Consigue lo último en tecnología con “Las Semanas Black” de MediaMarkt y sus descuentos irresistibles
De Compras
Hasta el 10 de noviembre tienes la oportunidad de encontrar ofertas increíbles para una renovación tecnológica completa
Leroy Merlin celebra el Black Friday 2025 con descuentos de hasta el 50% en hogar, iluminación y herramientas
La cadena de distribución especializada MediaMarkt ha puesto en marcha sus Semanas Black, una campaña de descuentos anticipados a su Black Friday que ya está activa y promete rebajas de hasta un 40 % y más en tecnología, hogar, informática y movilidad.
Con productos que abarcan desde televisores de última generación hasta aspiradores inteligentes, esta promoción está diseñada para quienes quieren renovar sus dispositivos antes de que arranque la saturación de ofertas.
A continuación, te presentamos una selección de los productos más destacados de la promoción, con la intención de ayudarte a filtrar entre las múltiples opciones, ahorrar tiempo y encontrar la mejor relación calidad-precio en estas Semanas Black de MediaMarkt.
Samsung Neo QLED 65”
Con tecnología Neo QLED de última generación, este televisor ofrece gran contraste gracias al mini-led junto con una experiencia auditiva y visual de primer nivel capaz de envolverte en el ambiente de lo que tú desees ver. Ideal para entornos exigentes y para cualquier amante del cine o de los videjuegos.
Descuento: 1149 € (55%)
Características destacadas:
- Pantalla 4K de gran tamaño 65″
- Mini-LED con alto nivel de brillo y contraste
- Smart TV avanzado, múltiples puertos HDMI 2.1
- Diseño refinado y calidad de audio superior
Apple iPhone 16e
Un smartphone de última generación que no tiene nada que envidiar a la últimas gamas de Apple, con una calidad de imagen y cámara superiores, perfectos tanto para realizar trabajos de videos como para disfrutar de entretenimiento. Ideal para quienes quieren renovar al tope de Apple antes de Navidad.
Precio campaña: 599 € (15 %)
Características destacadas:
- Pantalla OLED Super Retina 6,1″, Chip A18.
- 5G, almacenamiento base (128 GB).
- Gran rendimiento, últimas actualizaciones de iOS garantizadas.
Bosch WAN24200EP lavadora carga frontal
Una opción doméstica para el hogar, con buena capacidad y programas variados. Ofrece resultados impecables en la ropa sin la necesidad de tener que volver a lavar a mano.
Descuento listado: 399 € (24%)
Características destacadas:
- 9 kg de lavado, 1.200 rpm.
- 15 programas, función Speed Perfect.
- Blanco clásico, marca reconocida en electrodomésticos.
Dyson V8 Advanced aspirador escoba
Uno de los electrodomésticos estrella de las Semanas Black gracias a su combinación de potencia, autonomía y marca reconocida. Perfecta para tener el suelo de tu casa reluciente sin la más mínima mota de polvo.
Descuento en Semanas Black: 259 € (35 %)
Características destacadas:
- Succión 130 AW, autonomía 40 minutos.
- Diseño escoba sin cable, accesorios incluidos.
- Marca premium en aspiración.
Segway E2 II patinete eléctrico
Para movilidad urbana, este modelo aparece como una de las opciones principales para poder recorrer la ciudad sin ningún tipo de complicaciones y con la mayor versatilidad.
Descuento: 229 € (17 %)
Características destacadas:
- Potencia máxima 450W, velocidad hasta 20 km/h.
- Batería 12.000 mAh.
- Color negro, homologado para ciudad.
Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ Tablet
Una tablet para entretenimiento y trabajo. Diseño metálico delgado pensado para que puedas llevarla contigo a todas partes. Además, podrás vivir una experiencia visual y de sonido cómodas y de primera calidad.
Descuento: 189 € (34%)
Características destacadas:
- Pantalla 11″ WQXGA.
- Memoria 6 GB RAM.
- Almacenamiento 128 GB.
Moulinex Easy Fry Max 5L EZ245H
Esta freidora aporta variedad a tu lista más allá de tecnología pura. Podrás disfrutar de comidas deliciosas y saludables en casa con resultados perfectos en poco tiempo. Descubre una experiencia de cocina sin complicaciones y para toda la familia.
Precio de campaña: 59 € (50%)
Características destacadas:
- Capacidad 5 L, potencia 1.500W.
- Tecnología Extra-Crisp, panel táctil LCD, 10 programas.
- Ideal para cocina más saludable y rápida.
Apple AirPods 4
Los nuevos AirPods de Apple llegan con mejoras en sonido, cancelación activa de ruido y diseño compacto. Dentro de las Semanas Black, aparecen a un precio muy competitivo, lo que los hace una opción atractiva tanto para usuarios de Apple como para quien quiera auriculares de alta gama.
Descuento: 159 € (15%)
Características destacadas:
- Chip H2
- Cancelación activa de ruido (ANC)
- Bluetooth inalámbrico y carga con estuche
- Autonomía mejorada, compatibilidad con iOS
Horno - AEG TU5AB20WSK
Este horno multifunción de la Serie 5000 destaca por su gran capacidad y su sistema tecnológico que distribuye el aire de forma homogénea permitiendo utilizar hasta tres bandejas a la vez con resultados uniformes.
Descuento: 309 € (13%)
Características destacadas:
- Capacidad: 72 L
- Tecnología SurroundCook.
- Limpieza AquaClean por vapor de agua
- Rango de temperatura: 50 °C–275 °C
Cecotec Conga M50 Robot aspirador
Un robot aspirador programable, con detección de obstáculos y buena potencia, aparece como “smart-device” para facilitar la limpieza doméstica sin ningún tipo de esfuerzo para así, poder aprovechar el tiempo relajándose o practicando el deporte o hobby que más te guste.
Descuento: 99 € (66%)
Características destacadas:
- Succión 5.000 Pa.
- Programable.
- Adecuado para 160 m².
- Detección de obstáculos.
Las Semanas Black de MediaMarkt se confirman como el mejor anticipo del Black Friday, con descuentos reales y una amplia variedad de productos en tecnología, hogar y movilidad. Al extender las ofertas durante varias semanas, la cadena permite comprar con calma y aprovechar precios competitivos sin las prisas del gran día. Una cita imprescindible para quienes buscan renovar sus dispositivos o adelantar las compras navideñas con inteligencia.
También te puede interesar
Lo último