Renueva tus aparatos electrónicos a precios de ocasión con MediaMarkt y su “Plan Renove”
De Compras
Hasta el 2 de noviembre disfruta de descuentos de hasta 400€ y 200€ tanto en televisores como en portátiles gracias a esta campaña de MediaMarkt
Moderniza tu hogar con los electrodomésticos inteligentes más eficientes y duraderos
La tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella la necesidad de renovar nuestros dispositivos para no quedarnos atrás. En este escenario, el Plan Renove de MediaMarkt se coloca como una oportunidad clave para actualizar móviles, ordenadores, televisores o electrodomésticos con descuentos relevantes. La promoción permite rebajas de hasta 400 € en televisores, 200 € en portátiles o 100 € en tablets y móviles.
Además, esta iniciativa no solo busca incentivar la compra, sino también fomentar la sustitución de equipos antiguos por otros más eficientes y sostenibles. La campaña está activa tanto en tiendas físicas como en la web de MediaMarkt para que los usuarios accedan cómodamente desde cualquier lugar.
Por ese mismo motivo, te presentamos a continuación, una selección de las mejores ofertas que no podrás dejar escapar de este Plan Renove.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Dar el salto a este móvil significa llevar en el bolsillo una cámara profesional, un rendimiento brutal y una batería que aguanta el ritmo de tu día. Cambiar a este modelo te libera de las limitaciones de un teléfono antiguo. Disfrutarás de más fluidez, fotos increíbles y un diseño que marca tendencia.
Características principales:
- Procesador Snapdragon 8
- Pantalla de 6,9″ WQHD+
- 12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento
- Batería de ~5.000 mAh
Apple MacBook Air
Sustituir tu portátil por este modelo es ganar velocidad, silencio y autonomía. Es perfecto si trabajas o estudias y te gusta hacerlo sin esperas ni sobrecalentamientos. Su diseño minimalista y su potencia lo convierten en una herramienta ideal para un día a día más fluido.
Características principales:
- Chip Apple M4
- Pantalla de 13,6″ Retina
- 16 GB de RAM
- SSD de 256 GB, diseño fino y ligera
Dyson V15 Detect
Cambiar tu viejo aspirador por este supone una revolución en la limpieza doméstica. Es más potente, ligero y eficiente, con sensores que detectan hasta el polvo invisible. Mantener la casa impecable requerirá la mitad de tiempo y esfuerzo.
Características principales:
- Potencia de succión de ~200 AW
- Conversión a mano
- Minicepillo antienredos
- Sensores de partículas Autonomía de ~60 min
LG Oled 77
Renovar tu televisor por este modelo es la mejor manera de transformar tu salón en una sala de cine. La diferencia en calidad de imagen y sonido es abismal si vienes de un LCD o LED convencional. Además, consume menos energía y ofrece una experiencia visual envolvente.
Características principales:
- Panel OLED 4K
- Procesador α9 Gen8
- Soporte HDR10/Dolby Vision
- Smart TV con sistema completo
- 77 pulgadas
Apple iPhone 16
Pasarte al iPhone 16 no solo mejora tus fotos y rendimiento, sino que te garantiza varios años de soporte y seguridad. Es rápido, elegante y con una cámara que convierte cada instante en contenido digno de compartir. El cambio se nota desde el primer toque.
Características principales:
- Pantalla OLED de ~6,1″
- Chip A18 Bionic
- 5G
- Versión desde 128 GB
- Diseño compacto premium
SAMSUNG Galaxy Book4 Ultra
Este modelo supone decir adiós a los bloqueos y ganar fluidez inmediata. Es ideal para trabajar, ver contenido o estudiar sin límites. Además, su batería y pantalla hacen que cada uso sea más cómodo y productivo.
Características principales:
- 16 " WQXGA+
- Intel Core Ultra 7
- 155H
- 32 GB RAM
- 1000 GB SSD
- GeForce RTX™ 4050
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Si buscas renovar sin gastar demasiado, este móvil es una gran recompensa. Combina diseño, rendimiento y cámara más que suficientes para el uso diario. Cambiar a este modelo te da rapidez, batería para todo el día y tecnología moderna por menos de 300 €.
Características principales:
- 256 GB
- 8 GB RAM
- 6.67" AMOLED FHD+
- MediaTek Helio G100-Ultra
- 5500 mAh
GoPro Hero 13 Black
Cambiar tu vieja cámara por esta significa que tus vídeos alcanzarán un nivel profesional. Su estabilización, resolución y resistencia la hacen ideal para viajes, deporte o contenido digital. Capturarás momentos con más detalle y sin preocuparte por caídas o clima.
Características principales:
- HyperSmooth 6.0
- 5.3 K
- 27 megapíxeles
- Autonomía 2.5 h
- HDR
- Sumergible hasta 10m
Lenovo IdeaPad Slim 3
Actualizarte a este portátil te aportará más velocidad para trabajar, estudiar o simplemente navegar sin esperas. Es ligero, eficiente y pensado para durar varios años sin volverse lento. Ideal si tu ordenador ya no sigue tu ritmo.
Características principales:
- 15.1" WQXGA OLED
- Snapdragon X X1-26-100,
- 16GB RAM
- 512GB SSD
- Adreno Graphics
Apple iPad Air
Sustituir tu vieja tablet por este modelo es entrar en otra liga. Es más rápido, más ligero y con una pantalla espectacular para ver series, dibujar o estudiar. Su rendimiento lo acerca a un portátil, pero con toda la comodidad táctil de un iPad.
Características principales:
- 512 GB
- 13"
- WiFi
- Pantalla Liquid Retina
- Chip M2, 10GPU
En resumen, el Plan Renove de MediaMarkt te permite actualizar tus dispositivos y disfrutar de la última tecnología con grandes descuentos. Es la ocasión ideal para mejorar tu experiencia diaria con equipos más potentes, eficientes y sostenibles. Cambiar nunca fue tan fácil ni tan beneficioso.
También te puede interesar
Lo último