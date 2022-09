Estos suelos de quitan y pon para exterior cambian tu terraza por muy poco ¡y sin obras!

Todos los que tienen una pequeña terraza o un balcón saben que es el rincón perfecto en casa para desconectar un poco, tomar algo y exprimirla al máximo disfrutando del sol o el fresco rodeado de amigos y familiares.

Pero, al no utilizar nuestras terrazas durante todo el año, cuando queremos darle el uso que se merecen no están disponibles al 100% debido a la lluvia, la humedad, el polvo, etc. Para remediar esto, Amazon nos ofrece la posibilidad de disfrutar de nuestro espacio al aire libre durante todo el año gracias a las baldosas de quita y pon.

Compuestas por un material resistente, estas piezas se colocan sin necesidad de tener que acudir a un profesional y su mecanismo es fácil y rápido. Desde la multinacional americana puedes encontrar una gran variedad de tipos de baldosas para redecorar tu terraza y hacer que luzca completamente distinta sin necesidad de obras ni de gastar mucho.

Tienes diferentes tipos de suelos para elegir: desde madera a césped artificial, pasando por el vinilo e imitación a granito. Échales un vistazo y escoge la que más se adapte a ti.

Interbuild es un grupo de empresas suecas que se encargan de diseñar, desarrollar y vender una amplia gama de productos de madera maciza. Las baldosas cuentan con un diseño de filigrana único y una construcción probada con 20 lamas cortas por pieza. Gracias a la función de clic que traen incorporadas, estas piezas no requieren ningún conocimiento especial para montarlas.

Los azulejos son de madera auténtica y vienen aceitadas en fábrica. Se pueden utilizar inmediatamente en exteriores e ir dándole un capa de aceite dependiendo de la época del año. De cara a la limpieza es una superficie plana que facilita esta tarea.

Estas baldosas están pensadas para crear un zona elevada del suelo en lugares húmedos y, evitar así, caminar sobre charcos. Son piezas antideslizantes e higiénicas y están diseñadas para evitar el riesgo de resbalones y caídas, y para proteger de infecciones por algas u hongos.

Las losetas de polipropileno autoventiladas son una solución idónea para suelos de distintas superficies.. Podrás caminar por tu terraza sin encharcarte los pies por causa de la lluvia, acondicionar tu remolque para realizar cualquier tipo de transporte, instalar y proteger tu piscina de manera segura, evitar los efectos de la humedad y los cúmulos de agua en los trasteros, etc.

Otro tipo de baldosas para decorar y rejuvenecer tu terraza es el suelo de PWC. Compuestas por un 60% de fibra de madera y un 30% de plástico, cuentan con una superficie rugosa, duradera y respetuosa con el medio ambiente. Al igual que el resto de tipos de baldosas, la instalación es simple, lo que hace que las grandes zonas sean rápidas y fáciles de montar. Se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores y son ideales para terrazas, balcones, jardines, baños o piscinas.

Tendrás la posibilidad de mezclar e instalar diferentes colores de suelo para brindar una experiencia visual diferente. Al mismo tiempo, las baldosas también se pueden utilizar con piedras o césped. El diseño es clásico, imitando una madera de alta calidad con una durabilidad superior a las baldosas de madera ordinaria.

Una opción más simple y minimalista para una terraza es el granito. Al igual que el resto de tipos, estas baldosas de granito cuentan con una instalación fácil y segura, sin tener ninguna necesidad de acudir a un profesional. El sistema de ensamblaje en clic permite una gran variedad de montajes en diferentes materiales y colores. Tienes la posibilidad de instalarlas encima de ladrillo, concreto, piedra o madera.

Las piezas son antideslizantes, resistentes a la intemperie y al calor, además de aguantar altas y bajas temperaturas. Puedes conseguirlas en una gran variedad de colores y veteados. El granito es un producto natural muy resistente que se produce desde hace millones de años.

El césped artificial es un clásico en nuestra terraza. En comparación con el césped natural, éste te hará ahorrarte el dinero que invertías por tener tu jardín en buen estado. Simplemente basta con cepillar la superficie artificial para que luzca perfecto. Al ser un material suave es ideal para los niños y las mascotas. Es resistente al agua y polivalente tanto para interior como para exterior.

Este tipo de césped no necesita pesticidas ni insecticidas, generando así una menor contaminación del terreno. La base viene perforada para obtener un buen drenaje y cuenta con un soporte sintético con un acabado de látex.

Una superficie distinta al resto es el vinilo autoadhesivo, material con el que le darás a tu habitación un aspecto completamente nuevo y te ahorrarás un dinero. Este vinilo grueso y duradero es resistente e impermeable, además de ser antideslizante y tener un suelo que se protege de arañazos, abolladuras, manchas y daños por agua.

Los suelos de vinilo autoadhesivo son ideales para renovar la casa. Tanto para cocinas, baños, habitaciones o el propio salón, gracias al suelo laminado tendrás la posibilidad de instalar de manera sencilla este material para modernizar tu hogar.

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.