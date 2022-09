¡Tu casa libre de pelos! gracias al kit de limpieza para mascotas de Dyson

Seguro que si tienes mascota en este momento, o has tenido más de una en alguna ocasión, habrás detectado que no a todas se les cae el pelo con la misma intensidad. A algunas de ellas se les cae pelo de manera constante, e incesante. Este problema es tan común, que hace que, en ocasiones, no se le preste toda la atención que deberíamos. La frecuente pérdida de cabello en las mascotas, puede derivar en un problema de salud para ellos. Por eso es un importante tenerlo en cuenta, ya que, no solo supone un problema a la hora de mantener la limpieza del hogar, sino que es un problema más importante también para los animales. Las escobas y los aspiradores tradicionales, muchas veces con insuficientes para recoger toda la cantidad de pelo que estas mascotas dejan en el entorno. Esto puede resultar muy frustrante, ya que, requiere de mucho tiempo, y los resultados no siempre son los deseados. Por eso, en este artículo nos hemos centrado en ayudarte hasta dar con la tecnología perfecta que te permita mantener por más tiempo tu hogar libre de pelos. Para ello, te hablaremos del revolucionario kit de limpieza para mascotas de Dyson. Gracias a él podrás acabar con el pelo que tu mascota suelta por todo tu hogar de manera más efectiva, gracias a su poder de succión y a su tecnología anti-enredos.

Te presentamos el revolucionario kit de limpieza de Dyson. Este aparato te ayudará a succionar sin esfuerzo todos los pelos y caspa de tu mascota en mucho menos tiempo. Se trata de una manguera que se prolonga en 100 centímetros, que finaliza en un cabezal con cerdas. Este sistema está diseñado acústicamente, para que el sonido no moleste a tus mascotas cuando lo uses en ellas. Además, su tecnología de última generación te ayuda a llegar mucho más profundo, con la mitad de tiempo y de esfuerzo. Este dispositivo cuenta con 364 cerdas que se inclinan hasta 34 grados, procurando un acabado muy eficaz. Además, no tienes que preocuparte por la limpieza de residuos, ya que, este modelo de aspiradora, los manda directamente al contenedor. Esto es posible gracias a su sistema autolimpieza, que puedes activar solo con utilizar el dedo pulgar.

¿Es este kit de limpieza válido para mi mascota?

Es normal que antes de hacerte con este modelo de kit de limpieza de Dyson, te preguntes si es el más apropiado para tu mascota. Cada animal, al igual que sucede con cada persona, es un mundo. Pero no tienes de qué preocuparte, porque tan solo conociendo algunas claves, tendrás claro si este sistema es el apropiado para ti. Este kit de limpieza para mascotas de Dyson está diseñado tanto para aquellas que tienen el pelo largo, como corto. De manera, que el abanico es amplio. Eso sí, funciona para recoger bien los pelo que son tipo lana, como podría ser el de los caniches. Está pensado para utilizarse con mascotas adultas, de manera que si tu mascota es todavía un cachorro, es mejor que esperes a que sea adulto para utilizarlo. También se desaconseja su uso en mascotas que son muy sensibles a los sonidos ya que, aunque se ha tratado de reducir su impacto al máximo, es posible que se sientan incómodos o les afecte. Comprar en Dyson Ahora ya conoces todo lo que tienes que saber sobre el kit de limpieza de mascotas de Dyson, y puedes hacer tu compra con mucho más conocimiento de causa.