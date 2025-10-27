El Black Friday llega antes de tiempo a Leroy Merlín con descuentos que no te puedes perder
Desde el 21 de octubre hasta el 17 de noviembre podrás disfrutar de ofertas increíbles en hogar, reforma y bricolaje con hasta un 35%
La esperada campaña del Black Friday ya ha comenzado en Leroy Merlin, y este año llega con una amplia variedad de ofertas y descuentos pensados para quienes desean aprovechar la ocasión para reformar, redecorar o mejorar el confort del hogar. La marca ofrece rebajas de hasta un 35 % en artículos esenciales para el mantenimiento y la mejora doméstica, tanto en su tienda online como en los establecimientos físicos.
Para no dejar escapar las mejores oportunidades, lo ideal es planificar las compras con antelación, priorizar lo necesario y estar atentos al stock limitado. Además, Leroy Merlin facilita el proceso con financiación sin intereses, recogida en tienda o envío rápido, ventajas que refuerzan el atractivo de la campaña. En definitiva, una ocasión perfecta para renovar estancias, actualizar la decoración o emprender esa reforma pendiente sin que el presupuesto se resienta.
Por ese mismo motivo, te mostramos una selección de los productos más demandados en este Black Friday adelantado de Leroy Merlín.
Pack Colchón Vicoelástico + Canapé Abatible
Un Pack formado por un Canapé Abatible más colchón viscoelástico junto con almohada de regalo visco copos que combina diseño, funcionalidad y confort en un solo conjunto de descanso. Fabricado en España, ofrece transporte, montaje y retirada gratuita de la base antigua, facilitando la renovación del dormitorio. Ideal para quienes buscan máximo almacenamiento y un sueño reparador con tecnología de última generación.
Características destacadas:
- Colchón de hilo de carbono y biocerámico, efecto anti-estrés
- Núcleo de espuma HR de alta resiliencia con tecnología AirSystem
- Tratamientos higiénicos antiácaros
- Canapé con gran capacidad de almacenaje
- Apertura suave y acceso rápido
- Arquillo de sujeción
Espejo de Baño Ovalado Feel Your Bath
Convierte tu baño en un espacio moderno y funcional con este espejo. Su iluminación brillante y uniforme garantiza una visibilidad perfecta para maquillarte, afeitarte o cuidar tu imagen con total comodidad. Además, combina tecnología inteligente, diseño elegante y eficiencia energética para ofrecerte una experiencia de lujo en tu rutina diaria.
Características destacadas:
- Luz LED Regulable
- 50x90cm,
- Interruptor Táctil
- Antivaho
- Apagado Automático
Panel de ducha Auralum
Consigue una atmósfera cálida para tu baño gracias a este panel de ducha con el que podrás controlar la temperatura fácilmente. Además, el panel posee 5 funciones de agua con las que tendrás el privilegio de disfrutar de diferentes tipos de rociadores. Perfecto para quienes les encanta tener un tiempo de relax bajo la ducha después de un día duro de trabajo.
Características destacadas:
- Luces LED,
- Indicador de temperatura
- Columna de Ducha Hidromasaje
- Panel de Ducha de Acero Inoxidable
- Cepillado con 3 Jets de Masaje
Fregadero de cocina Cecipa Max
El fregadero de cocina CECIPA Max Black combina diseño moderno, resistencia y funcionalidad para ofrecer una experiencia de uso cómoda y duradera. Fabricado en granito y cuarzo, este modelo de 50 x 45 cm destaca por su elegancia y su fácil mantenimiento, ideal para cocinas contemporáneas.
Características destacadas:
- Superficie antigrasa
- Ángulos curvos R dorado
- Accesorio de desbordamiento
- Sistema de drenaje
Suelo laminado extrem 10mm Ávila
Este suelo laminado ofrece resistencia, estilo y sostenibilidad en cada estancia del hogar. Con acabado mate marrón, es apto para baños, cocinas y espacios con animales domésticos, combinando comodidad, seguridad y durabilidad. Su instalación es fácil y sin necesidad de juntas de transición, lo que lo convierte en una opción práctica y elegante para cualquier proyecto.
Características destacadas:
- Laminado en HDF de alta densidad
- Tratamiento antibacteriano, antiestático, antideslizante y antirrayaduras
- Fácil instalación y versatilidad
Lámpara colgante ratán de Ledkia
La Lámpara Colgante Ratán Huela Doppio combina diseño natural y elegancia para aportar un toque cálido y acogedor a cualquier espacio. Su estilo encaja a la perfección en ambientes boho-chic, mediterráneos o naturales. Además, permite personalizar la iluminación según la bombilla elegida, adaptándose a la atmósfera que desees crear.
Características destacadas:
- Cuerpo de metal negro y pantalla de ratán natural
- Diseño Versátil
- Compatibles con Bombillas E27, CCT o RGB
Chimenea Eléctrica Kaminio
La chimenea eléctrica 3 en 1 ofrece máxima versatilidad y confort para cualquier estancia, con múltiples opciones de instalación y un diseño adaptable. Combina efecto de llama realista con un sistema de calefacción eficiente y seguro, ideal para crear ambientes acogedores.
Características destacadas:
- Vista panorámica, lateral o empotrada
- Tecnología de llama ajustada
- Eficiencia energética
- Pulg & play
Campana Extractora Ciarra
Esta campana extractora combina diseño elegante y alto rendimiento, perfecta para mantener la cocina limpia y fresca. Fabricada en acero inoxidable, ofrece un flujo de aire potente y silencioso, ideal para cocinas modernas. Sus modos de ventilación versátiles y eficiencia energética A+++ garantizan confort y ahorro al mismo tiempo.
Características destacadas:
- Flujo de aire de 650 m³/h
- Modos recirculación y extracción
- Bajo nivel de ruido
- Diseño inclinado
Lavadora Balay 3TS282B
Se trata de una lavadora de carga frontal que combina eficiencia, capacidad y tecnología avanzada para facilitar las tareas del hogar. Diseñada para ofrecer lavados impecables con bajo consumo energético, es ideal para familias que buscan rendimiento y confort. Su diseño moderno y funciones inteligentes garantizan comodidad y fiabilidad en cada lavado.
Características destacadas:
- Carga de 8 KG
- Variedad de programas
- 1200 rpm
- Portección contra fugas y balanceo
Conjunto Mesa y silla para jardín Tectake
El conjunto de ratán Tectake para 8 personas combina diseño elegante y comodidad, ideal para disfrutar de reuniones al aire libre. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie, ofrece durabilidad y estilo en terrazas, jardines o patios. Su amplio espacio y estructura robusta lo convierten en una opción perfecta para compartir momentos con familia y amigos.
Características destacadas:
- Fácil mantenimiento
- Resistente a la lluvia y rayos UV
- Cojines acolchados
