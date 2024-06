¡Chollazo en PcComponentes!: esta campana extractora es súper potente y efientes y está rebajada más de 140€

Para muchos, cocinar es un placer, pero lidiar con los humos, olores y ruidos que se generan puede arruinar la experiencia. Las campanas extractoras tradicionales suelen ser ruidosas y poco efectivas, convirtiendo lo que debería ser un momento de disfrute en una tarea incómoda. La cocina debería ser un espacio donde puedas conversar con tus seres queridos y recibir a tus invitados sin interrupciones molestas. Sin embargo, mantener el ambiente libre de humos y olores, sin el constante zumbido de fondo, es un desafío para muchos hogares.

Pero sin duda, la campana extractora Balay 3BC998HNC se convertirá en tu aliada perfecta. Este innovador electrodoméstico no solo garantiza un aire limpio y fresco, sino que también lo hace de manera silenciosa, permitiéndote disfrutar plenamente de tu cocina. Aprovecha ahora el descuento del 22% en PcComponentes y transforma tu cocina en un espacio libre de molestias.

Comprar en PcComponentes por (655) 511€

La campana extractora Balay 3BC998HNC es una pieza clave que transforma tu cocina en un espacio moderno, funcional y acogedor. Con su diseño elegante de la Serie Cristal, esta campana de pared no solo destaca por su apariencia, sino también por su impresionante rendimiento.

Cocinar en una cocina libre de humos y olores es posible gracias a la función de eliminación total de humos de esta campana. Incluso después de apagarla, continúa trabajando para asegurarse de que el aire quede limpio y fresco. Y todo esto sin interrumpir tus conversaciones, gracias a la tecnología ExtraSilencio, que mantiene el ruido al mínimo para que puedas escuchar el timbre o charlar cómodamente.

Los filtros de acero inoxidable no solo añaden un toque estético, sino que son increíblemente fáciles de limpiar. Puedes lavarlos a mano o meterlos directamente en el lavavajillas, simplificando al máximo el mantenimiento. Además, si tu cocina no tiene salida de humos, no hay problema: la instalación en recirculación es la solución perfecta, garantizando un ambiente libre de grasa y olores sin perder el calor de la calefacción o el aire acondicionado.

El control táctil con display de esta campana es moderno y intuitivo, aportando un toque de elegancia y facilitando su uso. La iluminación LED, regulable en intensidad, asegura una visibilidad óptima mientras cocinas y, además, es altamente eficiente, reduciendo el consumo eléctrico.

Comprar en PcComponentes por (655) 511€

Con una impresionante potencia de extracción de hasta 843 m³/h y cinco niveles de velocidad, incluyendo una posición intensiva con retracción automática, esta campana es capaz de enfrentarse a cualquier reto culinario. Y todo esto con una eficiencia energética de clase A+, lo que significa que ahorra energía sin comprometer el rendimiento.

Ahora, la Balay 3BC998HNC está disponible con un descuento de 144 euros, una oportunidad que no puedes dejar pasar. ¡Haz que cada comida sea una experiencia impecable y disfruta de un ambiente limpio, silencioso y moderno!