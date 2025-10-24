Renueva tus aparatos electrónicos a precios de ocasión con MediaMarkt y su “Plan Renove”

MediaMarkt te ofrece la gran ocasión de renovar tus aparatos electrónicos a precios de escándalo con su "Plan Renove"

La tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella la necesidad de renovar nuestros dispositivos para no quedarnos atrás. En este escenario, el Plan Renove de MediaMarkt se coloca como una oportunidad clave para actualizar móviles, ordenadores, televisores o electrodomésticos con descuentos relevantes. La promoción permite rebajas de hasta 400 € en televisores, 200 € en portátiles o 100 € en tablets y móviles.

Además, esta iniciativa no solo busca incentivar la compra, sino también fomentar la sustitución de equipos antiguos por otros más eficientes y sostenibles. La campaña está activa tanto en tiendas físicas como en la web de MediaMarkt para que los usuarios accedan cómodamente desde cualquier lugar.

Por ese mismo motivo, te presentamos a continuación, una selección de las mejores ofertas que no podrás dejar escapar de este Plan Renove.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

Dar el salto a este móvil significa llevar en el bolsillo una cámara profesional, un rendimiento brutal y una batería que aguanta el ritmo de tu día. Cambiar a este modelo te libera de las limitaciones de un teléfono antiguo. Disfrutarás de más fluidez, fotos increíbles y un diseño que marca tendencia.

Características principales:

Procesador Snapdragon 8

Pantalla de 6,9″ WQHD+

12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento

Batería de ~5.000 mAh

Apple MacBook Air

Apple MacBook Air

Sustituir tu portátil por este modelo es ganar velocidad, silencio y autonomía. Es perfecto si trabajas o estudias y te gusta hacerlo sin esperas ni sobrecalentamientos. Su diseño minimalista y su potencia lo convierten en una herramienta ideal para un día a día más fluido.

Características principales:

Chip Apple M4

Pantalla de 13,6″ Retina

16 GB de RAM

SSD de 256 GB, diseño fino y ligera

Dyson V15 Detect

Aspiradora Dyson

Cambiar tu viejo aspirador por este supone una revolución en la limpieza doméstica. Es más potente, ligero y eficiente, con sensores que detectan hasta el polvo invisible. Mantener la casa impecable requerirá la mitad de tiempo y esfuerzo.

Características principales:

Potencia de succión de ~200 AW

Conversión a mano

Minicepillo antienredos

Sensores de partículas Autonomía de ~60 min

LG Oled 77

LG OLED 77

Renovar tu televisor por este modelo es la mejor manera de transformar tu salón en una sala de cine. La diferencia en calidad de imagen y sonido es abismal si vienes de un LCD o LED convencional. Además, consume menos energía y ofrece una experiencia visual envolvente.

Características principales:

Panel OLED 4K

Procesador α9 Gen8

Soporte HDR10/Dolby Vision

Smart TV con sistema completo

77 pulgadas

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

Pasarte al iPhone 16 no solo mejora tus fotos y rendimiento, sino que te garantiza varios años de soporte y seguridad. Es rápido, elegante y con una cámara que convierte cada instante en contenido digno de compartir. El cambio se nota desde el primer toque.

Características principales:

Pantalla OLED de ~6,1″

Chip A18 Bionic

5G

Versión desde 128 GB

Diseño compacto premium

SAMSUNG Galaxy Book4 Ultra

Samsung galaxy Book 4 Ultra

Este modelo supone decir adiós a los bloqueos y ganar fluidez inmediata. Es ideal para trabajar, ver contenido o estudiar sin límites. Además, su batería y pantalla hacen que cada uso sea más cómodo y productivo.

Características principales:

16 " WQXGA+

Intel Core Ultra 7

155H

32 GB RAM

1000 GB SSD

GeForce RTX™ 4050

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Si buscas renovar sin gastar demasiado, este móvil es una gran recompensa. Combina diseño, rendimiento y cámara más que suficientes para el uso diario. Cambiar a este modelo te da rapidez, batería para todo el día y tecnología moderna por menos de 300 €.

Características principales:

256 GB

8 GB RAM

6.67" AMOLED FHD+

MediaTek Helio G100-Ultra

5500 mAh

GoPro Hero 13 Black

GoPro Hero 13 Black

Cambiar tu vieja cámara por esta significa que tus vídeos alcanzarán un nivel profesional. Su estabilización, resolución y resistencia la hacen ideal para viajes, deporte o contenido digital. Capturarás momentos con más detalle y sin preocuparte por caídas o clima.

Características principales:

HyperSmooth 6.0

5.3 K

27 megapíxeles

Autonomía 2.5 h

HDR

Sumergible hasta 10m

Lenovo IdeaPad Slim 3

Lenovo Ideapad slim 3

Actualizarte a este portátil te aportará más velocidad para trabajar, estudiar o simplemente navegar sin esperas. Es ligero, eficiente y pensado para durar varios años sin volverse lento. Ideal si tu ordenador ya no sigue tu ritmo.

Características principales:

15.1" WQXGA OLED

Snapdragon X X1-26-100,

16GB RAM

512GB SSD

Adreno Graphics

Apple iPad Air

Apple iPad Air

Sustituir tu vieja tablet por este modelo es entrar en otra liga. Es más rápido, más ligero y con una pantalla espectacular para ver series, dibujar o estudiar. Su rendimiento lo acerca a un portátil, pero con toda la comodidad táctil de un iPad.

Características principales:

512 GB

13"

WiFi

Pantalla Liquid Retina

Chip M2, 10GPU

En resumen, el Plan Renove de MediaMarkt te permite actualizar tus dispositivos y disfrutar de la última tecnología con grandes descuentos. Es la ocasión ideal para mejorar tu experiencia diaria con equipos más potentes, eficientes y sostenibles. Cambiar nunca fue tan fácil ni tan beneficioso.