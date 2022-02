Las mejores ideas de regalos de San Valentín para amantes de las zapatillas deportivas

En este San Valentín 2022, nada mejor que regalar zapatillas deportivas de calidad y alta durabilidad para los amantes del deporte. En Foot Locker están las mejores marcas en ropa deportiva, moda urbana, zapatillas, complementos y mucho más. Es el momento de obsequiar con aquellos productos para hacer deporte en el Día de los Enamorados, porque seguro que esa persona especial no se lo espera. Entra ahora en la web, y reserva tu regalo antes de que sea tarde.

Si quieres regalar zapatillas en este San Valentín, probablemente sabrás que las Converse están entre las favoritas de la mayoría de todos y, por ende, seguro que entre las de tu pareja también. Las Converse Chuck 70 le otorgan a quien las lleva un aspecto moderno y juvenil. Además, ofrecen una postura cómoda para el día a día, con todos los detalles estéticos que se merece.

Las Forum Exhibit Low son un clásico de todos los tiempos. “Las reglas no se rompen, se crean”. Bajo ese concepto, Adidas ha desarrollado este calzado en detalles dorados, rojos o azules y negros. Puedes escoger el que quieras para regalar a esa persona especial y demostrar así cuánto le quieres. Entre sus características tenemos los elementos que distinguen a este producto. Un cierre de cordones en la parte superior de piel, anillas en forma de D y banda de fijación. Por otro lado, está confeccionado con materiales reciclados hasta en un 50%.

Como dicen en Nike, las Blazer Mid representan “el exclusivo encanto de lo vintage”, y por eso las consideramos uno de los mejores regalos en calzado urbano para este San Valentín 2022. En diversos colores, las Nike Blazer Mid de media caña pertenecen a la realeza del calzado. Surgidas en los años 70, son muchas las generaciones a las que les ha marcado la vida. Su construcción en autoclave que fusiona la suela con la entre suela, es algo que las hace únicas.

Si todavía no sabes qué regalar en San Valentín y tienes un poco de prisa, un clásico renovado de New Balance, como sus 327, podría ser la respuesta a todas tus dudas. Su estilo de siempre se combina con una serie de cambios que la adaptan a los tiempos actuales. Y nunca mejor dicho, porque nacieron como unas zapatillas de running que se acomodaron a las nuevas necesidades de los usuarios, hasta ser las preferidas en los últimos años.

Las Converse Chuck Taylor All Star Move Platform casi no requieren ninguna presentación. Puedes llevar tu look al siguiente nivel con su encanto retro. Su caña alta, la plantilla OrthoLite y los orificios de ventilación en la parte central, son sólo algunos de los detalles que hacen de éstas unas zapatillas claramente destacables y, por lo tanto, de esos regalos de San Valentín que cualquiera que reciba se sentirá único y distinto.

El minimalismo es la clave de las Adidas Stan Smith. Ahora vuelven al mercado de la mano de Stan Smith. Con un aspecto sencillo, que convierten a estas zapatillas en ideales para acompañar todos tus outfits en la ciudad, aporta detalles a tener en cuenta, como esa pala de piel tan vintage.