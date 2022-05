Conoce la nueva colección de joyas con aire estival de Pandora

Conoce la nueva línea de joyas Pandora inspirada en los festivales, con más color, más estilo y más opciones. Esta colección estival, permite crear tu repertorio de joyas de verano con piezas intercambiables para expresar tu verdadero yo sin filtros.

Mezcla y repite tus looks únicos para reflejar tu personalidad con la nueva gama de links de estilo atrevido, anillos abiertos, medallones y mini colgantes en tonos llamativos. Rebosantes de colores brillantes, incluido el nuevo esmalte tie-dye, estas piezas te prepararán para celebrar el verano a todo color.

Hablando de la inspiración de la colección, los directores creativos de Pandora, Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, comentan: “El Verano del Amor y el movimiento juvenil de finales de los años 60 y 70 ayudaron a dar forma a nuestro concepto, que se puede ver en piezas como nuestro Medallón Pandora ME Poder del Sol y el Medallón Pandora ME Corazón Arcoiris de Libertad. Pandora ME es una mentalidad creada por la energía de descubrir, la energía de jugar con el estilo y la energía de conectar con la gente”.

Abraza las vibraciones veraniegas sin preocupaciones y expresa tu estilo personal con las joyas de la colección de Pandora ME este verano ¿A qué esperas?

Los colores brillantes y llamativos son los mejores en verano, y sobre todo en ocasiones de conciertos, festivales... Junto con el color moreno de piel el contraste resulta precioso y no te librarás de las miradas por todos lados.

El estampado hippie tie-dye, que revolucionó lamida hace no mucho vuelve a ser una tendencia pero esta vez viene de una forma mucho más elegante y sutil.

Al naranja le acompañan tonalidades como el azul, el verde, el amarillo, y el morado los cuales se han convertido en los colores más en tendencia del verano 2022. Este color parece ser un paso demasiado atrevido o arriesgado, pero bueno, eso es lo que buscamos ¿no?

Los anillos son una de las primeras joyas tendencia en primavera-verano de este año 2022 porque, además, es una de las más sencillas de llevar. Ahora lo que se lleva son los anillos grandes o muy grandes, y nunca se llevan en solitario por lo que debemos encontrar la pareja perfecta para convertir nuestras manos este verano en el foco de las miradas gracias a nuestras preciosas joyas.