Protege lo que más importa por menos de 35€ con esta cámara de seguridad que PcComponentes ha rebajado
Ya no hace falta contar con compañías de alarmas, ahora podrás vigilar lo que ocurre en tu hogar con esta cámara de seguridad
Si hay algo que aporta tranquilidad en el día a día es saber que tu casa está vigilada de forma fiable y con buena calidad de imagen. Y eso, precisamente, es lo que hace esta cámara. Compacta, discreta y con un montón de detalles, la cámara de seguridad Reolink E330 está dando mucho que hablar entre quienes buscan proteger su hogar sin tener que montar un sistema complejo ni gastar en compañías de alarmas.
No se limita a grabar, la cámara gira, inclina y sigue automáticamente el movimiento de personas o mascotas, lo que significa que no deja puntos ciegos a su alrededor. Además, al contar con Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), la conexión es estable y fluida incluso cuando se accede desde el móvil en remoto. Y no menos importante, su resolución 2K de 5 MP consigue que todo se vea con una nitidez que sorprende para un dispositivo de su tamaño. Todo esto, además, con descuento del 34% en PcComponentes.
Lo mejor de esta cámara de seguridad
- Panorámica de 355° e inclinación de 50° para no dejar zonas sin cubrir.
- Auto-seguimiento horizontal de personas y mascotas.
- Conexión Wi-Fi de doble banda estable y rápida.
- Resolución 2K 5 MP con gran nivel de detalle.
- Visión nocturna de hasta 12 m gracias a sus LED infrarrojos.
- Alertas inteligentes que distinguen entre humanos y animales.
- Compatible con Google Assistant.
Comprar en PcComponentes por 32,99€
Por qué elegir esta cámara
Una de las ventajas más claras es que no necesitas estar pegado al móvil revisando imágenes. La E330 detecta movimiento, diferencia si se trata de una persona o una mascota y manda alertas personalizadas. Esto ahorra tiempo y evita sustos innecesarios. Mientras otros modelos se quedan fijos en un punto, este se mueve siguiendo lo que ocurre en casa.
La visión nocturna también marca la diferencia. Con ocho LED infrarrojos y un alcance de hasta 12 metros, consigue imágenes claras incluso en plena oscuridad, sin ese efecto borroso tan típico de cámaras más básicas.
Para quién encaja especialmente bien
Su tamaño reducido (mide apenas 11,8 cm de alto y pesa 235 g) y su diseño esférico hacen que pase bastante desapercibida en interiores, pero también puede colocarse en exteriores sin problema. Es una buena opción tanto para viviendas como para pequeños negocios que necesiten un control visual continuo. Además, permite hasta 20 usuarios conectados, algo útil si se comparte el acceso con familiares o compañeros.
Disponible en PcComponentes con envío gratis y descuento del 34%, la E330 puede convertirse en una dispositivo clave en cualquier hogar.
Comprar en PcComponentes por 32,99€
La cámara Reolink combina funciones prácticas y una calidad de imagen que sorprende. Justo lo que muchos buscan para proteger su casa sin complicarse.
