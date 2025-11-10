Adelántate al Black Friday en tecnología y electrodomésticos con los mejores descuentos de El Corte Inglés

La cadena de grandes almacenes El Corte Inglés ha puesto en marcha su campaña “Adelántate al Black Friday”, enfocada exclusivamente en el segmento de electrónica y electrodomésticos, permitiendo que los consumidores accedan ya a ofertas con descuentos reales en móviles, televisores, ordenadores, wearables y más. Esta promoción anticipada ofrece una ventana de oportunidad antes del pico habitual del Viernes Negro.

Esto se traduce en una ventaja doble: conseguir dispositivos de última generación o equipamiento para el hogar con precios más accesibles, y hacerlo sin esperar al momento de máxima demanda.

Consulta todas las ofertas de este adelanto del Black Friday en El Corte Inglés

A continuación, te presentamos una selección de los productos más destacados de esta campaña con descuentos inmejorables junto a una descripción y características clave para ayudarte a decidir con rapidez e inteligencia.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Un smartphone con sensaciones de gama media-alta. Perfecto para quienes buscan buen equilibrio entre precio, prestaciones y diseño.

Características destacadas:

8 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento

Conectividad 5G

Pantalla amplio tamaño

Cámara trasera avanzada

Comprar en El Corte Inglés por ( 479,90 ) 299,90€

Samsung Neo QLED 4K TV

TV Neo QLED

Un televisor de tecnología avanzada (MiniLED/Neo QLED) que aparece en la sección TV de la campaña. Ideal para salón de casa o cine en casa.

Características destacadas:

Resolución 4K

Gran tamaño

Tecnología de iluminación avanzada

Smart TV integrado

Comprar en El Corte Inglés por ( 1799 ) 949€

DJI Neo Fly More Combo

Dron DJI Neo Motion Fly More

Un dron con cámara que aparece entre los productos destacados de la campaña de electrónico perfecto para aficionados de la imagen, vídeo o hobby tecnológico.

Características destacadas:

Kit completo (“Fly More”)

cámara integrada

marca DJI de referencia

autonomía y controles adecuados

Comprar en El Corte Inglés por ( 529 ) 459€

Cámara Evil Canon EOS R10

Cámara Evil Canon EOS R10

Una de las cámaras sin espejo más completas de Canon para fotógrafos que buscan ligereza y rendimiento profesional. Incluye el objetivo zoom RF-S 18-45 mm, ideal para cubrir desde paisajes hasta retratos. Es el regalo perfecto para los amantes de la fotografía creativa y creadores de contenido.

Características principales:

Sensor APS-C de 24,2 MP y procesador DIGIC X

Grabación de vídeo 4K 60 fps y enfoque Dual Pixel CMOS AF II

Pantalla táctil abatible de 3" y visor electrónico OLED de alta resolución

Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada

Comprar en El Corte Inglés por ( 1249 ) 899€

Afeitadora Philips i9000 Prestige

Afeitadore Philips i9000 Prestige

La Philips i9000 Prestige es la afeitadora más avanzada de la firma holandesa, diseñada para quienes buscan un afeitado preciso y cómodo con el máximo cuidado de la piel. Incluye base de carga inalámbrica, centro de limpieza y un elegante estuche de viaje.

Características principales:

Tecnología de afeitado con cuchillas NanoTech de alta precisión

Uso en seco o con espuma/gel, incluso bajo la ducha

Base de carga Qi y centro de limpieza SmartClean Plus

Pantalla digital y sensor de densidad de barba inteligente

Comprar en El Corte Inglés por ( 399 ) 199€

Plancha de vapor Philips DST7511/80

Plancha de vapor Philips DST7511

La Philips DST7511/80 es una plancha de vapor diseñada para quienes quieren acabar rápido y bien con las arrugas de sus prendas, sin complicaciones y con durabilidad garantizada. Su tecnología “Quick Calc Release” facilita la eliminación de los depósitos de cal, manteniendo el rendimiento y prolongando su vida útil.

Características principales:

Potencia de hasta 3.200 W

Salida continua de vapor de hasta 55 g/min y chorro de vapor de 260 g/min

Suela SteamGlide Elite

Capacidad de depósito de agua de 300 ml

Sistema Quick Calc Release

Comprar en El Corte Inglés por ( 115 ) 69€

Reloj Smartwatch fénix 8

Reloj Smartwatch Fenix 8

Una pieza de alta gama para quienes exigen lo mejor en tecnología wearable: el Garmin fēnix 8 de 51 mm combina materiales de primer nivel (titano DLC y cristal de zafiro), pantalla AMOLED de gran claridad, y funciones deportivas y de salud de última generación.

Características principales:

Pantalla de 1.4″ AMOLED

Bisel de titanio recubierto en DLC

Autonomía en modo smartwatch: hasta 29 días

Funciones de salud y deporte

Resistencia al agua hasta 10 ATM

Comprar en El Corte Inglés por ( 1199 ) 989,99€

Bosch Combi KGN397ICT

Frigorífico Bosch Combi KGN397ICT

Un frigorífico combi de gama premium de la marca Bosch, ideal para quienes buscan tecnología avanzada, espacio generoso y eficiencia energética. Dentro de la campaña de El Corte Inglés aparece como una de las piezas “grandes” en electrodomésticos con buen descuento.

Características destacadas:

Compartimento frigorífico + congelador

Eficiencia energética alta (A++ o similar)

Controles electrónicos

Diseño moderno en acero inoxidable

Comprar en El Corte Inglés por ( 1469 ) 976,65€

Lavadora Bosch Serie 6 WGG254ZEES

Lavadora Bosch Serie 6 WGG254ZEES

Se trata de una lavadora de carga frontal diseñada para familias que buscan rendimiento, capacidad y eficiencia energética. Además, incluye funciones avanzadas como reducción de arrugas, tecnología de ahorro de agua y motor silencioso.

Características principales:

Capacidad de 10 kg

Clase de eficiencia energética A

Tecnología ActiveWater Plus

Funciones AntiManchas, Iron Assist y SpeedPerfect

Motor EcoSilence Drive

Comprar en El Corte Inglés por ( 799 ) 489€

Microondas Teka MWE FS20 G WH

Microondas Teka MWE

El Teka MWE FS20 G WH es un microondas compacto, pero bien equipado que combina función de microondas con grill de 1 000 W, ideal para calentar, gratinar y cocinar con versatilidad. Su tamaño de 20 litros lo hace adecuado para cocina doméstica o para quienes tienen un espacio moderado.

Características principales:

Capacidad bruta de 20 litros.

Potencia microondas 700 W y potencia grill 1 000 W

Cinco niveles de potencia, función microondas + grill combinada, descongelación por peso o tiempo

Plato giratorio

Bloqueo de seguridad para niños

Comprar en El Corte Inglés por ( 145 ) 84,15€

Cada uno de estos productos representa una oportunidad real dentro de la campaña “Adelántate al Black Friday” de El Corte Inglés, donde se combinan calidad, precio y disponibilidad anticipada.

