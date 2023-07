La crema solar Aloe Soothing está siendo tendencia en Corea. Consíguela en Miin Cosmestics

Protegerse de los rayos UVA siempre es un imprescindible no solo para mantener la piel joven, sino también para evitar posibles enfermedades. Ahora, que el calor ya está aquí, es más importante el uso de una buena crema solar factor 50.

Aloe Soothing Sun Cream se convertirá en tu aliada contra el ardiente verano, el protector solar más famoso de Corea.

¿Qué tiene de especial esta crema solar? Para comenzar, contiene extracto de aloe vera, un humectante natural que aporta un extra de hidratación a la piel dejándola suave y ayuda a calmar las irritaciones. A su vez, posee una altísima protección SPF50+ PA+++ para impedir que los rayos UVA y UVB puedan dañarte la piel.

Una de las características más destacadas de Aloe Soothing Sun Cream es su fórmula suave y apta para todo tipo de pieles, independientemente de si es de tendencia sensible o acneica. Además, la crema es de rápida absorción y te dejará una sensación refrescante sin marcas blancas, ni pegajosidad.

Compra Aloe Soothing Sun Cream en Miin Cosmetics

Para usarla, solo necesitarás aplicar una generosa capa de protección en las zonas por todo el rostro, cuello y escote 30 minutos antes de estar expuesto al sol. Tras ello, solo necesitarás volver a reaplicar cada dos horas para mantener la protección e hidratación.

No te arriesgues a usar otros productos que no estés seguro de que cumplan sus promesas, la crema solar Aloe Soothing Sun Cream se convertirá en una buena aliada veraniega. Algunas reviews de clientes de Miin Cosmetics afirman lo siguiente:

"Mi crema solar de confianza, no engrasa y es perfecta para el día a día. Repito siempre con ella, tengo la piel mixta y muy pálida con vitiligo."

"Primera crema solar que utilizo todos los días porque me encanta. Tengo la piel grasa y cuando me la pongo me deja una sensación muy agradable, para nada aceitosa, además me ayuda con las rojeces de los granitos."

"La verdad es que me ha encantado, yo no aguanto la piel muy pesada, cosa que me ha pasado con otros protectores, pero con este, lo primero lo bien que se funde en la piel y sobre todo como me deja la piel."

