Consigue desayunos rápidos y fáciles con esta tostadora de Cecotec: ranura extra ancha y soporte para bollería

Seguro que más de una vez, con las prisas de la mañana y el reloj corriendo en tu contra, has terminado con las tostadas demasiado hechas o directamente quemadas. Y no hay nada que fastidie más que empezar el día con mal pie por un simple desayuno.

Al final, arrancar la jornada con un buen café y unas tostadas en su punto marca la diferencia, es ese pequeño momento de calma que sienta las bases de cómo irá el resto del día. La tostadora Cecotec ClassicToast 15000 Beige Extra Double está pensada justo para eso, para que las tostadas salgan perfectas, sin margen para errores ni pérdidas de tiempo. Y ahora puede ser tuya con descuento del 26% en Amazon.

Lo mejor de este modelo

Dos ranuras largas y extraanchas (3,8 cm): caben desde cuatro rebanadas a la vez hasta panes rústicos más gruesos.

caben desde cuatro rebanadas a la vez hasta panes rústicos más gruesos. Potencia de 1500 W: rápido y uniforme, sin esperas eternas.

rápido y uniforme, sin esperas eternas. Funciones preconfiguradas : recalentar, descongelar y cancelar en cualquier momento.

: recalentar, descongelar y cancelar en cualquier momento. Soporte superior para bollería y cruasanes : calienta sin tostar ni resecar.

: calienta sin tostar ni resecar. Pantalla digital con temporizador y 6 niveles de tostado : control total en cada uso.

: control total en cada uso. Bandeja recogemigas extraíble y base antideslizante: limpieza y estabilidad sin complicaciones.

Comprar en Amazon por 39,90€ (antes 53,9€)

¿Por qué elegirla?

ClassicToast 15000

La ClassicToast 15000 está pensada para quienes no se conforman con lo básico. Mientras muchas tostadoras se limitan a dos ranuras pequeñas, este modelo ofrece capacidad doble y además permite tostar panes de distinto grosor gracias al sistema de autocentrado. Así, el resultado es siempre homogéneo, crujiente por fuera y tierno por dentro.

También permite retirar las tostadas pequeñas sin quemarse. Con su función de extraelevación, basta un toque hacia arriba y el pan sale sin dificultad. Y si hablamos de seguridad, cuenta con apagado y salto automático, además de un hueco recogecable para mantener todo ordenado.

Para quién es perfecta

Si en casa sois varios desayunando a la vez, las cuatro rebanadas simultáneas ahorran tiempo y discusiones. Para los que disfrutan de panes artesanos, las ranuras extraanchas son un acierto. Y para quienes buscan comodidad, el temporizador en pantalla y la bandeja recogemigas hacen que usarla y limpiarla sea rápido y sin líos.

Actualmente la puedes encontrar en Amazon con descuento del 26%.

Comprar en Amazon por 39,90€ (antes 53,9€)

La Cecotec ClassicToast 15000 Beige Extra Double combina potencia, capacidad y funciones inteligentes en un diseño práctico y fácil de usar.