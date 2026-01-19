Consigue resultados profesionales en casa con los centros de planchado más eficientes y despídete de las arrugas
Descubre los modelos para todos los hogares y necesidades que destacan en presión de vapor, capacidad de depósito y facilidad de uso
En muchos hogares españoles, planchar sigue siendo una de esas tareas domésticas que se posponen hasta el último minuto. Pero con los centros de planchado de última generación que se pueden encontrar en el mercado, el gesto de alisar camisas y vestidos puede dejar de ser una molestia para convertirse en un proceso rápido, eficiente y hasta casi profesional.
Estos aparatos, que combinan potencia de vapor, depósitos amplios y sistemas anti-cal, están pensados para familias, oficinas en casa y quienes simplemente quieren lucir impecable sin tener que visitar la tintorería cada cierto tiempo.
Por ese mismo motivo, en nuestra sección De Compras te presentamos una selección que recoge algunos de los mejores centros de planchado del momento disponibles, con opciones desde modelos compactos y accesibles hasta estaciones de vapor más potentes con prestaciones avanzadas.
Rowenta Silence Steam Pro DG9222
Un centro pensado para quienes planchan frecuentemente y buscan equilibrio entre potencia y comodidad. Este modelo de Rowenta se caracteriza por su vapor constante y eficiente, bajo ruido y resultados que eliminan incluso las arrugas más persistentes. La gran capacidad que posee su depósito y la gestión inteligente del vapor hacen que cada sesión sea más rápida y menos cansada que con una plancha tradicional.
Características destacadas:
- Potente flujo continuo de vapor.
- Presión de hasta 8 bar.
- Depósito de gran capacidad.
- Diseño robusto y fácil de manejar.
- Ideal para tejidos delicados y gruesos.
Comprar en Amazon, MediaMarkt o Leroy Merlín
Philips PSG6064/80 2400 W
Philips es una marca con tradición en sistemas de planchado eficientes. Este centro destaca por su calentamiento rápido, distribución homogénea del vapor y autonomía suficiente para grandes cargas de ropa. Su equilibrio entre potencia y tamaño lo hacen ideal para viviendas familiares donde se plancha con frecuencia.
Características destacadas:
- 2400 W de potencia.
- Presión sólida para penetrar tejidos.
- Depósito fácil de rellenar.
- Buen deslizamiento sobre tejidos variados.
- Relación calidad-precio equilibrada.
Comprar en Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés, PcComponentes o Leroy Merlín
Cecotec Fast&Furious 8060 Ultra
Este centro de planchado de Cecotec ofrece potencia casi profesional a un precio sorprendentemente bueno. Con un sistema de vapor eficiente y un golpe del mismo potente, elimina arrugas rebeldes sin necesidad de dar pasadas de más. Su diseño incluye sistemas anti-cal y limpieza automática para un mantenimiento sencillo.
Características destacadas:
- Muy potente (hasta 15 bares en algunos modos).
- Golpe de vapor destacado.
- Suela robusta y deslizante.
- Sistema antical fácil.
- Perfecto para planchas grandes.
Comprar en Amazon o MediaMarkt
Rowenta Eco Steam Pro DG9621
Una opción equilibrada a la hora de buscar buena potencia de vapor, autonomía y facilidad de uso sin complicaciones. Este centro de planchado de Rowenta ofrece una sólida combinación de prestaciones que lo hace apto tanto para tejidos delicados como para prendas más gruesas.
Características destacadas:
- Flujo de vapor continuo eficiente.
- Control sencillo con indicadores.
- Depósito extraíble para rellenar fácilmente.
- Diseño fiable y duradero.
- Adecuado para uso regular.
Comprar en MediaMarkt
Braun CareStyle 7 Pro IS7286BK
Para quienes valoran tecnología de planchado con funciones extra, este modelo de Braun aporta modos ajustables según tipo de tejido, opciones ECO para ahorrar energía y alta presión de vapor para eliminar arrugas en una sola pasada. La ergonomía está pensada para reducir la fatiga durante la sesión larga.
Características destacadas:
- Alta presión de vapor.
- Modos de planchado inteligentes.
- Depósito grande y fácil de limpiar.
- Función ECO para ahorro.
- Diseño robusto y duradero.
Comprar en Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés, PcComponentes o Leroy Merlín
Vaporella Polti 505 pro
Si tu presupuesto es más ajustado pero no quieres renunciar a un centro de planchado fiable, este modelo de Polti ofrece buen flujo de vapor y resultados consistentes sin un precio desfasado. Ideal para hogares donde se plancha de forma regular sin necesidad de funciones avanzadas premium.
Características destacadas:
- Vapor constante con potencia adecuada.
- Depósito de buena capacidad.
- Diseño ligero y manejable.
- Precio competitivo.
- Buen rendimiento general.
Comprar en Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés, PcComponentes o Leroy Merlín
Un centro de planchado eficaz puede transformar una tarea doméstica rutinaria y pesada en una experiencia más rápida y satisfactoria. Antes de comprar, tienes que valorar ciertos factores, como la frecuencia con la que planchas, los tipos de tejido que tratas y el espacio de almacenamiento que tienes en casa. Una vez sopesado todo lo que necesitas encontrarás el centro de planchado que mejor se adapte a cada situación.
