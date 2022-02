Los auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi por menos de 20 euros, ¡sube el volumen a tu día a día!

El gigante tecnológico Xiaomi nos presenta su apuesta de auriculares inalámbricos, se trata de los Xiaomi Redmi Airdots 2. Un producto que ya encabeza la lista de los mejores auriculares inalámbricos.

Si estás cansado de los cables que atan tus oídos al móvil y que limitan tu movilidad. Así como las rotura de estos cables que impiden una buena conexión y ajuste en el sonido, sigue leyendo para conocer estos auriculares de Xiaomi.

Con cientos de opiniones positivas, estos auriculares Xiaomi Redmi es el accesorio ideal para llevar siempre encima y poder usarlo cuando queramos.

Gracias a su conexión por bluetooth 5.0 podrás realizar tu rutina habitual con la libertad de ir sin cables, habla mientras caminas con su manos libres o practica deporte a la vez que escuchas tus artistas favoritos.

Cuenta con micrófono y reducción de ruido para tener llamadas lo más nítidas posibles. Además de un botón físico para aceptarlas y colgarlas.

Los Xiaomi Redmi Airdots 2 serán tu mejor compañero desde el momento en que te levantes, con sus cuatro horas de batería tendrán la autonomía suficiente para no dejarte tirado.

Los auriculares inalámbricos se guardan en una cajita, la cual cabe en tu bolsillo, que actúa a su vez de contenedor de carga, que podrá reponer hasta cuatro veces la batería completa de los auriculares, multiplicando esas horas de autonomía.

Si eres de los que no se sienten cómodos al ponerse auriculares no tienes por qué preocuparte, pues los Xiaomi Redmi Airdots 2 traen consigo tres pares de almohadillas para que se ajusten al tamaño y forma de tu oreja. No tendrás molestias, ni la sensación de que se te caen.

Aprovecha el descuento que presenta su precio de comprar para conseguir estos auriculares Xiaomi por menos de 20€.

*Precio: 19,49€ Ver producto *El precio puede variar

Ya que conoces todas las prestaciones que tienen los Xiaomi Redmi Airdots 2, no esperes más, sal a la calle sin cable, y sube el volumen a la banda sonora de tu vida.