Encuentra los mejores chollos del Black Friday 2022 en smartwatches

La campaña Black Friday 2022 ya ha arrancado, y con ella llegan las mejores ofertas en todos las grandes superficies comerciales, físicas y online. Esta tradición, que comenzó en los Estados Unidos, hoy ha llegado a nuestro país con más fuerza que nunca y es una oportunidad única para que te anticipes a las compras navideñas.

Si este año has pensado hacerte un autorregalo o sorprender a alguien con el smartwatch más impresionante de la temporada, no dejes de leer, porque nuestro artículo te va a interesar. Hemos preparada para ti un listado con los 4 smartwatches con los que triunfarás esta Navidade. En él encontrarás mejores chollos de la temporada y el regalo ideal para los amantes de la tecnología, el deporte y los diseños elegantes. No pierdas la oportunidad de lucir en tu muñeca los mejores diseños de smartwatches a precios súper reducidos. ¡Aquí los tienes!

Lo que más llama la atención a los usuarios de este modelo de reloj inteligente de Amazfit T-Rex Pro es su resistente y sólida forma. Con sus diferentes ángulos. Este modelo ha superado quince pruebas de grado militar, y resiste temperaturas de hasta 70 ºC. También resiste al frio hasta -40 ºC.

Es un modelo todoterreno que le dará tu look el toque que estabas buscando. Ahora puedes conseguirlo con un descuento del 35% gracias a esta promoción de Black Friday.

Comprar en PcComponentes por (̶1̶9̶9̶,̶0̶0̶€̶)̶ 129,00€

Este modelo de smartwatch con GPS integrado, te permite importar rutas de entrenamiento en formato GPX desde tu teléfono inteligente a tu smartwatch, sincronizando tu lista de rutas. Además, gracias a su batería de larga duración te esfuérzate sabiendo que tu smartwatch te puede seguir el ritmo.

El potente sensor Samsung BioActive tres en uno monitoriza tus movimientos través de tres sensores de salud de manera efectiva: controla la frecuencia cardíaca, rastrea la salud cardiovascular y también tu presión arterial.

Su precio de mercado es de 329€, pero este Black Friday puedes conseguirlo por tan solo 213,99€.

Comprar en Amazon por (̶3̶2̶9̶,̶9̶0̶€̶)̶ 213,99€

Este smartwatch de Xiaomi combina toda la excelencia y belleza magistral con su gran pantalla AMOLED de 1,43", diseñada con tecnología de ahorro de energía y recubierta por cristal de zafiro. Además, te ofrece una experiencia visual increíble, convirtiendo el paso del tiempo en un arte.

Es un modelo altamente resistente gracias a su cristal de zafiro que es extremadamente duro y resistente al desgaste. Su resistencia a los arañazos excede en gran medida a la del cristal normal.

Solo durante este Black Friday puede ser tuyo por menos de 185€.

Comprar en PcComponentes por (̶2̶4̶9̶,̶9̶9̶€̶)̶ 184,98€

El Garmin Fénix está equipado con las mejores funciones de los relojes deportivos para actividades al aire libre. Además este reloj multideporte viene con un GPS integrado que podrás utilizar en todas tus rutas.

Recorre el mundo con la ayuda de varios sistemas GNSS y los sensores para actividades al aire libre y su administrador de energía te enseña a adaptar los ajustes para alargar la autonomía de su batería.

Podrás vincúlalo con tu smartphone compatible para recibir mensajes, alertas y notificaciones directamente en la muñeca y utiliza tu reloj como un monedero virtual con la solución de pago contactless Garmin Pay™.

Aprovechando el descuento de este Black Friday, puedes lucirlo en tu muñeca por 140€ menos.

Comprar en PcComponentes por (̶4̶9̶9̶,̶0̶0̶€̶)̶ 355,00€