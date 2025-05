PcComponentes tira la casa por la ventana y rebaja los Apple AirPods de 3ª Generación ¡a menos de 120 euros!

Auriculares inalámbricos hay muchos, pero no todos solucionan lo que realmente nos molesta. ¿Quién no ha tenido que lidiar con cables enredados, conexión que se pierde justo cuando más la necesitas o un sonido que no termina de estar a la altura? A la hora de elegir unos buenos auriculares inalámbricos, hay que fijarse más allá del diseño o la marca: comodidad, calidad de sonido, autonomía suficiente y una experiencia de uso que no te haga estar peleando con el dispositivo cada vez que los usas.

Si buscas todo eso, te alegrará saber que existen unos auriculares inalámbricos que cumplen todo eso, y es de unos de los gigantes de tecnología con mayor prestigio: los AirPods de 3ª generación de Apple. No porque lo digan los anuncios, sino porque consiguen que simplemente te olvides de que los llevas puestos. Suenan bien, se conectan sin que tengas que hacer nada y te acompañan desde que sales de casa hasta que vuelves. Y lo mejor de todo es que ahora están con un 30 % de descuento en PcComponentes.

Comprar en PcComponentes por ( 169 ) 119€

Auriculares inalámbricos Apple AirPods 3ª Generación

Auriculares inalámbricos Apple AirPods 3ª Generación

Hay auriculares inalámbricos que cumplen, y luego están los AirPods de 3ª generación de Apple, que directamente parecen hechos para olvidarte de que los llevas puestos. Son tan ligeros que no notas ni que los llevas puestos. Nada de estar recolocándolos cada dos por tres: se colocan con el ángulo justo para que el sonido vaya directo al oído interior.

Además, son más compactos que los anteriores, un 33% más cortos, y llevan un sensor de presión súper práctico para controlar la música o responder llamadas sin tener que sacar el móvil del bolsillo. Pero lo que realmente marca la diferencia es cómo suenan. El audio espacial con seguimiento de cabeza es una pasada. Da igual que estés viendo una peli o escuchando música: tienes la sensación de estar dentro, como si el sonido te rodeara. Y gracias a la ecualización adaptativa, todo suena limpio, claro y ajustado a ti.

Comprar en PcComponentes por ( 169 ) 119€

En cuanto a la batería, no decepciona: hasta 6 horas de música seguidas, y con el estuche llegas a 30 hroas. Si te pilla justo antes de salir, con 5 minutos de carga te da para una hora. Y como son resistentes al agua y al sudor (IPX4), no hay miedo a que se estropeen con una carrera bajo la lluvia o una sesión de gimnasio.

Y lo mejor: se conectan solos a tus dispositivos Apple, cambian de uno a otro sin dificultar, y hasta te leen las notificaciones si lo necesitas. Y ahora mismo tienen un descuentazo de 50 euros, ¿lo vas a desaprovechar?