Los 5 mejores auriculares inalámbricos del 2021

Los smartphones nos permiten consumir contenido audiovisual prácticamente en cualquier lugar. No obstante, muchas veces y dependiendo del sitio, no siempre es posible tener el audio en abierto. En este caso, se hace necesario el uso de auriculares. La tecnología Bluetooth permite utilizar auriculares inalámbricos. Atrás quedan los molestos cables, que hacían que escuchar música fuera un engorro. Los auriculares bluetooth son una muy buena opción para escuchar audio o tener una conversación telefónica mientras hacemos deporte, caminamos por la calle, etc. En este artículo, te explicamos las características principales que deben tener unos buenos auriculares inalámbricos, así como una selección de 5 auriculares bluetooth que podrás comprar en Amazon.

Cómo elegir unos cascos inalámbricos

Hoy en día, en el mercado tecnológico encontramos una gran variedad de modelos de auriculares inalámbricos. Los tenemos de todas las marcas y con una horquilla de precios muy variable. Los hay desde un precio de 20 € hasta los Apple Airpods que superan los 100 €. Según el uso que queramos darles a los auriculares y el presupuesto que tengamos, nos decantaremos por un modelo u otro. A continuación, te explicamos los requisitos que deben tener unos buenos auriculares bluetooth:

El modelo: Primero de todo, hemos de tener claro que hay varios tipos de modelos. Existe el modelo o modelo de 'diadema'. Son los clásicos auriculares de toda la vida. Pueden tapar totalmente nuestra oreja o no. Dependiendo de esto, se puede percibir el sonido exterior, o bien se elimina totalmente tanto la salida como la entrada de sonido externo. El otro tipo de auriculares son los 'in ear'. Van colocados directamente dentro del pabellón auditivo. Así pues, según nuestras necesidades, escogeremos un modelo u otro. Por ejemplo, el modelo 'in ear' va muy bien para hacer deporte. Es muy cómodo de llevar y es difícil que podamos dañarlo dándole algún golpe.

Comodidad: Es importante que nuestros auriculares sean cómodos. Si llevamos el modelo de diadema, las almohadillas de las aureolas han de ser acolchadas, deben cubrir suficientemente la oreja y no tienen que dar mucho calor. Si escogemos el modelo 'in ear', hemos de procurar no sentir molestias al introducirlo. Es necesario que lo adaptemos bien para evitar que pueda salirse del oído y caerse.

Batería y tiempo de carga: La duración de la batería es un factor determinante. No hay nada más molesto que quedarse sin batería en la mitad de un entrenamiento.

Período de latencia o señal inalámbrica: Este aspecto, básicamente, valora el tiempo que tarda el sonido en llegar al auricular. Si el periodo de latencia es muy grande, nos encontraremos con que el vídeo y el audio van totalmente descompensados.

Cancelación de ruido: Esta tecnología permite al auricular cancelar los sonidos externos. Podemos encontrar la cancelación activa y pasiva. La cancelación pasiva se consigue de una manera tan fácil como colocarse los auriculares. La cancelación activa es producida por los auriculares mediante frecuencias sonoras que bloquean el sonido exterior para conseguir una total silenciación.

¿Por qué comprar cascos bluetooth?

Los auriculares bluetooth nos permiten disfrutar del audio de nuestros dispositivos móviles de una manera totalmente cómoda. No tener que estar pendiente de los cables enredados es una gran ventaja respecto a los cascos tradicionales. La gran calidad de sonido que tienen estos auriculares los convierte en un aliado indispensable en nuestros desplazamientos. Tienen un precio asequible, por lo que cualquier persona se puede beneficiar de ellos.

Los 5 auriculares bluetooth del 2021

A continuación, te ofrecemos una selección de 5 auriculares inalámbricos que puedes adquirir cómodamente en Amazon.

Auriculares Bluetooth Homscam

Cuentan con la última tecnología Bluetooth 5.0. Gracias a su diseño, se ajustan muy fácilmente al oído, ya que tienen tres tamaños de gomas diferentes. Su periodo de latencia es muy bajo, lo que los hace aptos para jugar a videojuegos o ver vídeos. Su conexión inalámbrica tiene un alcance de 10 metros. Tienen un consumo de energía muy bajo, con una duración de 4 horas de carga. Vienen con un estuche de carga portátil para realizar una carga rápida.

Auriculares Bluetooth Tozo T10 Tws Ipx8

Su diseño ergonómico se adapta perfectamente al contorno de la oreja. Sus almohadillas de silicona ofrecen una mayor estabilidad y comodidad en su uso. Cuentan con la tecnología Bluetooth 5.0. Ofrecen un gran equilibrio entre los sonidos graves, medios y agudos. Tienen un revestimiento impermeable que los protege de las gotas de lluvia y sudor. Su tiempo de uso por carga es de 6 horas.

Auriculares Cerrados Inalámbricos 6S

Su chip Bluetooth 5.0 te brinda la mejor calidad de sonido. Estos auriculares tienen una función de manos libres y para responder a llamadas entrantes gracias a su micrófono incorporado. Gracias a su diseño ergonómico, son muy ligeros y cómodos de llevar. Su batería es de larga duración. Disponen de un cable de audio, por lo que se pueden seguir utilizando aunque se acabe la batería. Una de sus pegas es que el micrófono solo funciona en modo bluetooth.

Auriculares inalámbricos Huawei FreeBuds 3i

Tienen 4 tamaños diferentes de silicona, lo que permite una adaptación total al oído. Cuentan con dos micrófonos externos y uno interno para captar mejor la voz y eliminar molestos ruidos ambientales. La carga de su batería ofrece hasta 3,5 horas de reproducción. Se pueden controlar de manera intuitiva mediante diferentes tipos de pulsaciones.

Tener auriculares bluetooth nos ayuda a disfrutar del sonido en una multitud de sitios, así como hablar por teléfono con una total libertad de movimientos. Los auriculares inalámbricos ofrecen muchas ventajas, así que no dejes pasar la oportunidad y hazte con los tuyos.