Adelántate al Black Friday en tecnología y electrodomésticos con los mejores descuentos de El Corte Inglés

Del 10 al 16 de noviembre disfruta de una auténtica renovación tecnológica de la mano de El Corte Inglés y sus ofertas exclusivas
Consigue lo último en tecnología con “Las Semanas Black” de MediaMarkt y sus descuentos irresistibles
La cadena de grandes almacenes El Corte Inglés ha puesto en marcha su campaña “Adelántate al Black Friday”, enfocada exclusivamente en el segmento de electrónica y electrodomésticos, permitiendo que los consumidores accedan ya a ofertas con descuentos reales en móviles, televisores, ordenadores, wearables y más. Esta promoción anticipada ofrece una ventana de oportunidad antes del pico habitual del Viernes Negro.
Esto se traduce en una ventaja doble: conseguir dispositivos de última generación o equipamiento para el hogar con precios más accesibles, y hacerlo sin esperar al momento de máxima demanda.
A continuación, te presentamos una selección de los productos más destacados de esta campaña con descuentos inmejorables junto a una descripción y características clave para ayudarte a decidir con rapidez e inteligencia.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Un smartphone con sensaciones de gama media-alta. Perfecto para quienes buscan buen equilibrio entre precio, prestaciones y diseño.
Características destacadas:
- 8 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento
- Conectividad 5G
- Pantalla amplio tamaño
- Cámara trasera avanzada
Comprar en El Corte Inglés por (
) 299,90€
479,90
Samsung Neo QLED 4K TV
Un televisor de tecnología avanzada (MiniLED/Neo QLED) que aparece en la sección TV de la campaña. Ideal para salón de casa o cine en casa.
Características destacadas:
- Resolución 4K
- Gran tamaño
- Tecnología de iluminación avanzada
- Smart TV integrado
Comprar en El Corte Inglés por (
) 949€
1799
DJI Neo Fly More Combo
Un dron con cámara que aparece entre los productos destacados de la campaña de electrónico perfecto para aficionados de la imagen, vídeo o hobby tecnológico.
Características destacadas:
- Kit completo (“Fly More”)
- cámara integrada
- marca DJI de referencia
- autonomía y controles adecuados
Comprar en El Corte Inglés por (
) 459€
529
Cámara Evil Canon EOS R10
Una de las cámaras sin espejo más completas de Canon para fotógrafos que buscan ligereza y rendimiento profesional. Incluye el objetivo zoom RF-S 18-45 mm, ideal para cubrir desde paisajes hasta retratos. Es el regalo perfecto para los amantes de la fotografía creativa y creadores de contenido.
Características principales:
- Sensor APS-C de 24,2 MP y procesador DIGIC X
- Grabación de vídeo 4K 60 fps y enfoque Dual Pixel CMOS AF II
- Pantalla táctil abatible de 3" y visor electrónico OLED de alta resolución
- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada
Comprar en El Corte Inglés por (
) 899€
1249
Afeitadora Philips i9000 Prestige
La Philips i9000 Prestige es la afeitadora más avanzada de la firma holandesa, diseñada para quienes buscan un afeitado preciso y cómodo con el máximo cuidado de la piel. Incluye base de carga inalámbrica, centro de limpieza y un elegante estuche de viaje.
Características principales:
- Tecnología de afeitado con cuchillas NanoTech de alta precisión
- Uso en seco o con espuma/gel, incluso bajo la ducha
- Base de carga Qi y centro de limpieza SmartClean Plus
- Pantalla digital y sensor de densidad de barba inteligente
Comprar en El Corte Inglés por (
) 199€
399
Plancha de vapor Philips DST7511/80
La Philips DST7511/80 es una plancha de vapor diseñada para quienes quieren acabar rápido y bien con las arrugas de sus prendas, sin complicaciones y con durabilidad garantizada. Su tecnología “Quick Calc Release” facilita la eliminación de los depósitos de cal, manteniendo el rendimiento y prolongando su vida útil.
Características principales:
- Potencia de hasta 3.200 W
- Salida continua de vapor de hasta 55 g/min y chorro de vapor de 260 g/min
- Suela SteamGlide Elite
- Capacidad de depósito de agua de 300 ml
- Sistema Quick Calc Release
Comprar en El Corte Inglés por (
) 69€
115
Reloj Smartwatch fénix 8
Una pieza de alta gama para quienes exigen lo mejor en tecnología wearable: el Garmin fēnix 8 de 51 mm combina materiales de primer nivel (titano DLC y cristal de zafiro), pantalla AMOLED de gran claridad, y funciones deportivas y de salud de última generación.
Características principales:
- Pantalla de 1.4″ AMOLED
- Bisel de titanio recubierto en DLC
- Autonomía en modo smartwatch: hasta 29 días
- Funciones de salud y deporte
- Resistencia al agua hasta 10 ATM
Comprar en El Corte Inglés por (
) 989,99€
1199
Bosch Combi KGN397ICT
Un frigorífico combi de gama premium de la marca Bosch, ideal para quienes buscan tecnología avanzada, espacio generoso y eficiencia energética. Dentro de la campaña de El Corte Inglés aparece como una de las piezas “grandes” en electrodomésticos con buen descuento.
Características destacadas:
- Compartimento frigorífico + congelador
- Eficiencia energética alta (A++ o similar)
- Controles electrónicos
- Diseño moderno en acero inoxidable
Comprar en El Corte Inglés por (
) 976,65€
1469
Lavadora Bosch Serie 6 WGG254ZEES
Se trata de una lavadora de carga frontal diseñada para familias que buscan rendimiento, capacidad y eficiencia energética. Además, incluye funciones avanzadas como reducción de arrugas, tecnología de ahorro de agua y motor silencioso.
Características principales:
- Capacidad de 10 kg
- Clase de eficiencia energética A
- Tecnología ActiveWater Plus
- Funciones AntiManchas, Iron Assist y SpeedPerfect
- Motor EcoSilence Drive
Comprar en El Corte Inglés por (
) 489€
799
Microondas Teka MWE FS20 G WH
El Teka MWE FS20 G WH es un microondas compacto, pero bien equipado que combina función de microondas con grill de 1 000 W, ideal para calentar, gratinar y cocinar con versatilidad. Su tamaño de 20 litros lo hace adecuado para cocina doméstica o para quienes tienen un espacio moderado.
Características principales:
Capacidad bruta de 20 litros.
- Potencia microondas 700 W y potencia grill 1 000 W
- Cinco niveles de potencia, función microondas + grill combinada, descongelación por peso o tiempo
- Plato giratorio
- Bloqueo de seguridad para niños
Comprar en El Corte Inglés por (
) 84,15€
145
Cada uno de estos productos representa una oportunidad real dentro de la campaña “Adelántate al Black Friday” de El Corte Inglés, donde se combinan calidad, precio y disponibilidad anticipada.
Consulta todas las ofertas de este adelanto del Black Friday en El Corte Inglés
