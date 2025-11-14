Transforma tu cabello con el poder del acondicionador de Collistar y su ácido hialurónico

Durante años, el cuidado facial ha reinado en los rituales de belleza. Se conoce al detalle cada sérum, cada activo, cada textura que promete una piel luminosa. Pero ¿y el cabello? También envejece, se deshidrata, pierde fuerza y vitalidad. Y, hasta hace poco, se trataba con mucho menos mimo del que dedicamos al rostro.

Collistar ha decidido cambiar las reglas. La firma italiana lleva lo mejor del skincare de alto rendimiento al terreno capilar con su innovadora línea Attivi Puri Hair. Dentro de ella, destaca una auténtica joya de nueva generación: el Acondicionador Líquido de Ácido Hialurónico, un bálsamo revolucionario que une ciencia, sensorialidad y eficacia en un solo gesto.

Una fórmula que actúa en solo 10 segundos

Olvídate de los acondicionadores tradicionales. Este tratamiento líquido y ultraligero actúa en apenas diez segundos. Su fórmula acuosa se funde al instante con la fibra capilar, ofreciendo una hidratación profunda y un efecto suavizante inmediato. Basta aplicar, respirar, aclarar… y dejar que la melena se transforme: más luz, más suavidad, más movimiento.

Su textura ligera se desliza con facilidad, penetra en segundos y no deja residuos ni apelmaza, lo que permite una aplicación rápida y uniforme incluso en los cabellos más finos o frágiles.

Attivi Puri Hair, hyaluronic acid

Ciencia y naturaleza al servicio del cabello

El secreto de su eficacia está en su potente combinación de activos. El Ácido Hialurónico, estrella indiscutible del cuidado facial, llega ahora al universo capilar para actuar como un auténtico “relleno de hidratación”. Capaz de retener hasta mil veces su peso en agua, hidrata desde el interior de la fibra, aportando elasticidad, brillo y una suavidad visible desde el primer uso.

A este ingrediente se suma el poder del agua de arroz italiana procedente de suprarreciclaje, rica en antioxidantes naturales. Su acción protectora combate los efectos del sol, la contaminación y las herramientas térmicas, mientras calma y refuerza tanto el cuero cabelludo como el tallo capilar. El resultado: un cabello más fuerte, brillante y con una sensación de ligereza natural.

Tecnología laminar: la innovación que se nota al instante

La diferencia se percibe en el tacto. Gracias a su tecnología laminar, el acondicionador utiliza partículas ultrafinas —lamelas— que se adhieren a la superficie del cabello para suavizar la cutícula, desenredar sin esfuerzo y eliminar el encrespamiento, dejando un volumen natural y un brillo de peluquería.

Ideal para el día a día

Diseñado para todo tipo de cabellos y lavados frecuentes, este acondicionador líquido se convierte en un imprescindible diario. No sobrecarga, no apelmaza, y sí revitaliza, acondiciona y protege.

El resultado que se consigue de todo esto es una melena hidratada, luminosa, sedosa al tacto y visiblemente más sana. Ese acabado limpio, suelto y pulido que parece de salón, ahora se consigue en casa.

