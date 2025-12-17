Mantén la temperatura perfecta para el hogar con la promoción “Especial clima” de MediaMarkt
De Compras
Encuentra la tecnología más eficiente para combatir el frío este invierno y conseguir el confort doméstico que necesitas
Escapa del frío con los calentadores portátiles que dominan el mercado y las temperaturas en invierno
La climatización del hogar se ha convertido en una cuestión esencial para el bienestar diario. Ya no se trata solo de combatir el frío del invierno, sino de hacerlo de forma eficiente, cómoda y con un consumo energético controlado. En hogares sevillanos, donde los contrastes térmicos se acentúan a lo largo del año, contar con el equipo adecuado marca la diferencia.
En este contexto, MediaMarkt lanza su promoción “Especial Clima”, una campaña que reúne soluciones para todas las estaciones: aire acondicionado, calefacción, y confort térmico. Una oportunidad para renovar equipos o completar la climatización del hogar con tecnología eficiente y precios ajustados.
Para que te sea más sencillo escoger los modelos que más se adaptan a tu hogar y sobre todo a tu bolsillo, en nuestra sección De Compras te presentamos una selección con los productos más eficientes de esta campaña.
Cecotec Ready Warm 1800 Thermal
Pensado para quienes buscan una calefacción constante y eficiente sin complicaciones, este emisor térmico de Cecotec destaca por su diseño compacto y su programación adaptable. Perfecto para dormitorios o salones medianos, ofrece calor uniforme incluso en días fríos y puede regularse fácilmente día a día según tus rutinas. Su panel digital simplifica el uso y ayuda a optimizar el consumo energético. Ideal si quieres que tu casa se mantenga cálida sin picos de gasto.
Características destacadas:
- Programable 24 h para adaptar temperatura.
- 8 elementos calefactores para mayor alcance.
- Diseño delgado y fácil de integrar.
- Apto para estancias de tamaño medio.
Philips CX2120
Este calefactor de Philips aporta calor inmediato a la estancia con una potencia ajustable para adaptarse a distintas necesidades. Además de su distribución eficiente del aire, destaca por su nivel de ruido bajo, lo que lo convierte en una opción adecuada para oficinas, salones o dormitorios. Su ergonomía y fiabilidad lo hacen muy práctico de usar durante los meses fríos.
Características destacadas:
- 1 500 W de potencia reajustable.
- Tres velocidades de ventilación.
- Muy silencioso (24 dB).
- Ideal para espacios de hasta 15 m².
Cecotec ReadyWarm 9000 Space
Si prefieres un radiador tradicional que mantenga el calor durante horas sin resecar el ambiente, este modelo de aceite de Cecotec es una opción sólida. Con varios niveles de potencia y una estructura robusta, mantiene el calor incluso después de apagado, ofreciendo confort prolongado y sencillo manejo. Una solución versátil para salones o habitaciones amplias.
Características destacadas:
- 2 000 W de potencia con varios niveles.
- Calor progresivo y uniforme.
- Diseño clásico que no ocupa demasiado.
- Ideal para espacios amplios.
Cecotec Ready Warm 4000
Esta estufa de gas de Cecotec combina potencia con seguridad, ofreciendo un sistema eficaz para calentar rápidamente espacios grandes sin necesidad de instalación complicada. Con un triple sistema de seguridad y fácil manejo, es especialmente útil si buscas una fuente de calor independiente que puedas mover según tus necesidades.
Características destacadas:
- Hasta 4,2 kW de potencia.
- Sistema de seguridad múltiple.
- Compatible con bombonas de gas de 15 kg.
- Calor inmediato sin obra previa.
Ok OAC 92625 ES SET
Una solución completa de climatización con función de bomba de calor que permite tanto enfriar en verano como calentar en invierno. Su eficiencia energética (A ++), diseño tradicional split y funcionamiento silencioso lo hacen ideal para viviendas completas o salones amplios. Es una de las opciones más equilibradas de la promoción, combinando confort durante todo el año.
Características destacadas:
- Función Frío/Calor completa.
- Clase de eficiencia A ++.
- Sistema Split tradicional.
- Ideal para salones y espacios grandes.
LG Lgpluseco12. Set
LG combina rendimiento y bajo nivel sonoro con esta unidad split pensada para cubrir estancias con temperatura cómoda durante todo el año. Su doble sensor y filtro dual mejoran la calidad del aire interior, y su eficiencia energética la convierte en una opción indicada para quienes buscan un equilibrio entre confort, ahorro y silencio.
Características destacadas:
- Función climatización total (frío y calor).
- Doble sensor y filtros de aire.
- Muy silencioso (22 dB).
- Ideal para dormitorios y salones.
TCL Elite F4
Este aire acondicionado con modo Wi-Fi inteligente permite ajustar la temperatura desde el móvil, integrándose con asistentes de voz y facilitando el control remoto de la climatización. Tiene buen rendimiento tanto en frío como en calor, lo que lo convierte en una opción moderna y cómoda para hogares con conectividad doméstica avanzada.
Características destacadas:
- Control Wi-Fi y Smart Inverter.
- Eficiencia energética A ++.
- Modo ECO integrado.
- Ideal para tecnología doméstica.
Ufesa Flexy Heat Colors
Una solución sencilla y de bajo consumo para complementar la calefacción general: esta almohadilla eléctrica de Ufesa es ideal para aportar calor directo en sofás, sillas o camas sin necesidad de calentar toda una estancia. Con varios niveles de temperatura y un diseño cómodo, se convierte en un recurso útil para las noches más frescas.
Características destacadas:
- 3 niveles de potencia.
- Diseño flexible y cómodo.
- Bajo consumo energético.
- Ideal para uso personal localizado.
Solac CT8696
Este modelo de Solac destaca por su ajuste cómodo con cinta elástica y tres niveles de temperatura, ideal para usar en cama o sillón. Es una forma rápida y económica de obtener confort térmico sin necesidad de sistemas complejos, perfecta como complemento de calefacción.
Características destacadas:
- Cinta elástica ajustable.
- 3 niveles de temperatura.
- Tamaño compacto y flexible.
- Ideal para uso individual.
De’Longhi Nano TRNS 0808.M
Una opción premium en radiadores de aceite, este modelo de De’Longhi ofrece una función anti-heladas y tecnología Real Energy para optimizar el uso eléctrico. Perfecto para quienes buscan una solución silenciosa, duradera y eficiente para calentar espacios domésticos durante largas jornadas.
Características destacadas:
- Función Anti-Heladas integrada.
- Radiador silencioso.
- Tecnología Real Energy para mayor eficiencia.
- Ideal para calefacción prolongada.
La promoción “Especial Clima” de MediaMarkt ofrece una oportunidad ideal para adaptar el hogar a las necesidades térmicas de cada estación del año, con soluciones que van desde sistemas integrales de climatización hasta complementos eficientes de uso diario. Con productos bien valorados, tecnología actual y precios competitivos, esta selección cubre diferentes perfiles y espacios, aportando confort sin perder de vista el consumo energético.
