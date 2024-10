El aspirador escoba con más de 3 mil valoraciones positivas en Amazon ¡está tirado de precio por los Prime Days!

El momento que todos los amantes de las compras estaban esperando ha llegado: el Amazon Prime Day. Los días 8 y 9 de octubre se convierten en un festín de ofertas irresistibles. Este evento especial es la oportunidad perfecta para hacer realidad esas compras que has estado aplazando, desde tecnología de última generación hasta artículos para el hogar. Si sueñas con actualizar tus dispositivos, embellecer tu espacio o adelantarte a las compras navideñas, no puedes dejar pasar esta ocasión.

Recuerda que solo los clientes Prime pueden acceder a estas ofertas exclusivas, lo que hace que la membresía sea más valiosa que nunca. Si aún no te has unido a Amazon Prime, este es el momento perfecto para hacerlo. Por solo 4,99 € al mes o 49,90 € al año, no solo disfrutarás de acceso anticipado al Prime Day, sino que también obtendrás beneficios adicionales como envíos rápidos y gratuitos, Prime Video y Amazon Music. Asegúrate de tener tu lista de deseos lista y estar atento a las categorías de ofertas destacadas y flash, que pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos.

Entre todas las ofertas destacadas, el aspirador escoba Rowenta XPert 6.60 RH6838 se presenta como un imprescindible para cualquier hogar. Con su diseño ligero y potente motor, este aspirador está diseñado para simplificar tu rutina de limpieza. Y si eso no fuera suficiente, ¡el XPert 6.60 está con un atractivo descuento del 40%! Es una oportunidad excepcional para transformar tu hogar, manteniéndolo siempre limpio y ordenado con el mínimo esfuerzo.

Comprar en Amazon por ( 199,99 ) 119,99€

Rowenta XPert 6.60 RH6838

El aspirador escoba Rowenta XPert 6.60 RH6838 es el aliado perfecto para quienes buscan eficiencia y comodidad en la limpieza del hogar. Con un diseño ligero y compacto, podrás mover este potente dispositivo con facilidad, permitiéndote alcanzar cada rincón sin esfuerzo. Su motor de 100 W y la innovadora tecnología ciclónica garantizan un rendimiento sobresaliente, mientras que sus modos Automatic Eco y Surface se adaptan a tus necesidades específicas. ¿Necesitas un impulso extra? La función Boost está a solo un clic de distancia, para esos momentos que requieren una limpieza más intensa.

Una de las grandes ventajas del XPert 6.60 es su batería extraíble de 18 V, diseñada para ofrecerte una autonomía impresionante de hasta 45 minutos en modo eco. Esto significa que podrás limpiar toda tu casa sin preocuparte por quedarte sin carga. Además, su posición Stop & Go permite que el tubo y el cepillo se mantengan en pie, dándote la libertad de pausar la limpieza en cualquier momento sin tener que agacharte.

Mantener tu aspirador siempre listo para usar es fácil. Se desmonta en tres partes y su depósito de suciedad es lavable, lo que facilita su mantenimiento diario. Incluye varios accesorios útiles, como un cepillo para sofás y camas, una boquilla para ranuras y dos cepillos diseñados para limpiar superficies delicadas sin dañarlas. El XPert 6.60 se puede cargar directamente o utilizando su base de pared, completando la carga en solo 4 horas.

Y lo mejor de todo: actualmente puedes adquirirlo con un descuento de 80 euros sólo durante las ofertas del Amazon Prime Day del 2024. Esta es la oportunidad perfecta para transformar tu rutina de limpieza y disfrutar de un hogar impecable.

