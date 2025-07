Los auriculares inalámbricos que triunfan entre los gamers, ahora tirados de precio en PcComponentes

¿Estás cansado de los auriculares gaming inalámbricos que aprietan, que se quedan cortos en batería o que suenan como si escucharas el juego desde la habitación de al lado? Entonces los Corsair Void Elite Wireless vienen a solucionar justo eso. Porque no se trata solo de oír, sino de sentir cada paso, cada explosión y cada detalle como si estuvieras dentro del juego.

Y lo mejor es que no hace falta complicarse con cables ni configuraciones raras. Estos auriculares te dan libertad completa, tanto por su conexión inalámbrica estable como por su autonomía, que aguanta maratones de juego. Además, su diseño cómodo y robusto los hace perfectos para el uso diario. Y lo mejor es que pueden ser tuyos con un 33 % de descuento por las Ofertas de Verano de PcComponentes.

Lo mejor de estos Corsair Void Elite Wireless

Sonido nítido y potente gracias a los transductores de neodimio de 50 mm con rango extendido de 20 Hz a 30.000 Hz. Escucharás desde los pasos más suaves hasta los estallidos más bestias.

Comodidad garantizada con tejido transpirable y almohadillas de espuma con memoria. Perfectos para jugar durante horas sin notar presión ni calor.

Conexión inalámbrica de baja latencia a 2,4 GHz, con hasta 12 metros de alcance y 16 horas de batería.

Micrófono optimizado con función de silencio y LED integrado para que te escuchen claro y sepas cuándo estás muteado.

Iluminación RGB personalizable en cada auricular y control total con el software CORSAIR iCUE.

Comprar en PcComponentes por (̶ 1̶1̶9̶,̶9̶9̶ ) 79,99 €

¿Por qué elegir este modelo?

Los Void Elite Wireless lo ponen fácil, sonido envolvente 7.1, controles en el propio auricular y una diadema de aluminio para más resistencia. Mientras otros auriculares se quedan en lo básico, Corsair suma diseño, rendimiento y personalización en un solo producto.

¿Para quién es ideal?

Para gamers que buscan calidad de audio, comodidad y libertad real. Si pasas varias horas delante del ordenador, agradeces unos cascos que no aprieten, no agoten la batería y no te fallen en mitad de una partida. Y si además te gusta personalizar tu setup, el toque RGB es un plus.

Ahora mismo están disponibles en PcComponentes con un 33 % de descuento por las Ofertas de Verano.

Los Corsair Void Elite Wireless combinan lo que importa de verdad en unos auriculares gaming (sonido, comodidad y libertad), con un diseño que aguanta el uso diario y un precio más que razonable para todo lo que ofrecen.