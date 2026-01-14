Renueva tu hogar y ahorra gracias a la promoción “Especial Hogar” de MediaMarkt y sus descuentos

Enero suele ser el mes de las decisiones sensatas: reorganizar gastos, mejorar lo que usamos a diario y dejar atrás compras impulsivas. En ese contexto, campañas como el ‘Especial Hogar’ de MediaMarkt, activa hasta el 2 de febrero, se convierten en una oportunidad real para actualizar la casa con criterio. Electrodomésticos eficientes, tecnología doméstica y pequeños aparatos que facilitan la rutina entran en escena con descuentos pensados para el uso cotidiano, no para el escaparate.

No todo lo rebajado es imprescindible, pero sí hay productos que destacan por su utilidad, fiabilidad y precio ajustado. Haciendo de esta, una oportunidad única para darle un lavado de cara al hogar y sus electrodomésticos mientras ahorras en esta cuesta de enero que suele hacerse pesada.

Desde nuestra sección De Compras te mostramos una selección que pone el foco en artículos que mejoran el confort, ahorran tiempo y encajan en hogares reales, desde pisos urbanos hasta viviendas familiares.

Electrodomésticos: Cimientos sólidos para una casa moderna

La cocina y la lavandería son dos de los espacios donde más se nota un buen electrodoméstico. En esta selección, encontrarás modelos potentes y eficientes que combinan capacidad, tecnología y precio ajustado.

Lavadora frontal Samsung WW12T504DTW/S3

Lavador Frontal Samsung EcoBubble

Una lavadora que combina amplitud y tecnología moderna para quienes buscan una limpieza eficaz sin complicaciones. Con Wi-Fi y EcoBubble, convierte cada colada en una experiencia más intuitiva y eficiente. Ideal para familias con alta exigencia de ropa sucia o ciclos frecuentes.

Características destacadas:

Carga frontal de 12 kg.

1400 rpm de centrifugado.

EcoBubble para limpieza profunda.

Conectividad Wi-Fi.

Panel intuitivo.

Frigorífico Samsung Bespoke AI RS90F64EETEF

Frigorífico Samsung Bespoke AI RS90F64EETEF

Para quienes buscan amplitud y organización, este frigorífico americano ofrece espacio generoso, dispensador de agua y hielo, y diseño moderno en acero inoxidable. Su capacidad lo hace perfecto tanto para familias como para hogares con estilo.

Características destacadas:

Diseño americano con dispensador de agua y hielo.

Sistema No Frost.

Alta capacidad (621 L).

Balda botellero.

Acabado en inox.

Electrodomésticos Integrables: Soluciones que se fusionan con tu cocina

Los integrables son la opción ideal si quieres una cocina estilizada sin renunciar a prestaciones. Seleccionamos modelos que destacan por calidad y facilidad de uso.

Placa de inducción avanzada Samsung NZ63M3NM1BB/UR

Placa de Inducción Samsung NZ63M3NM1BB UR

Una placa de inducción que combina potencia y precisión sin renunciar a un diseño elegante que hará de tu cocina una zona sofisticada y de alto rendimiento al mismo tiempo, ya que facilita cocinar con rapidez, control y eficiencia energética.

Características destacadas:

3 zonas de cocción.

Función Power Boost.

Panel negro elegante.

Fácil limpieza.

59 cm de ancho.

Horno multifunción Samsung NV7B41301AS/U1

Horno Samsung NV7B41301AS U1

Este horno combina flexibilidad de cocción con conexión inteligente, para que manejes tiempos y recetas desde tu teléfono. Su modo pirolítico facilita la limpieza profunda y su interior de cerámica Enamel ofrece una durabilidad y resistencia única.

Características destacadas:

Multifunción con pirolítico.

Conectividad Wi-Fi.

Capacidad de 76 L.

Control intuitivo.

Acabado inox.

Calefacción: Confort térmico para el invierno

Con el invierno aún presente, las soluciones de calefacción eficientes y económicas pueden hacer la diferencia en tu factura y en tu bienestar además de convertir tu hogar en un lugar cálido y acogedor.

Calefactor Rowenta Instant Comfort SO2330

Calefactor Rowenta Instant Comfort SO2330

Potente y fácil de ajustar, este calefactor de Rowenta es perfecto para estancias medianas. Su diseño silencioso y funciones como autocontrol de temperatura lo convierten en una opción equilibrada.

Características destacadas:

2400 W de potencia.

Dos velocidades.

Apagado automático.

Modo anticongelante.

Apto hasta 40 m².

Deshumidificador Cecotec Big Dry 4000 Expert

Deshumidificador Cecotec Big Dry 4000 Expert

Ideal para climas húmedos como los de Sevilla en invierno, este deshumidificador extrae hasta 10 L al día, protegiendo paredes y textiles de la condensación. Es ideal para habitaciones de grandes tamaños, proporcionando comodidad y evitando el malestar que provoca la humedad.

Características destacadas:

Extracción de 10 L/día.

Depósito de 2,5 L.

Funciona en espacios grandes.

Control fácil.

Diseño moderno.

Hogar: Pequeños aparatos, gran impacto cotidiano

Los aparatos del día a día pueden marcar la diferencia en la rutina doméstica. Desde aspiradores hasta robots de limpieza, estos productos combinan utilidad y precio haciendo de las tareas cotidianas algo liviano mientras ofrecen grandes resultados.

Aspirador Rowenta Compact Power XXL RO4B25

Aspirador Rowenta Compact Power XXL RO4B25

Potente y fácil de maniobrar, este aspirador sin bolsa de Rowenta es una opción versátil para limpiar suelos, alfombras o rincones difíciles sin complicaciones ofreciendo así un entorno doméstico más saludable y libre de partículas de polvo.

Características destacadas:

900 W de potencia.

Filtración ciclónica.

2,5 L de capacidad.

Radio de acción amplio.

Ideal para uso diario.

Batidora Moulinex Powelix Life DD953D

Batidora Moulinex Powelix Life DD953D

Una batidora práctica, potente y versátil que te libra de almacenamiento de instrumentos innecesarios ya que cubre funciones de picar, batir y mezclar en una sola herramienta, ideal para cocinar sin complicaciones.

Características destacadas:

1200 W de potencia.

Tecnología Powelix.

Accesorios incluidos.

Velocidades variables.

Acero inoxidable.

Sandwichera/Grill Mellerware

Sandwichera Grill Mellerware

Perfecta para cocinar carnes, verduras, pescados, tostadas y bocadillos en cuestión de minutos y con resultados perfectos. Posee una gran capacidad de cocinado para ingredientes variados sin mezclar sabores. Destaca sobre todo por su diseño y versatilidad.

Características destacadas:

2200 W de potencia.

Parrilla eléctrica regulable.

Sistema de apertura 180º.

Plancha Grill Adaptable.

Placas antiadherentes.

Robot friegasuelos Cecotec Conga X50

Cecotec Conga X50

Un robot que combina aspirado y fregado para mantener suelos limpios con mínima intervención. Ideal en casas con ritmo acelerado o con superficies grandes para ayudar a ahorrar tiempo mientras consigues resultados de primera calidad.

Características destacadas:

240 minutos de autonomía.

Navegación Láser.

Doble cepillo lateral.

Fregado Spin.

Ultrapotencia 15000 Pa.

La campaña “Especial Hogar” de MediaMarkt reúne productos útiles y variados pensados para mejorar tu día a día doméstico sin disparar el presupuesto, desde grandes electrodomésticos hasta pequeños aliados del día a día. Las ofertas estarán disponibles hasta el 2 de febrero, y esta selección apunta a lo que de verdad merece la pena según uso y funcionalidad.

