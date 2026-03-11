Los AirPods 4 son los auriculares sin cable del año y tienen su precio hundido por las Ofertas de Primavera de Amazon

Estás buscando auriculares sin cable buenos de verdad. No te vale con opciones baratas que duran poco, cancelan mal el ruido o simplemente no suenan bien. Si quieres olvidarte de todo esto, aquí tienes el candidato perfecto: AirPods 4. Estos auriculares de Apple están arrasando no solo por su diseño ergonómico, o la fama de su marca, sino por sus 30 horas de autonomía, su audio adaptativo, su cancelación de ruido automática y el descuentazo de 50 € que tienen por las Ofertas de Primavera de Amazon.

No importa lo que busques en unos auriculares, porque estos cumplen con todo: son ligeros, son pequeños, suenan de maravilla y no molestan.

¿Por qué recomendamos estos auriculares?

La cancelación de ruido activa lo bloquea todo, aunque estés delante de una obra.

Adapta el sonido automáticamente según cada situación para que no te pierdas ni una nota.

Tiene el estuche de carga más compacto del mercado, con el que llega a las 30 horas totales.

Baja el volumen solo cuando empiezas a hablar con alguien sin que toques nada.

AirPods 4

AirPods 4

Además de su aspecto, lo que más diferencia a los AirPods 4 del resto de auriculares inalámbricos es su chip H2. ¿Qué hace este? Gestionar la cancelación activa de ruido, activar el sonido ambiente cuando lo necesitas y combinar ambos modos con el audio adaptativo sin que tengas que hacer nada. Cancela ruido y lo "descancela" automáticamente para darte más comodidad. De hecho, tienen un detector de conversación que baja el volumen solo cuando alguien te habla, y lo vuelve a subir al terminar la conversación de forma automática. Luego, en lo que atañe al sonido, usa un sistema de audio espacial personalizado con el que ajusta el sonido a tu cabeza para que disfrutes al máximo de cada canción, podcast, serie o videojuego. Y todo esto con un diseño comodísimo y una autonomía total de 30 horas gracias a su pequeñísimo estuche de carga.

Son los auriculares sin cable que estás buscando si quieres un sonido de primera, pero también la máxima comodidad posible. Valen para todo, así que, si quieres hacer una inversión en algo de calidad, sin duda son la compra ideal.

¿Qué opinan los usuarios que los han comprado?

20.000 valoraciones y una nota de 4,6 sobre 5. Desde luego, son unos auriculares que gustan. ¿El motivo? Como leerás en las reseñas que hemos recopilado, principalmente su ergonomía, calidad de sonido y autonomía:

"Estoy realmente encantado con el producto y los considero hoy por hoy, una de las mejores inversiones realizadas hasta la fecha."

"Auriculares inalámbricos con excelente calidad de sonido, cómodos y ligeros incluso tras varias horas de uso.”

"Estos AirPods 4 son una auténtica pasada. La cancelación activa de ruido funciona de maravilla: incluso en sitios ruidosos como el metro o la calle."

Si los compras ya aprovechando las Ofertas de Primavera de Amazon, además del descuento, los recibirás en tan solo 24 horas desde el pago del pedido. ¡Corre a por ellos!