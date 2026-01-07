Empieza el año ahorrando a lo grande con "Las Super Ofertas" de Leroy Merlín

Hasta un 40% en decoración y renovación del hogar para empezar este 2026 de la mejor manera

Mantén la temperatura perfecta para el hogar con la promoción “Especial clima” de MediaMarkt

Empieza el año ahorrando a lo grande con "Las Super Ofertas" de Leroy Merlín

07 de enero 2026 - 10:08

El invierno se asienta y con él llegan las esperadas super ofertas de Leroy Merlin, una oportunidad para renovar, equipar o mejorar tu hogar sin gastar de más. Esta campaña de ahorro, vigente en una amplia variedad de categorías —desde calefacción hasta decoración— reúne productos con descuentos significativos que responden a necesidades reales del día a día, justo cuando el bolsillo pide prudencia y eficacia.

Desde el 30 del mes pasado hasta el 2 de febrero, tienes la oportunidad de empezar el año con un buen lavado de cara del hogar para así comenzar a cumplir los primeros objetivos propuestos para este 2026.

Sea que busques eficiencia energética, confort en el baño o soluciones prácticas para ordenar tu casa, en nuestra sección De Compras dispones de esta selección disponible que combina calidad y precio en una sola ecuación.

Panel led Inspire Gdansk

Panel led Inspire Gdansk 4000 lm
Panel led Inspire Gdansk 4000 lm

Una solución de iluminación moderna y eficiente que cambia por completo cómo ves tus espacios interiores. Con una luz regulable en tres posiciones, este panel LED aporta claridad y confort visual, ideal para salones, cocinas o zonas de trabajo. Su diseño discreto se integra con facilidad en cualquier decoración y permite ajustar la intensidad lumínica según las necesidades del momento.

Características destacadas:

  • Luz LED de 4000 lm.
  • Intensidad regulable en 3 niveles.
  • Ahorro energético y durabilidad prolongada.
  • Diseño minimalista y fácil instalación.

Estufa de gas llama azul Equiation Eco

Estufa de gas llama azul EQUATION
Estufa de gas llama azul EQUATION

Perfecta para calentar espacios con eficiencia y confort, esta estufa de gas con llama azul combina potencia y diseño compacto. Apta para salones o estancias de tamaño medio, ofrece una solución térmica eficaz con un funcionamiento silencioso y estable, ideal para los meses fríos sin complicaciones de instalación compleja.

Características destacadas:

  • Potencia térmica de 4.2 kW.
  • Diseño económico y ecológico.
  • Encendido sencillo y seguro.
  • Calor homogéneo y continuo.

Mercalor Estufa de infrarrojos Confort Slim

Estufa de infrarrojos Confort Slim 4.2 W
Estufa de infrarrojos Confort Slim 4.2 W

Una opción más ligera y versátil, esta estufa de infrarrojos se distingue por calentar de manera directa objetos y personas en lugar del aire. Su formato compacto la hace ideal para despachos, terrazas cerradas o estancias pequeñas, aportando confort inmediato con consumo ajustado.

Características destacadas:

  • Tecnología de infrarrojos eficiente.
  • Diseño slim y portable.
  • Calor inmediato.
  • Fácil de instalar y usar.

Estufa de pellet Aurum blanco

Estufa de pellet AURUM 10 kW blanco WiFi
Estufa de pellet AURUM 10 kW blanco WiFi

Una de las alternativas de climatización más completas de la oferta, esta estufa de pellet combina potencia y control inteligente. Con conectividad WiFi y potencia de 10 kW, es ideal para hogares que buscan ahorro energético sin renunciar a un ambiente cálido y acogedor durante los meses fríos.

Características destacadas:

  • Potente sistema de calefacción (10 kW).
  • Control mediante WiFi.
  • Diseño moderno en color blanco.
  • Alta eficiencia energética.

Fores Zapatero Garona con 4 compartimentos

Zapatero Garona de 4 compartimentos para 30 pares
Zapatero Garona de 4 compartimentos para 30 pares

Una solución práctica para mantener el orden en el hogar. Este zapatero con capacidad para hasta 30 pares combina funcionalidad con estética discreta, ayudando a optimizar espacios como entradas, vestíbulos o armarios. Su estructura robusta y compartimentos amplios facilitan mantener el calzado organizado sin ocupar demasiado espacio.

Características destacadas:

  • Capacidad para 30 pares de zapatos.
  • Diseño funcional en melamina.
  • Fácil montaje.
  • Ideal para entradas y armarios.

Delinia Mueble bajo de cocina Eleki

Mueble bajo de cocina Eleki
Mueble bajo de cocina Eleki

Este mueble bajo de cocina es un refuerzo perfecto para cualquier proyecto de renovación o ampliación. Con cajones espaciosos y diseño pensado para la vida diaria, ofrece almacenamiento práctico y duradero, adaptándose a diferentes estilos de cocina sin perder funcionalidad.

Características destacadas:

  • Cajones amplios para utensilios.
  • Acabado resistente.
  • Diseño práctico.
  • Fácil integración en cocinas modernas.

Suelo cerámico Verna efecto madera

Suelo cerámico Verna efecto madera
Suelo cerámico Verna efecto madera

Un clásico renovado para pavimentos interiores, este suelo cerámico de efecto madera combina estética natural con la durabilidad cerámica. Perfecto para salones, cocinas o dormitorios, aporta calidez visual sin renunciar a la resistencia, ideal para hogares con mucho tránsito.

Características destacadas:

  • Efecto madera realista.
  • Alta resistencia y durabilidad.
  • Fácil mantenimiento.
  • Aporta calidez estética.

Cuncial Tendedero con alas

Cuncial Tendedero con alas Canarias
Cuncial Tendedero con alas Canarias

Un tendedero versátil y práctico que facilita el secado de ropa incluso en espacios reducidos. Su diseño con alas proporciona amplio espacio para colgar y permite organizar la colada de forma ordenada y eficiente, perfecto para terrazas, lavaderos o balcones.

Características destacadas:

  • Diseño con alas para mayor capacidad.
  • Robusto y fácil de montar.
  • Ideal para uso interior o exterior.
  • Excelente relación calidad-precio.

Termo eléctrico Elprom Tesy vertical

Termo eléctrico Elprom TESY 50 litros vertical
Termo eléctrico Elprom TESY 50 litros vertical

Una solución de agua caliente sanitaria eficiente y compacta. Este termo eléctrico de 50 litros es ideal para baños pequeños, cocinas o viviendas con un uso moderado de agua caliente, ofreciendo calentamiento estable y fácil instalación vertical.

Características destacadas:

  • Capacidad de 50 litros.
  • Instalación vertical.
  • Calentamiento eficiente.
  • Diseño compacto.

Faro Mueble de baño Madrid

Mueble de baño Madrid
Mueble de baño Madrid

Un mueble de baño que combina estilo y funcionalidad. Con espacio de almacenamiento suficiente y acabado cuidado, es una opción ideal para renovar el baño con una pieza que aporta orden y estética, adaptándose a estilos clásicos o contemporáneos.

Características destacadas:

  • Amplio espacio de almacenaje.
  • Diseño elegante.
  • Fácil montaje.
  • Ideal para baños familiares.

Las Super Ofertas de Leroy Merlin reúnen productos que combinan ahorro, utilidad y diseño, pensados para resolver necesidades reales del hogar sin renunciar a calidad ni funcionalidad. Desde soluciones de calefacción y confort hasta muebles prácticos y elementos de decoración y organización, esta selección muestra cómo transformar espacios con descuentos que merecen la pena. Aprovechar estas oportunidades puede marcar la diferencia en cualquier proyecto doméstico en lo que resta de invierno y más allá.

