencia personal.

2. ¿Cuánto tiempo dura la batería de una afeitadora eléctrica?

La duración de la batería depende de la marca y modelo de la afeitadora eléctrica. En general, una carga completa puede durar entre 45 minutos y 1 hora de uso continuo.

3. ¿Cómo se limpia una afeitadora eléctrica?

La mayoría de las afeitadoras eléctricas modernas se pueden limpiar con agua corriente y un cepillo incluido. Algunas afeitadoras también tienen estaciones de limpieza y carga que usan soluciones de limpieza especializadas.

4. ¿Es mejor afeitarse en seco o en húmedo con una afeitadora eléctrica?

Las afeitadoras eléctricas se pueden usar en seco o con crema de afeitar, dependiendo del modelo. Algunas afeitadoras eléctricas son específicamente diseñadas para ser utilizadas en la ducha o bañera.

¿Qué afeitadora eléctrica elegir en 2025?

Dependiendo de tus necesidades, te vendrá mejor la compra de un modelo u otro de afeitadora eléctrica. Para ayudarte con tu selección, aquí te dejamos un resumen de las 10 mejores afeitadoras elétricas de 2025 según diferentes propiedades: